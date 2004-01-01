'El joven Sherlock' arranca su aventura en Prime Video en este tráiler

Prime Video |

Sherlock Holmes tendrá otra oportunidad para brillar de la mano de Guy Ritchie, quien ya firmó las películas de 2009 y 2011 protagonizadas por Robert Downey Jr. En esta ocasión, el cineasta británico ha optado por un momento diferente de la vida del personaje creado por Sir Arthur Conan Doyle y por un formato distinto, puesto que 'El joven Sherlock' es una serie que podremos ver el Prime Video a partir del 4 de marzo.

A un mes de ese debut, la plataforma de streaming ha lanzado un tráiler que presenta a esta versión del personaje, que preserva su carisma habitual pero con un arrojo aún mayor. En el avance se muestra su amistad con James Moriarty y su inmersión en una investigación que se convertirá en su primer caso, durante el cual tendrá que desarticular una conspiración de alcance global.

Hero Fiennes Tiffin interpreta al personaje titular y lidera un elenco en el que también están Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons y Max Irons. Además de producir, Ritchie se encarga de dirigir los dos primeros episodios, aunque el principal responsable creativo es el guionista y showrunner Matthew Parkhill, que previamente ha firmado 'Deep State' o 'Nautilus'.