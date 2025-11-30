'Entre tierras' desata una guerra en el trepidante tráiler de su segunda temporada

Atresplayer |

La segunda temporada de 'Entre tierras' aterrizará en 2026 en Atresplayer. En concreto, este regreso se producirá en algún momento del mes de marzo, es decir, casi dos años después de la emisión de su predecesora en Antena 3, donde cosechó una cálida acogida, al igual que en Netflix. Tras aquel éxito, la ficción producida por Atresmedia en colaboración con Boomerang TV nos trasladará a un momento vital de María bastante diferente.

La acción arrancará dos décadas después de haber perdido a Manuel. En ese momento, el personaje encarnado por Megan Montaner tiene a dos hijos a su cargo y lucha por sacar adelante la tierra de los Ceravantes, aunque la irrupción de nuevos personajes puede suponer una grave amenaza para la serenidad familiar. Así lo anticipa el primer tráiler de esta entrega, que constará de diez capítulos de unos cincuenta minutos de duración.

Entre los principales fichajes de esta temporada se encuentran Silvia Abascal, Rodolfo Sancho, Ginés García Millán, Carlos Serrano-Clark y José Pastor, que tratarán de enganchar a los espectadores con tramas repletas de acción y melodrama. El regreso de 'Entre tierras' se producirá, en primera instancia, de la mano de Atresplayer, para después desembarcar en el prime time de Antena 3.