Por Diego López |

Un tribunal de Valladolid ha condenado a la revista El Jueves y a su editora, RBA, por "intromisión ilegítima en el derecho al honor" de la presidenta de la Fundación Abogados Cristianos, Polonia Castellanos. Castellanos fue premiada por la revista dentro de sus habituales galardones "gilipollas del año", en concreto en la edición de 2024, publicada en la revista de enero de 2025.

Dentro de los motivos por los que Castellanos merecía dicho galardón, la revista satírica publicaba que "Así que sí, gilipollas, pero no gilipollas de tontos, sino gilipollas de malvados, de mezquinos, de personas egoístas que solo buscan enfangar el bien común".

Una expresiones que, para la jueza María Vanesa Díez, sobrepasa el ámbito de la libertad de expresión, al tratarse de un insulto que "absolutamente desproporcionado y desvinculado de la idea crítica que se transmitía al llamar 'gilipollas'".

La portada de la polémica revista que incluía a la presidenta de Abogados Cristianos

6.000 euros de condena

La sentencia, que no es firme, obliga a la revista a indemnizar a la Fundación con 2.000 euros y a su presidenta con 4.000, además de retirar esta viñeta en concreto de la revista y publicar el fallo en el próximo número de la revista. La jueza, por otro lado, desestima que el resto de viñetas en las que se mencionaban a la susodicha supusieran problema.

Por el momento, se desconoce si RBA apelará la sentencia, o si la Fundación le perdonará la condena a la revista haciendo gala de los valores cristianos que supuestamente profesan.

Abogados Cristianos es una fundación ultracatólica y antiabortista que suele buscar la publicidad fácil y gratuita demandado, o amenazando con demandar, a medios y personajes públicos por las cuestiones más variopintas. Recordemos su reciente campaña contra la estampita de la vaquilla del Grand Prix que enseñó Lalachus en las campanadas o la petición de sanciones para Silvia Abril por "burlarse de la fe" en los últimos Premios Goya. Actualmente, tienen habilitada en su web una petición para que el Papa León XIV visite el Valle de los Caídos (o Cuelgamuros, como se le conoce ahora), durante su visita a España.