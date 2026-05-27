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AUDIENCIAS MARTES 26 DE MAYO

'Supervivientes' mantiene el liderazgo con un 14,5% sin llegar al millón y 'Cara al Show' cae al 4,5%

'Al cielo con ella' también baja en La 1 y se queda con un 8,6%, mientras que 'Código 10' en Cuatro sigue al alza y roza el 10%. Antena lidera con un 14,3%.

'Supervivientes' mantiene el liderazgo con un 14,5% sin llegar al millón y 'Cara al Show' cae al 4,5%
©Mediaset España
Por RedacciónPublicado: Miércoles 27 Mayo 2026 09:05 (hace 21 horas)

Audiencias Martes 26 de Mayo de 2026

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    14,3%

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Tras ser retirado la semana pasada debido a la cobertura especial sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, 'Cara al show' regresó este martes a laSexta con un discreto 4,5% de cuota de pantalla y cerca de 350.000 espectadores. El programa presentado por Marc Giró se conforma así con la quinta posición de la noche y empeora incluso en dos décimas el dato obtenido hace siete días por el especial de 'El objetivo' con Ana Pastor.

Además, el formato pierde fuelle respecto a sus últimas emisiones. El espacio cae nada menos que 3,5 puntos frente al gran dato conseguido con Gabriel Rufián como invitado y cede también siete décimas respecto a su anterior entrega regular, cuando había firmado un 5,2% de share.

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En cuanto al liderazgo de la noche, vuelve a quedar en manos de 'Supervivientes: Tierra de nadie'. El reality de superviencia de Telecinco sube 1,2 puntos respecto a la semana pasada y alcanza un sólido 14,5% de cuota de pantalla, aunque continúa sin superar el millón de espectadores, una barrera que esta temporada solo ha logrado rebasar en una ocasión, el pasado 5 de mayo. 

La segunda posición vuelve a ser para 'En tierra lejana' en Antena 3, que confirma su gran estabilidad semanal al registrar un 11,4% de share, prácticamente el mismo dato que hace siete días.

Por detrás se sitúa 'Código 10' en Cuatro. El programa presentado por Nacho Abad y David Aleman mejora cerca de un punto respecto a la semana anterior y consigue superar a 'Al cielo con ella'. El formato de Henar Álvarez en La 1 baja medio punto en una semana y se queda en un 8,6% de cuota con menos de 700.000 espectadores.

Mientras tanto, en La 2, la emisión de los Premios de la Academia de la Música de España no consigue destacar y empeora claramente los registros habituales de 'Versión Española', quedándose en un discreto 2,2% de share.

En el access prime time, 'El hormiguero' vuelve a liderar con claridad gracias a un 14,7% de cuota de pantalla y más de 1,7 millones de espectadores, mejorando además ocho décimas respecto al martes anterior. En segunda posición queda 'La revuelta', que firma un 12,1% y pierde medio punto en una semana. 

Por detrás aparece nuevamente 'Horizonte' con Iker Jiménez, que mantiene prácticamente intactos sus registros respecto a hace siete días con un 9,8% de cuota de pantalla. Por su parte, 'El intermedio' logra crecer ligeramente y alcanza un 7% de share, subiendo cuatro décimas respecto a la semana pasada.

Lolita en 'El hormiguero'
Lolita en 'El hormiguero'

Prime time

La 1

La revuelta 1.396.000 12,1%

Al cielo con ella652.000 8,6%

La 2

Trivial Pursuit510.000 5,1%

Cifras y letras675.000 5,9%

Premios Academia de la Música de España 2026: III edición217.000 2,2%

Antena 3

El hormiguero 1.720.000 14,7%

En tierra lejana817.000 11,4%

Cuatro

First Dates540.000 5,3%

Horizonte1.129.000 9,8%

Código 10574.000 9,8%

Telecinco

First Dates: Folklore977.000 8,4%

Supervivientes: Tierra de nadie855.000 14,5%

laSexta

El intermedio804.000 7,0%

Cara al show con Marc Giro347.000 4,5%

David Uclés y Mercedes Milá en 'Me meto en un jardín'
David Uclés y Mercedes Milá en 'Me meto en un jardín'

Late night

  • 'Me meto en un jardín' mejora los registros del cine en el late night de La 1 (+1,2)
  • 'En tierra lejana' también sube en Antena 3 (+0,3)
  • 'En el punto de mira' aumenta sus datos en el late night de Cuatro (+2,1)
La 1

Me meto en un jardín 171.000 4,5%

La noche en 24h: Portada 74.000 3,6%

La 2

Cine 89.000 2,3%

Conciertos Radio 3 17.000 1,0%

Antena 3

En tierra lejana233.000 7,9%

Sportium Game Show85.000 5,3%

Cuatro

En el punto de mira 140.000 8,0%

Telecinco

Gran Madrid Show98.000 5,7%

laSexta

Cara al show con Marc Giro70.000 2,5%

Cristóbal consuela a Leocadia en 'La promesa'
Cristóbal consuela a Leocadia en 'La promesa'

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano722.000 8,7%

Valle Salvaje716.000 10,5%

La promesa894.000 13,6%

Malas lenguas764.000 11,0%

Aquí la Tierra1.016.000 12,6%

La 2

Saber y ganar719.000 8,0%

Grandes documentales375.000 4,7%

Los recién llegados de la naturaleza 407.000 4,9%

Curiosidades naturales de David Attenborough 307.000 4,1%

Malas lenguas479.000 7,2%

Sukha149.000 2,2%

Trivial Pursuit203.000 2,5%

Antena 3

Sueños de libertad1.304.000 15,0%

Y ahora Sonsoles785.000 11,3%

Pasapalabra1.525.000 19,1%

Cuatro

Todo es mentira648.000 8,1%

Lo sabe no lo sabe446.000 6,8%

Telecinco

El tiempo justo645.000 8,1%

El diario de Jorge600.000 9,1%

¡Allá tú!790.000 10,3%

laSexta

Zapeando442.000 5,2%

Más vale tarde385.000 5,7%

La Sexta Clave435.000 4,7%

Mañana

La 1

La hora de La 1356.000 18,0%

Mañaneros 360436.000 15,0%

Mañaneros 360875.000 10,7%

La 2

Pueblo de Dios 15.000 1,7%

Arqueomanía 13.000 1,1%

Maravillas inmortales de la tierra 43.000 2,5%

Agrosfera40.000 2,0%

Aquí hay trabajo53.000 2,4%

La aventura del saber34.000 1,6%

Las recetas de Julie 35.000 1,6%

El western de La 2 63.000 2,1%

El cazador111.000 1,8%

El cazador251.000 2,8%

Antena 3

Espejo público297.000 12,2%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 789.000 16,7%

La ruleta de la suerte1.616.000 21,7%

Cuatro

Love Shopping TV4.000 0,5%

¡Toma salami! 16.000 1,2%

Alerta Cobra 34.000 1,9%

Alerta Cobra 56.000 2,8%

Alerta Cobra 71.000 3,2%

En boca de todos283.000 9,7%

Telecinco

La mirada crítica183.000 10,1%

El programa de AR313.000 14,4%

Vamos a ver384.000 11,9%

El precio justo 547.000 8,2%

laSexta

Aruser@s el humorning174.000 12,0%

Aruser@s312.000 14,6%

Al rojo vivo256.000 7,2%

Entrevista 252.000 8,2%

Informativos

La sobremesa del martes confirma el dominio absoluto de Antena 3, aunque 'Antena 3 Noticias 1' cede ligeramente respecto al martes anterior: baja de 24,4% a 24,0%, medio punto menos, aunque mantiene una ventaja de más de diez puntos sobre el resto. 'Telediario 1' aguanta con solidez y suma dos décimas hasta el 13,9%, su mejor registro en este tramo comparado con hace siete días. En el lado negativo, 'Informativos Telecinco 15:00' retrocede seis décimas hasta el 8,6% y 'laSexta Noticias 14h' pierde medio punto, bajando al 8,1%.

La noche dibuja un panorama de contrastes más marcados. 'Antena 3 Noticias 2' es la gran damnificada de la semana: cae 1,3 puntos respecto al martes anterior, del 21,0% al 19,7%, aunque conserva el liderazgo con comodidad. 'Telediario 2' también retrocede medio punto hasta el 13,0%. En cambio, 'Informativos Telecinco 21:00' es la excepción positiva de la noche: sube medio punto hasta el 8,2%, su mejor dato en este tramo en la comparativa semanal. 'laSexta Noticias 20h' sufre el bajón más llamativo de la franja, con dos puntos de caída hasta el 6,0%.

La 1

Informativo territorial 1837.000 13,4%

Telediario 11.296.000 13,9%

Informativo territorial 2995.000 10,9%

Telediario 21.261.000 13,0%

Antena 3

Noticias de la mañana252.000 14,2%

Antena 3 Noticias 12.234.000 24,0%

Antena 3 Noticias 21.938.000 19,7%

Cuatro

Noticias Cuatro 1616.000 8,6%

El desmarque Cuatro 1388.000 4,2%

Noticias Cuatro 2468.000 6,3%

Telecinco

El matinal99.000 8,5%

Informativos Telecinco 15:00797.000 8,6%

Informativos Telecinco 21:00785.000 8,2%

laSexta

laSexta Noticias 14h672.000 8,1%

laSexta Noticias: Jugones449.000 4,8%

laSexta Noticias 20h451.000 6,0%

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