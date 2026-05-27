Por Redacción |

Tras ser retirado la semana pasada debido a la cobertura especial sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, 'Cara al show' regresó este martes a laSexta con un discreto 4,5% de cuota de pantalla y cerca de 350.000 espectadores. El programa presentado por Marc Giró se conforma así con la quinta posición de la noche y empeora incluso en dos décimas el dato obtenido hace siete días por el especial de 'El objetivo' con Ana Pastor.

Además, el formato pierde fuelle respecto a sus últimas emisiones. El espacio cae nada menos que 3,5 puntos frente al gran dato conseguido con Gabriel Rufián como invitado y cede también siete décimas respecto a su anterior entrega regular, cuando había firmado un 5,2% de share.

En cuanto al liderazgo de la noche, vuelve a quedar en manos de 'Supervivientes: Tierra de nadie'. El reality de superviencia de Telecinco sube 1,2 puntos respecto a la semana pasada y alcanza un sólido 14,5% de cuota de pantalla, aunque continúa sin superar el millón de espectadores, una barrera que esta temporada solo ha logrado rebasar en una ocasión, el pasado 5 de mayo.

La segunda posición vuelve a ser para 'En tierra lejana' en Antena 3, que confirma su gran estabilidad semanal al registrar un 11,4% de share, prácticamente el mismo dato que hace siete días.

Por detrás se sitúa 'Código 10' en Cuatro. El programa presentado por Nacho Abad y David Aleman mejora cerca de un punto respecto a la semana anterior y consigue superar a 'Al cielo con ella'. El formato de Henar Álvarez en La 1 baja medio punto en una semana y se queda en un 8,6% de cuota con menos de 700.000 espectadores.

Mientras tanto, en La 2, la emisión de los Premios de la Academia de la Música de España no consigue destacar y empeora claramente los registros habituales de 'Versión Española', quedándose en un discreto 2,2% de share.

En el access prime time, 'El hormiguero' vuelve a liderar con claridad gracias a un 14,7% de cuota de pantalla y más de 1,7 millones de espectadores, mejorando además ocho décimas respecto al martes anterior. En segunda posición queda 'La revuelta', que firma un 12,1% y pierde medio punto en una semana.

Por detrás aparece nuevamente 'Horizonte' con Iker Jiménez, que mantiene prácticamente intactos sus registros respecto a hace siete días con un 9,8% de cuota de pantalla. Por su parte, 'El intermedio' logra crecer ligeramente y alcanza un 7% de share, subiendo cuatro décimas respecto a la semana pasada.

Lolita en 'El hormiguero'

Prime time

La 1

La revuelta Borja Iglesias 1.396.000 12,1% Al cielo con ella652.000 8,6%

La 2

Trivial Pursuit510.000 5,1% Cifras y letras675.000 5,9% Premios Academia de la Música de España 2026: III edición217.000 2,2%

Antena 3

El hormiguero Lolita 1.720.000 14,7% En tierra lejana817.000 11,4%

Cuatro

First Dates540.000 5,3% Horizonte1.129.000 9,8% Código 10574.000 9,8%

Telecinco

First Dates: Folklore977.000 8,4% Supervivientes: Tierra de nadie855.000 14,5%

laSexta

El intermedio804.000 7,0% Cara al show con Marc Giro347.000 4,5%

David Uclés y Mercedes Milá en 'Me meto en un jardín'

Late night

'Me meto en un jardín' mejora los registros del cine en el late night de La 1 (+1,2)

'En tierra lejana' también sube en Antena 3 (+0,3)

'En el punto de mira' aumenta sus datos en el late night de Cuatro (+2,1)

La 1

Me meto en un jardín David Ucles 171.000 4,5% La noche en 24h: Portada Manel Loureiro-Daniel Innerarity 74.000 3,6%

La 2

Cine Gran Torino 89.000 2,3% Conciertos Radio 3 Claudia Zuazo 17.000 1,0%

Antena 3

En tierra lejana233.000 7,9% Sportium Game Show85.000 5,3%

Cuatro

En el punto de mira Las cuentas de la iglesia 140.000 8,0%

Telecinco

Gran Madrid Show98.000 5,7%

laSexta

Cara al show con Marc Giro70.000 2,5%

Cristóbal consuela a Leocadia en 'La promesa'

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano722.000 8,7% Valle Salvaje716.000 10,5% La promesa894.000 13,6% Malas lenguas764.000 11,0% Aquí la Tierra1.016.000 12,6%

La 2

Saber y ganar719.000 8,0% Grandes documentales375.000 4,7% Los recién llegados de la naturaleza Thiago, el pequeño coatí 407.000 4,9% Curiosidades naturales de David Attenborough Luchadores feroces 307.000 4,1% Malas lenguas479.000 7,2% Sukha149.000 2,2% Trivial Pursuit203.000 2,5%

Antena 3

Sueños de libertad1.304.000 15,0% Y ahora Sonsoles785.000 11,3% Pasapalabra1.525.000 19,1%

Cuatro

Todo es mentira648.000 8,1% Lo sabe no lo sabe446.000 6,8%

Telecinco

El tiempo justo645.000 8,1% El diario de Jorge600.000 9,1% ¡Allá tú!790.000 10,3%

laSexta

Zapeando442.000 5,2% Más vale tarde385.000 5,7% La Sexta Clave435.000 4,7%

Mañana

La 1

La hora de La 1356.000 18,0% Mañaneros 360436.000 15,0% Mañaneros 360875.000 10,7%

La 2

Pueblo de Dios Bendita locura en Togo 15.000 1,7% Arqueomanía Los elegidos de Atón II 13.000 1,1% Maravillas inmortales de la tierra La bahía de Ha Long 43.000 2,5% Agrosfera40.000 2,0% Aquí hay trabajo53.000 2,4% La aventura del saber34.000 1,6% Las recetas de Julie A la mesa de la Condesa de Segur 35.000 1,6% El western de La 2 El halcón y la presa 63.000 2,1% El cazador111.000 1,8% El cazador251.000 2,8%

Antena 3

Espejo público297.000 12,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Ensalada de salmón marinado 789.000 16,7% La ruleta de la suerte1.616.000 21,7%

Cuatro

Love Shopping TV4.000 0,5% ¡Toma salami! Folclóricas 16.000 1,2% Alerta Cobra El legado 34.000 1,9% Alerta Cobra Despegue 56.000 2,8% Alerta Cobra Identidad 71.000 3,2% En boca de todos283.000 9,7%

Telecinco

La mirada crítica183.000 10,1% El programa de AR313.000 14,4% Vamos a ver384.000 11,9% El precio justo Cesta de la compra 547.000 8,2%

laSexta

Aruser@s el humorning174.000 12,0% Aruser@s312.000 14,6% Al rojo vivo256.000 7,2% Entrevista Salvador Illa 252.000 8,2%

Informativos

La sobremesa del martes confirma el dominio absoluto de Antena 3, aunque 'Antena 3 Noticias 1' cede ligeramente respecto al martes anterior: baja de 24,4% a 24,0%, medio punto menos, aunque mantiene una ventaja de más de diez puntos sobre el resto. 'Telediario 1' aguanta con solidez y suma dos décimas hasta el 13,9%, su mejor registro en este tramo comparado con hace siete días. En el lado negativo, 'Informativos Telecinco 15:00' retrocede seis décimas hasta el 8,6% y 'laSexta Noticias 14h' pierde medio punto, bajando al 8,1%.

La noche dibuja un panorama de contrastes más marcados. 'Antena 3 Noticias 2' es la gran damnificada de la semana: cae 1,3 puntos respecto al martes anterior, del 21,0% al 19,7%, aunque conserva el liderazgo con comodidad. 'Telediario 2' también retrocede medio punto hasta el 13,0%. En cambio, 'Informativos Telecinco 21:00' es la excepción positiva de la noche: sube medio punto hasta el 8,2%, su mejor dato en este tramo en la comparativa semanal. 'laSexta Noticias 20h' sufre el bajón más llamativo de la franja, con dos puntos de caída hasta el 6,0%.

La 1

Informativo territorial 1837.000 13,4% Telediario 11.296.000 13,9% Informativo territorial 2995.000 10,9% Telediario 21.261.000 13,0%

Antena 3

Noticias de la mañana252.000 14,2% Antena 3 Noticias 12.234.000 24,0% Antena 3 Noticias 21.938.000 19,7%

Cuatro

Noticias Cuatro 1616.000 8,6% El desmarque Cuatro 1388.000 4,2% Noticias Cuatro 2468.000 6,3%

Telecinco

El matinal99.000 8,5% Informativos Telecinco 15:00797.000 8,6% Informativos Telecinco 21:00785.000 8,2%

laSexta

laSexta Noticias 14h672.000 8,1% laSexta Noticias: Jugones449.000 4,8% laSexta Noticias 20h451.000 6,0%

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