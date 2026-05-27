Audiencias Martes 26 de Mayo de 2026
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Tras ser retirado la semana pasada debido a la cobertura especial sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, 'Cara al show' regresó este martes a laSexta con un discreto 4,5% de cuota de pantalla y cerca de 350.000 espectadores. El programa presentado por Marc Giró se conforma así con la quinta posición de la noche y empeora incluso en dos décimas el dato obtenido hace siete días por el especial de 'El objetivo' con Ana Pastor.
Además, el formato pierde fuelle respecto a sus últimas emisiones. El espacio cae nada menos que 3,5 puntos frente al gran dato conseguido con Gabriel Rufián como invitado y cede también siete décimas respecto a su anterior entrega regular, cuando había firmado un 5,2% de share.
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En cuanto al liderazgo de la noche, vuelve a quedar en manos de 'Supervivientes: Tierra de nadie'. El reality de superviencia de Telecinco sube 1,2 puntos respecto a la semana pasada y alcanza un sólido 14,5% de cuota de pantalla, aunque continúa sin superar el millón de espectadores, una barrera que esta temporada solo ha logrado rebasar en una ocasión, el pasado 5 de mayo.
La segunda posición vuelve a ser para 'En tierra lejana' en Antena 3, que confirma su gran estabilidad semanal al registrar un 11,4% de share, prácticamente el mismo dato que hace siete días.
Por detrás se sitúa 'Código 10' en Cuatro. El programa presentado por Nacho Abad y David Aleman mejora cerca de un punto respecto a la semana anterior y consigue superar a 'Al cielo con ella'. El formato de Henar Álvarez en La 1 baja medio punto en una semana y se queda en un 8,6% de cuota con menos de 700.000 espectadores.
Mientras tanto, en La 2, la emisión de los Premios de la Academia de la Música de España no consigue destacar y empeora claramente los registros habituales de 'Versión Española', quedándose en un discreto 2,2% de share.
En el access prime time, 'El hormiguero' vuelve a liderar con claridad gracias a un 14,7% de cuota de pantalla y más de 1,7 millones de espectadores, mejorando además ocho décimas respecto al martes anterior. En segunda posición queda 'La revuelta', que firma un 12,1% y pierde medio punto en una semana.
Por detrás aparece nuevamente 'Horizonte' con Iker Jiménez, que mantiene prácticamente intactos sus registros respecto a hace siete días con un 9,8% de cuota de pantalla. Por su parte, 'El intermedio' logra crecer ligeramente y alcanza un 7% de share, subiendo cuatro décimas respecto a la semana pasada.
Prime time
La revuelta 1.396.000 12,1%
Al cielo con ella652.000 8,6%
Trivial Pursuit510.000 5,1%
Cifras y letras675.000 5,9%
Premios Academia de la Música de España 2026: III edición217.000 2,2%
El hormiguero 1.720.000 14,7%
En tierra lejana817.000 11,4%
First Dates540.000 5,3%
Horizonte1.129.000 9,8%
Código 10574.000 9,8%
First Dates: Folklore977.000 8,4%
Supervivientes: Tierra de nadie855.000 14,5%
El intermedio804.000 7,0%
Cara al show con Marc Giro347.000 4,5%
Late night
- 'Me meto en un jardín' mejora los registros del cine en el late night de La 1 (+1,2)
- 'En tierra lejana' también sube en Antena 3 (+0,3)
- 'En el punto de mira' aumenta sus datos en el late night de Cuatro (+2,1)
Me meto en un jardín 171.000 4,5%
La noche en 24h: Portada 74.000 3,6%
Cine 89.000 2,3%
Conciertos Radio 3 17.000 1,0%
En tierra lejana233.000 7,9%
Sportium Game Show85.000 5,3%
En el punto de mira 140.000 8,0%
Gran Madrid Show98.000 5,7%
Cara al show con Marc Giro70.000 2,5%
Sobremesa y tarde
- 'Directo al grano' cae a uno de sus peores registros del año con un 8,7%
- 'Sueños de libertad' mejora en una semana y regresa al 15% (+1,3)
- 'Todo es mentira' en Cuatro empata con 'El tiempo justo' en Telecinco
Directo al grano722.000 8,7%
Valle Salvaje716.000 10,5%
La promesa894.000 13,6%
Malas lenguas764.000 11,0%
Aquí la Tierra1.016.000 12,6%
Saber y ganar719.000 8,0%
Grandes documentales375.000 4,7%
Los recién llegados de la naturaleza 407.000 4,9%
Curiosidades naturales de David Attenborough 307.000 4,1%
Malas lenguas479.000 7,2%
Sukha149.000 2,2%
Trivial Pursuit203.000 2,5%
Sueños de libertad1.304.000 15,0%
Y ahora Sonsoles785.000 11,3%
Pasapalabra1.525.000 19,1%
Todo es mentira648.000 8,1%
Lo sabe no lo sabe446.000 6,8%
El tiempo justo645.000 8,1%
El diario de Jorge600.000 9,1%
¡Allá tú!790.000 10,3%
Zapeando442.000 5,2%
Más vale tarde385.000 5,7%
La Sexta Clave435.000 4,7%
Mañana
- 'La hora de La 1' sigue sin rival a primera hora de la mañana aunque cae 1,3 puntos
- Excelente 21,7% para 'La ruleta de la suerte' en Antena 3 (+0,2)
- 'El programa de Ana Rosa' aumenta su share 2,5 puntos en una semana
La hora de La 1356.000 18,0%
Mañaneros 360436.000 15,0%
Mañaneros 360875.000 10,7%
Pueblo de Dios 15.000 1,7%
Arqueomanía 13.000 1,1%
Maravillas inmortales de la tierra 43.000 2,5%
Agrosfera40.000 2,0%
Aquí hay trabajo53.000 2,4%
La aventura del saber34.000 1,6%
Las recetas de Julie 35.000 1,6%
El western de La 2 63.000 2,1%
El cazador111.000 1,8%
El cazador251.000 2,8%
Espejo público297.000 12,2%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 789.000 16,7%
La ruleta de la suerte1.616.000 21,7%
Love Shopping TV4.000 0,5%
¡Toma salami! 16.000 1,2%
Alerta Cobra 34.000 1,9%
Alerta Cobra 56.000 2,8%
Alerta Cobra 71.000 3,2%
En boca de todos283.000 9,7%
La mirada crítica183.000 10,1%
El programa de AR313.000 14,4%
Vamos a ver384.000 11,9%
El precio justo 547.000 8,2%
Aruser@s el humorning174.000 12,0%
Aruser@s312.000 14,6%
Al rojo vivo256.000 7,2%
Entrevista 252.000 8,2%
Informativos
La sobremesa del martes confirma el dominio absoluto de Antena 3, aunque 'Antena 3 Noticias 1' cede ligeramente respecto al martes anterior: baja de 24,4% a 24,0%, medio punto menos, aunque mantiene una ventaja de más de diez puntos sobre el resto. 'Telediario 1' aguanta con solidez y suma dos décimas hasta el 13,9%, su mejor registro en este tramo comparado con hace siete días. En el lado negativo, 'Informativos Telecinco 15:00' retrocede seis décimas hasta el 8,6% y 'laSexta Noticias 14h' pierde medio punto, bajando al 8,1%.
La noche dibuja un panorama de contrastes más marcados. 'Antena 3 Noticias 2' es la gran damnificada de la semana: cae 1,3 puntos respecto al martes anterior, del 21,0% al 19,7%, aunque conserva el liderazgo con comodidad. 'Telediario 2' también retrocede medio punto hasta el 13,0%. En cambio, 'Informativos Telecinco 21:00' es la excepción positiva de la noche: sube medio punto hasta el 8,2%, su mejor dato en este tramo en la comparativa semanal. 'laSexta Noticias 20h' sufre el bajón más llamativo de la franja, con dos puntos de caída hasta el 6,0%.
Informativo territorial 1837.000 13,4%
Telediario 11.296.000 13,9%
Informativo territorial 2995.000 10,9%
Telediario 21.261.000 13,0%
Noticias de la mañana252.000 14,2%
Antena 3 Noticias 12.234.000 24,0%
Antena 3 Noticias 21.938.000 19,7%
Noticias Cuatro 1616.000 8,6%
El desmarque Cuatro 1388.000 4,2%
Noticias Cuatro 2468.000 6,3%
El matinal99.000 8,5%
Informativos Telecinco 15:00797.000 8,6%
Informativos Telecinco 21:00785.000 8,2%
laSexta Noticias 14h672.000 8,1%
laSexta Noticias: Jugones449.000 4,8%
laSexta Noticias 20h451.000 6,0%