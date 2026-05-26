Por Redacción |

Frank Cuesta y Paloma Ramón ya son marido y mujer. El naturalista y su pareja se han casado en una ceremonia budista íntima celebrada en Tailandia, el país en el que ambos se conocieron y donde han construido su relación en torno al santuario de animales del aventurero.

La noticia se conoció a través de las redes sociales de sus protagonistas, donde Paloma compartió varias imágenes del enlace y definió la jornada como "el día más maravilloso, especial y perfecto" de sus vidas. La joven valenciana explicó que la boda siguió la tradición tailandesa, con vestimenta, recogido, maquillaje y ceremonia correspondientes.

"Estamos con quien queremos estar y donde queremos estar", escribió Paloma, que también destacó que el enlace tuvo lugar rodeados de su verdadera familia cotidiana: los animales del santuario.

Una ceremonia íntima con algunos de sus seres más cercanos

La boda contó únicamente con un pequeño grupo de personas cercanas a la pareja. Entre los asistentes estuvieron Zape y Zorro, dos de los cinco hijos que Frank Cuesta tuvo durante su anterior matrimonio con Yuyee Alissa, además de la madre de la novia y Metapon, abogado tailandés del naturalista.

El propio Frank compartió una imagen junto a sus hijos, todos vestidos para la ocasión, que provocó la reacción divertida de los jóvenes en redes. "¿De verdad hacía falta publicar la foto en la que peor salgo?", escribió Zape, mientras que Zorro comentó: "Tan serio".

Frank Cuesta posó junto a sus hijos Zape y Zorro durante su boda con Paloma Ramón en Tailandia, una imagen que provocó la reacción divertida de ambos en redes.

Para la ceremonia, Paloma lució un vestido tradicional tailandés, mientras que Frank mantuvo su estilo reconocible con un conjunto de chaleco y pantalón rosa, camisa blanca, calcetines altos, Crocs y gorra hacia atrás.

Una historia que empezó con un correo electrónico

La relación entre Frank Cuesta y Paloma Ramón comenzó después de que ella, que era admiradora del naturalista, contactara con él por correo electrónico y le enviara su currículum. Meses después viajó hasta el Santuario Libertad, en Tailandia, donde empezó a colaborar con el proyecto y donde terminó surgiendo la relación.

Frank ya había confirmado públicamente que Paloma llevaba años ayudando en el santuario y que entre ambos existía una relación personal. También ha defendido en varias ocasiones el papel de su pareja en el refugio, asegurando que trabaja tanto como cualquiera y que se ha convertido en una figura importante en su vida y en su entorno.

El naturalista también ha destacado la buena relación de Paloma con sus hijos. "Mis hijos a Paloma la respetan un huevo", llegó a afirmar, dejando claro que la convivencia familiar atraviesa un buen momento.

Un enlace tras meses complicados para Frank Cuesta

La boda llega después de una etapa especialmente complicada para Frank Cuesta, marcada por sus problemas judiciales con su exmujer, Yuyee Alissa, y por varios episodios personales difíciles, entre ellos su detención y el ataque de una cobra escupidora que estuvo cerca de costarle la vida.

En medio de ese contexto, Paloma se ha convertido en uno de sus grandes apoyos. Aunque sus inicios en el santuario no fueron sencillos, con incidentes incluidos con algunos animales, la joven decidió regresar y continuar trabajando en el refugio.

Ahora, la pareja ha sellado su historia con una ceremonia discreta, familiar y muy ligada al lugar en el que empezó todo: el santuario tailandés donde conviven, trabajan y han construido su vida juntos.