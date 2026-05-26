'Sueños de libertad': Álvaro cambia sus planes y Fina toma una decisión sobre su futuro

Por Fidel Conejero |

La tensión continúa creciendo en 'Sueños de libertad' con un nuevo episodio marcado por decisiones inesperadas, conflictos sentimentales y movimientos que podrían cambiar el rumbo de varias de las principales tramas de la serie diaria de Antena 3. Mientras la crisis en la fábrica sigue afectando a la colonia, algunos personajes empiezan a tomar decisiones drásticas sobre su futuro en el episodio del miércoles 27 de mayo.

Uno de los momentos más impactantes del capítulo llegará alrededor de Álvaro (Javier Lara). Después de planear junto a Beatriz (Xenia Tostado) un robo para huir con el botín y empezar una nueva vida lejos de la colonia, Álvaro cambia de idea en el último momento mientras ejecuta el plan. Lo que parecía un simple golpe termina dando un giro completamente inesperado, desencadenando una situación que podría tener consecuencias muy graves para varios personajes de la colonia.

Mientras tanto, Fina (Alba Brunet) vuelve a situarse en el centro de una de las tramas más delicadas de la serie. Después de mostrarse distante desde su regreso, hace una sorprendente revelación a Digna (Ana Fernández) sobre su futuro, dejando claro que sigue debatiéndose entre quedarse junto a Marta (Marta Belmonte) o empezar una nueva vida lejos de la colonia. La conversación amenaza con cambiar muchas cosas en su relación y en los planes que ambas tenían después del esperado reencuentro.

Por otro lado, Fernando Andina ) continúa muy preocupado por laentre Dèlia Brufau ) y Carlos Troya ). Después dedel joven y de losque lo relacionan con el, le exige directamente que se aleje de su hija. Laentre ambos aumenta todavía más en un momento especialmente

Begoña duerme en una escena de 'Sueños de libertad'

Valentina empieza a desconfiar de Andrés

Mientras tanto, las dudas también empiezan a afectar a la relación entre Valentina (Ana Carlota Fernández) y Andrés (Dani Tatay). La joven comienza a desconfiar de él y teme que pueda acabar haciéndole daño, algo que amenaza con generar un nuevo conflicto sentimental dentro de la serie.

Además, Don Agustín (Daniel Albaladejo) protagoniza uno de los momentos más inesperados del episodio cuando decide ayudar a Paula (Marina Orta) en plena crisis personal tras todo lo ocurrido con Tasio (José Milán) y Carmen (Candela Cruz). El sacerdote intenta así tenderle una mano en uno de los momentos más difíciles para la joven.

Por otro lado, Begoña (Natalia Sánchez) intenta acercar posturas entre Eduardo y su hermano (Jesús Cabrero). La mujer anima a Eduardo a dar un paso importante con el objetivo de solucionar los problemas familiares que arrastran desde hace tiempo, sobre todo tras su inesperado reencuentro en la fábrica.