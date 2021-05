'Eurovisión Diaries': Analizamos las canciones de San Marino, Rusia, Austria, Bulgaria y Grecia del ESC 2021

Excepto Rusia, que no cuenta con Little Big, los grandes favoritos del año pasado, el resto de países repite con los que hubieran sido sus representantes en el cancelado festival de 2020.

Dani Valero / Héctor Alabadí

A tan solo unas semanas de la celebración del Festival de Eurovisión 2021, comenzamos a especular con cómo serán las puestas en escena con las que los representantes de este año nos sorprenderán en el escenario de Róterdam (en el que, por el momento, todos los candidatos estarán a excepción de la de Australia). En una nueva entrega de 'Eurovisión Diaries', analizamos los temas de San Marino, Rusia, Austria, Bulgaria y Grecia.

San Marino repite con Senhit, que en esta ocasión presenta el tema "Adrenalina", un tema movido y actual que lanza junto al rapero estadounidense Flo Rida. La artista se posiciona como una de las favoritas, presagiando el que podría ser sea el mejor resultado de la historia del país. ¿Cumplirá con las expectativas? Rusia, mientras tanto, lanza un poderoso mensaje de empoderamiento femenino con Marizha y su "Russian Woman", que ha causado polémicas en su país de origen.

Austria repite con Vincent Bueno y su tema "Amen", una canción pausada y sentimental. Bulgaria se sitúa entre las favoritas gracias a Victoria y "Growing up is getting old", un tema personal con una instrumentación muy trabajada que ha logrado emocionar a los eurofans internacionales. Finalmente, Grecia ha elegido a Stefania con "Last Dance", una canción pop de corte ochentero que promete hacer bailar a los asistentes al certamen.