Nova lidera el día en las temáticas TDT con sus telenovelas ocupando lo más visto

Una jornada más, las telenovelas de Nova vuelven a dominar con claridad el ranking de las cadenas temáticas TDT. La más vista del día es nuevamente 'Leyla', que se hace con el liderazgo gracias a sus casi 300.000 espectadores y un 2,6% de cuota de pantalla.
Muy cerca queda 'Emanet', que ocupa la segunda posición con 294.000 televidentes y un sólido 3,2% de share. El podio lo completa otra veterana del canal, 'Cuidado con el ángel', que firma un gran 3,6% de cuota junto a 289.000 seguidores.
El dominio de Nova continúa también en el resto del top 5. 'Cuento de una noche' se mantiene fuerte tras su reciente estreno y alcanza la cuarta plaza con 273.000 espectadores y un 2,4% de share. Por su parte, 'Cuando seas mía' cierra la clasificación de lo más visto del día con 267.000 televidentes y un destacado 3,9% de cuota de pantalla, siendo además la emisión con mejor share del ranking.
En cuanto al resultado por cadenas, esta vez sí es Nova
quien consigue imponerse en el conjunto de la jornada con un 2,4% de cuota media, recuperando así el liderazgo frente a sus principales competidores. La segunda posición queda para FDF
, que alcanza un 2,3%, mientras que Energy
completa el podio con un 2,1% de share. Por detrás aparecen Atreseries
, cuarta con un 1,8%, y DMAX
, que logra cerrar el top 5 diario con un 1,7% de cuota de pantalla.
Ranking cadenas TDT Martes, 26 de Mayo de 2026
2,4%
2,3%
2,1%
1,8%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
1,2%
1,1%
0,9%
0,8%
0,8%
0,7%
0,6%
0,5%
0,5%
Ranking programas TDT Martes, 26 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
22:51
23:12
299.000
2,6%
Emanet
15:01
16:30
294.000
3,2%
Cuidado con el angel
16:30
17:50
289.000
3,6%
Cuento de una noche
21:35
22:51
273.000
2,4%
Cuando seas mia
17:50
18:36
267.000
3,9%
Perdona nuestros pecados
20:02
21:35
250.000
2,9%
Cine Desterrado
22:21
24:03
248.000
2,4%
La que se avecina Una soltera carroñera,el ...
20:58
22:55
226.000
2,1%
Bright minds El sacrificio del alfil
22:08
23:15
226.000
1,9%
Marina
18:36
20:02
224.000
3,4%
Ranking Nova (2,4%) - Martes, 26 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
22:51
23:12
299.000
2,6%
Emanet
15:01
16:30
294.000
3,2%
Cuidado con el angel
16:30
17:50
289.000
3,6%
Cuento de una noche
21:35
22:51
273.000
2,4%
Cuando seas mia
17:50
18:36
267.000
3,9%
Ranking FDF (2,3%) - Martes, 26 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Una soltera carroñera,el ...
20:58
22:55
226.000
2,1%
Cine Fast & furious 9
22:55
25:35
207.000
3,0%
La que se avecina Un yonqui centenario,un ...
17:05
19:07
176.000
2,5%
La que se avecina Una fuga,dos chantajes y un ...
15:02
17:05
160.000
1,8%
La que se avecina Un viaje a cuenca,dos ...
19:07
20:58
140.000
2,0%
Ranking Energy (2,1%) - Martes, 26 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FBI Complejo de dios
22:59
23:47
219.000
2,2%
FBI Dividido
22:06
22:59
200.000
1,7%
CSI: Miami Recién asesinados
16:35
17:33
190.000
2,4%
FBI Toda la rabia
23:47
24:51
179.000
2,7%
FBI Privilegio
21:09
22:06
170.000
1,6%
Ranking Atreseries (1,8%) - Martes, 26 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright minds El sacrificio del alfil
22:08
23:15
226.000
1,9%
Bright minds La viajera del tiempo
23:15
24:32
200.000
2,5%
Bright minds Inmortal
21:00
22:08
166.000
1,6%
Bright minds Sangre de oro
24:32
25:29
150.000
3,4%
Rizzoli & Isles
14:55
15:49
138.000
1,5%
Ranking DMAX (1,7%) - Martes, 26 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La fiebre del oro
16:25
17:16
171.000
2,1%
Expedicion al pasado
15:44
16:25
166.000
1,8%
La fiebre del oro
17:16
18:08
140.000
1,9%
Expedicion al pasado
14:54
15:44
133.000
1,4%
¿Cómo lo hacen?
21:33
21:56
126.000
1,2%
Ranking BEMADtv (1,6%) - Martes, 26 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Desterrado
22:21
24:03
248.000
2,4%
Cine Doble identidad
20:51
22:21
129.000
1,2%
Cine Chernobil 1986
15:25
17:57
124.000
1,5%
Cine Getaway
17:57
19:19
103.000
1,5%
Cine Caza al terrorista(2014)
19:19
20:51
98.000
1,4%
Ranking Neox (1,5%) - Martes, 26 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:28
15:55
190.000
2,1%
The Big Bang Theory
20:11
20:30
189.000
2,6%
The Big Bang Theory
17:32
17:58
189.000
2,6%
Los Simpson
15:01
15:28
183.000
2,0%
The Big Bang Theory
17:58
18:24
177.000
2,6%
Ranking TRECE (1,5%) - Martes, 26 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western La cabalgada de los malditos
18:45
20:30
216.000
3,2%
Trece y cope es noticia
20:30
20:40
209.000
2,7%
Cine Desaparecido en combate 2
20:40
22:12
166.000
1,7%
Sesion doble El asalto de los hombres ...
16:56
18:42
141.000
1,9%
Sesion doble Gator,el confidente
14:50
16:56
132.000
1,5%
Ranking Veo7 (1,3%) - Martes, 26 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias
21:15
22:00
208.000
2,0%
Blue bloods,familia de policias
22:00
22:54
201.000
1,7%
Blue bloods,familia de policias
22:54
23:40
197.000
1,9%
Blue bloods,familia de policias
20:27
21:15
174.000
2,1%
Blue bloods,familia de policias
19:37
20:27
139.000
2,0%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Martes, 26 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forjado a fuego La falcata
21:02
21:57
124.000
1,2%
Forjado a fuego El kora
21:57
22:52
115.000
1,0%
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
114.000
1,4%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
112.000
2,8%
Vida bajo cero:el deshielo Bajo presion
16:32
17:22
109.000
1,3%
Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Martes, 26 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:04
24:33
198.000
2,4%
La noche en 24h:portada Manel loureiro-daniel ...
22:06
23:04
171.000
1,5%
Deportes 2
21:37
21:44
115.000
1,1%
Informativo 24h
21:44
22:06
99.000
0,9%
Telediario 2
20:58
21:36
94.000
1,0%
Ranking DKiss (1,1%) - Martes, 26 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La revista people investiga
16:19
17:08
136.000
1,6%
La revista people investiga
17:08
18:02
132.000
1,8%
Dryden:un pueblo maldito Trece dias de ...
15:25
16:19
101.000
1,1%
¿pero por que me compre esta casa?
14:31
15:25
95.000
1,1%
Como reconocer a un psicopata
21:41
22:09
89.000
0,8%
Ranking Divinity (0,9%) - Martes, 26 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago Fire Siempre hay truco
20:09
21:01
112.000
1,4%
Chicago Fire Un compuesto muy volátil
16:42
17:37
103.000
1,3%
Supervivientes:diario
21:01
21:42
100.000
1,0%
Chicago Fire La solución a todo
19:16
20:09
92.000
1,4%
Emergency lovers
15:46
21:01
89.000
1,2%
Ranking Ten (0,8%) - Martes, 26 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:24
15:45
104.000
1,2%
Killer lovers
24:13
25:20
59.000
1,2%
Killer lovers
23:07
24:13
52.000
0,6%
Killer lovers
25:20
26:12
44.000
1,7%
Caso cerrado
13:17
14:22
44.000
0,8%
Ranking Squirrel (0,8%) - Martes, 26 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Suburra
22:00
24:13
81.000
0,8%
Cine La fuerza de la venganza
20:21
22:00
73.000
0,8%
Cine El ultimo vaquero
16:43
18:43
69.000
0,9%
Cine Cuatro pistoleros de santa trinidad
18:43
20:21
63.000
0,9%
Cine Su excelencia,el embajador
14:45
16:43
59.000
0,7%
Ranking Boing (0,7%) - Martes, 26 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
08:10
08:20
206.000
11,6%
Doraemon,el gato cosmico
08:01
08:10
166.000
10,1%
Historias corrientes
22:08
22:19
163.000
1,4%
Historias corrientes
21:58
22:08
140.000
1,2%
Doraemon,el gato cosmico
08:29
08:41
111.000
6,1%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Martes, 26 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los green en la gran ciudad
21:49
21:59
95.000
0,8%
Los green en la gran ciudad
21:39
21:49
83.000
0,8%
Los misterios de Laura El misterio del hombre ...
21:59
23:07
74.000
0,6%
Una casa de locos
20:13
20:35
70.000
0,9%
Bluey
17:47
17:54
69.000
1,0%
Ranking Teledeporte (0,5%) - Martes, 26 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol:liga española femenino ...
21:01
23:13
77.000
0,7%
Deportes
23:17
23:24
65.000
0,6%
Fifa 26
23:24
24:02
64.000
0,7%
Parapente:open de sierra magina resumen
22:00
22:08
58.000
0,5%
Fifa 26
24:54
25:30
43.000
1,1%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Martes, 26 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Puños fuera
21:37
23:32
117.000
1,0%
Cine El legado de las mentiras
23:32
25:27
58.000
1,0%
Cine Eva en la selva
15:35
17:11
38.000
0,4%
15 minutos R.madrid-olimpia:copa ...
17:16
17:30
26.000
0,3%
Historia que tu hiciste La decimotercera ...
17:30
19:25
25.000
0,4%