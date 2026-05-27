FormulaTV
Conectar
Última hora Mediaset prepara un nuevo concurso con El Rosco como prueba estrella tras la sentencia contra 'Pasapalabra'

AUDIENCIAS TDT 26 DE MAYO

Nova lidera el día en las temáticas TDT con sus telenovelas ocupando lo más visto

'Leyla' se convierte en lo más visto del día y le siguen 'Emanet', 'Cuidado con el ángel', 'Cuento de una noche', 'Cuando seas mía' y 'Perdona nuestros pecados'.

Nova lidera el día en las temáticas TDT con sus telenovelas ocupando lo más visto
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Miércoles 27 Mayo 2026 10:32 (hace 20 horas)

Audiencias Martes 26 de Mayo de 2026

  • logoantena3

    14,3%

  • logola1

    11,6%

  • logotelecinco

    9,7%

  • logocuatro

    7,5%

  • logolasexta

    6,0%

  • logola2

    3,7%

  • logonova

    2,4%

  • logofdf

    2,3%

  • logoenergy

    2,1%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logodiscoverymax

    1,7%

  • logobemadtv

    1,6%

  • logoneox

    1,5%

  • logo13tv

    1,5%

  • logomega-espana

    1,3%

  • logoveo7

    1,3%

  • logocanal24horas

    1,2%

  • logodkiss

    1,1%

  • logodivinity

    0,9%

  • logoten

    0,8%

  • logoboing

    0,7%

  • logoclan

    0,6%

  • logoteledeporte

    0,5%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Una jornada más, las telenovelas de Nova vuelven a dominar con claridad el ranking de las cadenas temáticas TDT. La más vista del día es nuevamente 'Leyla', que se hace con el liderazgo gracias a sus casi 300.000 espectadores y un 2,6% de cuota de pantalla.

Muy cerca queda 'Emanet', que ocupa la segunda posición con 294.000 televidentes y un sólido 3,2% de share. El podio lo completa otra veterana del canal, 'Cuidado con el ángel', que firma un gran 3,6% de cuota junto a 289.000 seguidores.

Vídeos FormulaTV

El dominio de Nova continúa también en el resto del top 5. 'Cuento de una noche' se mantiene fuerte tras su reciente estreno y alcanza la cuarta plaza con 273.000 espectadores y un 2,4% de share. Por su parte, 'Cuando seas mía' cierra la clasificación de lo más visto del día con 267.000 televidentes y un destacado 3,9% de cuota de pantalla, siendo además la emisión con mejor share del ranking.

En cuanto al resultado por cadenas, esta vez sí es Nova quien consigue imponerse en el conjunto de la jornada con un 2,4% de cuota media, recuperando así el liderazgo frente a sus principales competidores. La segunda posición queda para FDF, que alcanza un 2,3%, mientras que Energy completa el podio con un 2,1% de share. Por detrás aparecen Atreseries, cuarta con un 1,8%, y DMAX, que logra cerrar el top 5 diario con un 1,7% de cuota de pantalla.

Ranking cadenas TDT Martes, 26 de Mayo de 2026

Nova 2,4%

FDF 2,3%

Energy 2,1%

Atreseries 1,8%

DMAX 1,7%

BEMADtv 1,6%

Neox 1,5%

TRECE 1,5%

Veo7 1,3%

Mega (España) 1,3%

Canal 24 Horas 1,2%

DKiss 1,1%

Divinity 0,9%

Ten 0,8%

Squirrel 0,8%

Boing 0,7%

Clan TVE 0,6%

Teledeporte 0,5%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Martes, 26 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
22:51
23:12
299.000
2,6%
Nova
Emanet
15:01
16:30
294.000
3,2%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:50
289.000
3,6%
Nova
Cuento de una noche
21:35
22:51
273.000
2,4%
Nova
Cuando seas mia
17:50
18:36
267.000
3,9%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:02
21:35
250.000
2,9%
BEMADtv
Cine Desterrado
22:21
24:03
248.000
2,4%
FDF
La que se avecina Una soltera carroñera,el ...
20:58
22:55
226.000
2,1%
Atreseries
Bright minds El sacrificio del alfil
22:08
23:15
226.000
1,9%
Nova
Marina
18:36
20:02
224.000
3,4%

Ranking Nova (2,4%) - Martes, 26 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
22:51
23:12
299.000
2,6%
Nova
Emanet
15:01
16:30
294.000
3,2%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:50
289.000
3,6%
Nova
Cuento de una noche
21:35
22:51
273.000
2,4%
Nova
Cuando seas mia
17:50
18:36
267.000
3,9%

Ranking FDF (2,3%) - Martes, 26 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una soltera carroñera,el ...
20:58
22:55
226.000
2,1%
FDF
Cine Fast & furious 9
22:55
25:35
207.000
3,0%
FDF
La que se avecina Un yonqui centenario,un ...
17:05
19:07
176.000
2,5%
FDF
La que se avecina Una fuga,dos chantajes y un ...
15:02
17:05
160.000
1,8%
FDF
La que se avecina Un viaje a cuenca,dos ...
19:07
20:58
140.000
2,0%

Ranking Energy (2,1%) - Martes, 26 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
FBI Complejo de dios
22:59
23:47
219.000
2,2%
Energy
FBI Dividido
22:06
22:59
200.000
1,7%
Energy
CSI: Miami Recién asesinados
16:35
17:33
190.000
2,4%
Energy
FBI Toda la rabia
23:47
24:51
179.000
2,7%
Energy
FBI Privilegio
21:09
22:06
170.000
1,6%

Ranking Atreseries (1,8%) - Martes, 26 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright minds El sacrificio del alfil
22:08
23:15
226.000
1,9%
Atreseries
Bright minds La viajera del tiempo
23:15
24:32
200.000
2,5%
Atreseries
Bright minds Inmortal
21:00
22:08
166.000
1,6%
Atreseries
Bright minds Sangre de oro
24:32
25:29
150.000
3,4%
Atreseries
Rizzoli & Isles
14:55
15:49
138.000
1,5%

Ranking DMAX (1,7%) - Martes, 26 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
La fiebre del oro
16:25
17:16
171.000
2,1%
DMAX
Expedicion al pasado
15:44
16:25
166.000
1,8%
DMAX
La fiebre del oro
17:16
18:08
140.000
1,9%
DMAX
Expedicion al pasado
14:54
15:44
133.000
1,4%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:33
21:56
126.000
1,2%

Ranking BEMADtv (1,6%) - Martes, 26 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Desterrado
22:21
24:03
248.000
2,4%
BEMADtv
Cine Doble identidad
20:51
22:21
129.000
1,2%
BEMADtv
Cine Chernobil 1986
15:25
17:57
124.000
1,5%
BEMADtv
Cine Getaway
17:57
19:19
103.000
1,5%
BEMADtv
Cine Caza al terrorista(2014)
19:19
20:51
98.000
1,4%

Ranking Neox (1,5%) - Martes, 26 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:28
15:55
190.000
2,1%
Neox
The Big Bang Theory
20:11
20:30
189.000
2,6%
Neox
The Big Bang Theory
17:32
17:58
189.000
2,6%
Neox
Los Simpson
15:01
15:28
183.000
2,0%
Neox
The Big Bang Theory
17:58
18:24
177.000
2,6%

Ranking TRECE (1,5%) - Martes, 26 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western La cabalgada de los malditos
18:45
20:30
216.000
3,2%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:30
20:40
209.000
2,7%
TRECE
Cine Desaparecido en combate 2
20:40
22:12
166.000
1,7%
TRECE
Sesion doble El asalto de los hombres ...
16:56
18:42
141.000
1,9%
TRECE
Sesion doble Gator,el confidente
14:50
16:56
132.000
1,5%

Ranking Veo7 (1,3%) - Martes, 26 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias
21:15
22:00
208.000
2,0%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
22:00
22:54
201.000
1,7%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
22:54
23:40
197.000
1,9%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
20:27
21:15
174.000
2,1%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
19:37
20:27
139.000
2,0%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Martes, 26 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Forjado a fuego La falcata
21:02
21:57
124.000
1,2%
Mega (España)
Forjado a fuego El kora
21:57
22:52
115.000
1,0%
Mega (España)
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
114.000
1,4%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
112.000
2,8%
Mega (España)
Vida bajo cero:el deshielo Bajo presion
16:32
17:22
109.000
1,3%

Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Martes, 26 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:04
24:33
198.000
2,4%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Manel loureiro-daniel ...
22:06
23:04
171.000
1,5%
Canal 24 Horas
Deportes 2
21:37
21:44
115.000
1,1%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:44
22:06
99.000
0,9%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:36
94.000
1,0%

Ranking DKiss (1,1%) - Martes, 26 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
La revista people investiga
16:19
17:08
136.000
1,6%
DKiss
La revista people investiga
17:08
18:02
132.000
1,8%
DKiss
Dryden:un pueblo maldito Trece dias de ...
15:25
16:19
101.000
1,1%
DKiss
¿pero por que me compre esta casa?
14:31
15:25
95.000
1,1%
DKiss
Como reconocer a un psicopata
21:41
22:09
89.000
0,8%

Ranking Divinity (0,9%) - Martes, 26 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Chicago Fire Siempre hay truco
20:09
21:01
112.000
1,4%
Divinity
Chicago Fire Un compuesto muy volátil
16:42
17:37
103.000
1,3%
Divinity
Supervivientes:diario
21:01
21:42
100.000
1,0%
Divinity
Chicago Fire La solución a todo
19:16
20:09
92.000
1,4%
Divinity
Emergency lovers
15:46
21:01
89.000
1,2%

Ranking Ten (0,8%) - Martes, 26 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:24
15:45
104.000
1,2%
Ten
Killer lovers
24:13
25:20
59.000
1,2%
Ten
Killer lovers
23:07
24:13
52.000
0,6%
Ten
Killer lovers
25:20
26:12
44.000
1,7%
Ten
Caso cerrado
13:17
14:22
44.000
0,8%

Ranking Squirrel (0,8%) - Martes, 26 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Suburra
22:00
24:13
81.000
0,8%
Squirrel
Cine La fuerza de la venganza
20:21
22:00
73.000
0,8%
Squirrel
Cine El ultimo vaquero
16:43
18:43
69.000
0,9%
Squirrel
Cine Cuatro pistoleros de santa trinidad
18:43
20:21
63.000
0,9%
Squirrel
Cine Su excelencia,el embajador
14:45
16:43
59.000
0,7%

Ranking Boing (0,7%) - Martes, 26 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:10
08:20
206.000
11,6%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:01
08:10
166.000
10,1%
Boing
Historias corrientes
22:08
22:19
163.000
1,4%
Boing
Historias corrientes
21:58
22:08
140.000
1,2%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:29
08:41
111.000
6,1%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Martes, 26 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:49
21:59
95.000
0,8%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:39
21:49
83.000
0,8%
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio del hombre ...
21:59
23:07
74.000
0,6%
Clan TVE
Una casa de locos
20:13
20:35
70.000
0,9%
Clan TVE
Bluey
17:47
17:54
69.000
1,0%

Ranking Teledeporte (0,5%) - Martes, 26 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol:liga española femenino ...
21:01
23:13
77.000
0,7%
Teledeporte
Deportes
23:17
23:24
65.000
0,6%
Teledeporte
Fifa 26
23:24
24:02
64.000
0,7%
Teledeporte
Parapente:open de sierra magina resumen
22:00
22:08
58.000
0,5%
Teledeporte
Fifa 26
24:54
25:30
43.000
1,1%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Martes, 26 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Puños fuera
21:37
23:32
117.000
1,0%
Real Madrid TV
Cine El legado de las mentiras
23:32
25:27
58.000
1,0%
Real Madrid TV
Cine Eva en la selva
15:35
17:11
38.000
0,4%
Real Madrid TV
15 minutos R.madrid-olimpia:copa ...
17:16
17:30
26.000
0,3%
Real Madrid TV
Historia que tu hiciste La decimotercera ...
17:30
19:25
25.000
0,4%
Ver todos los comentarios (1)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas