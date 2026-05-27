Nova lidera el día en las temáticas TDT con sus telenovelas ocupando lo más visto

Por Redacción |

Una jornada más, las telenovelas de Nova vuelven a dominar con claridad el ranking de las cadenas temáticas TDT. La más vista del día es nuevamente 'Leyla', que se hace con el liderazgo gracias a sus casi 300.000 espectadores y un 2,6% de cuota de pantalla.

Muy cerca queda 'Emanet', que ocupa la segunda posición con 294.000 televidentes y un sólido 3,2% de share. El podio lo completa otra veterana del canal, 'Cuidado con el ángel', que firma un gran 3,6% de cuota junto a 289.000 seguidores.

El dominio de Nova continúa también en el resto del top 5. 'Cuento de una noche' se mantiene fuerte tras su reciente estreno y alcanza la cuarta plaza con 273.000 espectadores y un 2,4% de share. Por su parte, 'Cuando seas mía' cierra la clasificación de lo más visto del día con 267.000 televidentes y un destacado 3,9% de cuota de pantalla, siendo además la emisión con mejor share del ranking.

Ranking cadenas TDT Martes, 26 de Mayo de 2026 2,4% 2,3% 2,1% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,5% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% Ranking programas TDT Martes, 26 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Leyla 22:51 23:12 299.000 2,6% Emanet 15:01 16:30 294.000 3,2% Cuidado con el angel 16:30 17:50 289.000 3,6% Cuento de una noche 21:35 22:51 273.000 2,4% Cuando seas mia 17:50 18:36 267.000 3,9% Perdona nuestros pecados 20:02 21:35 250.000 2,9% Cine Desterrado 22:21 24:03 248.000 2,4% La que se avecina Una soltera carroñera,el ... 20:58 22:55 226.000 2,1% Bright minds El sacrificio del alfil 22:08 23:15 226.000 1,9% Marina 18:36 20:02 224.000 3,4% Ranking Nova ( 2,4% ) - Martes, 26 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Leyla 22:51 23:12 299.000 2,6% Emanet 15:01 16:30 294.000 3,2% Cuidado con el angel 16:30 17:50 289.000 3,6% Cuento de una noche 21:35 22:51 273.000 2,4% Cuando seas mia 17:50 18:36 267.000 3,9% Ranking FDF ( 2,3% ) - Martes, 26 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La que se avecina Una soltera carroñera,el ... 20:58 22:55 226.000 2,1% Cine Fast & furious 9 22:55 25:35 207.000 3,0% La que se avecina Un yonqui centenario,un ... 17:05 19:07 176.000 2,5% La que se avecina Una fuga,dos chantajes y un ... 15:02 17:05 160.000 1,8% La que se avecina Un viaje a cuenca,dos ... 19:07 20:58 140.000 2,0% Ranking Energy ( 2,1% ) - Martes, 26 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share FBI Complejo de dios 22:59 23:47 219.000 2,2% FBI Dividido 22:06 22:59 200.000 1,7% CSI: Miami Recién asesinados 16:35 17:33 190.000 2,4% FBI Toda la rabia 23:47 24:51 179.000 2,7% FBI Privilegio 21:09 22:06 170.000 1,6% Ranking Atreseries ( 1,8% ) - Martes, 26 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Bright minds El sacrificio del alfil 22:08 23:15 226.000 1,9% Bright minds La viajera del tiempo 23:15 24:32 200.000 2,5% Bright minds Inmortal 21:00 22:08 166.000 1,6% Bright minds Sangre de oro 24:32 25:29 150.000 3,4% Rizzoli & Isles 14:55 15:49 138.000 1,5% Ranking DMAX ( 1,7% ) - Martes, 26 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La fiebre del oro 16:25 17:16 171.000 2,1% Expedicion al pasado 15:44 16:25 166.000 1,8% La fiebre del oro 17:16 18:08 140.000 1,9% Expedicion al pasado 14:54 15:44 133.000 1,4% ¿Cómo lo hacen? 21:33 21:56 126.000 1,2% Ranking BEMADtv ( 1,6% ) - Martes, 26 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Desterrado 22:21 24:03 248.000 2,4% Cine Doble identidad 20:51 22:21 129.000 1,2% Cine Chernobil 1986 15:25 17:57 124.000 1,5% Cine Getaway 17:57 19:19 103.000 1,5% Cine Caza al terrorista(2014) 19:19 20:51 98.000 1,4% Ranking Neox ( 1,5% ) - Martes, 26 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Los Simpson 15:28 15:55 190.000 2,1% The Big Bang Theory 20:11 20:30 189.000 2,6% The Big Bang Theory 17:32 17:58 189.000 2,6% Los Simpson 15:01 15:28 183.000 2,0% The Big Bang Theory 17:58 18:24 177.000 2,6% Ranking TRECE ( 1,5% ) - Martes, 26 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine western La cabalgada de los malditos 18:45 20:30 216.000 3,2% Trece y cope es noticia 20:30 20:40 209.000 2,7% Cine Desaparecido en combate 2 20:40 22:12 166.000 1,7% Sesion doble El asalto de los hombres ... 16:56 18:42 141.000 1,9% Sesion doble Gator,el confidente 14:50 16:56 132.000 1,5% Ranking Veo7 ( 1,3% ) - Martes, 26 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Blue bloods,familia de policias 21:15 22:00 208.000 2,0% Blue bloods,familia de policias 22:00 22:54 201.000 1,7% Blue bloods,familia de policias 22:54 23:40 197.000 1,9% Blue bloods,familia de policias 20:27 21:15 174.000 2,1% Blue bloods,familia de policias 19:37 20:27 139.000 2,0% Ranking Mega (España) ( 1,3% ) - Martes, 26 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Forjado a fuego La falcata 21:02 21:57 124.000 1,2% Forjado a fuego El kora 21:57 22:52 115.000 1,0% El chiringuito de jugones:la cuenta atras 23:45 24:00 114.000 1,4% El Chiringuito de Jugones 24:00 26:30 112.000 2,8% Vida bajo cero:el deshielo Bajo presion 16:32 17:22 109.000 1,3% Ranking Canal 24 Horas ( 1,2% ) - Martes, 26 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La noche en 24h 23:04 24:33 198.000 2,4% La noche en 24h:portada Manel loureiro-daniel ... 22:06 23:04 171.000 1,5% Deportes 2 21:37 21:44 115.000 1,1% Informativo 24h 21:44 22:06 99.000 0,9% Telediario 2 20:58 21:36 94.000 1,0% Ranking DKiss ( 1,1% ) - Martes, 26 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La revista people investiga 16:19 17:08 136.000 1,6% La revista people investiga 17:08 18:02 132.000 1,8% Dryden:un pueblo maldito Trece dias de ... 15:25 16:19 101.000 1,1% ¿pero por que me compre esta casa? 14:31 15:25 95.000 1,1% Como reconocer a un psicopata 21:41 22:09 89.000 0,8% Ranking Divinity ( 0,9% ) - Martes, 26 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Chicago Fire Siempre hay truco 20:09 21:01 112.000 1,4% Chicago Fire Un compuesto muy volátil 16:42 17:37 103.000 1,3% Supervivientes:diario 21:01 21:42 100.000 1,0% Chicago Fire La solución a todo 19:16 20:09 92.000 1,4% Emergency lovers 15:46 21:01 89.000 1,2% Ranking Ten ( 0,8% ) - Martes, 26 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Caso cerrado 14:24 15:45 104.000 1,2% Killer lovers 24:13 25:20 59.000 1,2% Killer lovers 23:07 24:13 52.000 0,6% Killer lovers 25:20 26:12 44.000 1,7% Caso cerrado 13:17 14:22 44.000 0,8% Ranking Squirrel ( 0,8% ) - Martes, 26 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Suburra 22:00 24:13 81.000 0,8% Cine La fuerza de la venganza 20:21 22:00 73.000 0,8% Cine El ultimo vaquero 16:43 18:43 69.000 0,9% Cine Cuatro pistoleros de santa trinidad 18:43 20:21 63.000 0,9% Cine Su excelencia,el embajador 14:45 16:43 59.000 0,7% Ranking Boing ( 0,7% ) - Martes, 26 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Doraemon,el gato cosmico 08:10 08:20 206.000 11,6% Doraemon,el gato cosmico 08:01 08:10 166.000 10,1% Historias corrientes 22:08 22:19 163.000 1,4% Historias corrientes 21:58 22:08 140.000 1,2% Doraemon,el gato cosmico 08:29 08:41 111.000 6,1% Ranking Clan TVE ( 0,6% ) - Martes, 26 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Los green en la gran ciudad 21:49 21:59 95.000 0,8% Los green en la gran ciudad 21:39 21:49 83.000 0,8% Los misterios de Laura El misterio del hombre ... 21:59 23:07 74.000 0,6% Una casa de locos 20:13 20:35 70.000 0,9% Bluey 17:47 17:54 69.000 1,0% Ranking Teledeporte ( 0,5% ) - Martes, 26 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Fútbol:liga española femenino ... 21:01 23:13 77.000 0,7% Deportes 23:17 23:24 65.000 0,6% Fifa 26 23:24 24:02 64.000 0,7% Parapente:open de sierra magina resumen 22:00 22:08 58.000 0,5% Fifa 26 24:54 25:30 43.000 1,1% Ranking Real Madrid TV ( 0,5% ) - Martes, 26 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Puños fuera 21:37 23:32 117.000 1,0% Cine El legado de las mentiras 23:32 25:27 58.000 1,0% Cine Eva en la selva 15:35 17:11 38.000 0,4% 15 minutos R.madrid-olimpia:copa ... 17:16 17:30 26.000 0,3% Historia que tu hiciste La decimotercera ... 17:30 19:25 25.000 0,4%

En cuanto al resultado por cadenas, esta vez sí esquien consigue imponerse en el conjunto de la jornada con un 2,4% de cuota media, recuperando así el liderazgo frente a sus principales competidores. La segunda posición queda para, que alcanza un 2,3%, mientras quecompleta el podio con un 2,1% de share. Por detrás aparecen, cuarta con un 1,8%, y, que logra cerrar el top 5 diario con un 1,7% de cuota de pantalla.