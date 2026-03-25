'Hacks' pone fecha a su temporada final en HBO Max con este tráiler

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'Hacks' se despedirá esta primavera. La laureada serie original de HBO Max ha anunciado la fecha de estreno de su quinta y última temporada, que arrancará su emisión el viernes 10 de abril. Además, con el objetivo de mantenerse íntegramente en el intervalo de elegibilidad de la siguiente gala de los Emmy, la ficción lanzará dos episodios tanto el 1 como el 8 de mayo, para concluir así el viernes 29 de mayo.

La comunicación de la fecha se ha acometido con el primer tráiler de la entrega, que muestra el regreso de Deborah tras los rumores sobre su muerte. Sin embargo, su vuelta a Estados Unidos está marcada por una profunda frustración, ya que el final de su relación laboral con la cadena ha derivado en unas duras represalias por parte de la compañía.

Tanto la humorista como Ava harán todo lo posible por defender su legado, aunque no lo tendrán fácil. Jean Smart y Hannah Einbinder lideran una vez más el elenco de la serie creada por Paul W. Downs, Lucia Aniello y Jen Statsky. El reparto lo completan Downs, Megan Stalter, Carl Clemons-Hopkins, Mark Indelicato, Rose Abdoo, Tony Goldwyn, Kaitlin Olson, Christopher McDonald, Jane Adams, Lauren Weedman, Poppy Liu, Johnny Sibilly, Luenell, Angela E. Gibbs, Christopher Briney y Caitlin Reilly.