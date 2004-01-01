ENTREVISTA

J Kbello y Nia: "Salimos menos que la media en 'Hasta el fin del mundo' y lo entendemos, pero deseamos más"

Hablamos con el dúo de concursantes, que también se han unido en lo musical con 'Dímelo, dámelo'.

10.657

Almudena M. Lizana | Programa relacionado Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo España Realities Entretenimiento Titulares de J Kbello "Tengo un cariño especial a FormulaTV porque fue el primer medio que me dio la oportunidad cuando no me conocía nadie"

"Antes Nia y yo éramos colegas, pero ahora sabemos todo el uno del otro"

"Sabemos catalogar mierdas de animales con tan solo verlas"

"'Dímelo, dámelo' nace en Panamá con la historia de los Guna Yala"

"La realidad de cuando te gusta alguien es que tú tienes ganas de candela"

"Parece que un chico y una chica heterosexuales no pueden ser amigos"

"Las mujeres me inspiran muchísimo y quiero hacer proyectos con ellas, pero eso no significa que quiera darles dos volteretas"

"Nos pegamos dos meses para clavar la producción"

"Nosotros salimos menos de la media en 'Hasta el fin del mundo'"

"Hacemos contenido de calidad y muy honesto en 'Hasta el fin del mundo'"

"¿Si quedo primero en 'Hasta el fin del mundo' qué me llevo? Nada, prefiero llevarme a las personas"

"Andrea Compton es genial, un amor, muy ingeniosa y respetuosa"

"No ha salido el 'bombito clitorito', hemos estado todo el puto viaje y no han sacado nada"

"Los rayitos de mi tatuaje son por Nia, porque es mi compitrueno"

"Los autobuses han sido lo peor de 'Hasta el fin del mundo'"

"He llevado muy mal el no poder hablar con mi hijo"

"Mentalmente estaba muy frágil, si no llega a ser por Nia hubiera abandonado"

"Coincidí con Mikel Herzog en 'TCMS' y sé que va a llevar una buena actuación"

"Todo lo que tuve que aportar al Benidorm Fest, ya lo he aportado"

"Después de 'Dímelo, dámelo', se viene una etapa más personal, este año me han pasado muchas cosas, muchos desengaños amorosos" Titulares de Nia "Le ofrecieron 'Hasta el fin del mundo' a Jesús con otra pareja, pero no salió bien y me preguntaron si quería ir con él"

"Yo tengo mi novio y no ha habido nada con J Kbello, solo una amistad preciosa, la gente especula mucho"

"Cuando la gente vea el videoclip de 'Dímelo, dámelo' se les va a bajar la tensión"

"No queremos salvar el mundo con 'Dímelo, dámelo', queremos que la gente se lo pase bien y se pegue unos perreítos"

"Entendemos que no se puede, pero deseamos que para los siguientes programas de 'Hasta el fin del mundo' salir más"

"Nos gustaría que saliese más nuestro programa"

"Las tetas más famosas de Latinoamérica son las de Yolanda Ramos"

"Cada vez que llegábamos al punto de encuentro nos volvíamos locos"

"Todo el mundo terminaba diciendo 'bombito clitorito' cuando se lo explicábamos"

"Me voy a tatuar también los rayos"

"Me reconocieron en Panamá, Argentina y Perú"

"Ha sido duro enterarme de que Roberto Herrera no estará en las Campanadas, yo no soy la que decide"

"Nunca he llevado pinganillo en las Campanadas y este año tendré que llevar"

"Mi vestido para las Campanadas está inspirado en motivos canarios y voy con mucha luz"

"Mola que artistas tan consagrados como Miranda! se presenten al Benidorm Fest"

"Estaría guay ir al Benidorm Fest de invitados, yo ya estuve en la primera y molaría volver"

Ver todos los comentarios

Recomendamos