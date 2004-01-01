FormulaTV
J Kbello y Nia: "Salimos menos que la media en 'Hasta el fin del mundo' y lo entendemos, pero deseamos más"

Hablamos con el dúo de concursantes, que también se han unido en lo musical con 'Dímelo, dámelo'.

10.657

Almudena M. LizanaPublicado: Martes 25 Noviembre 2025 10:15 (hace 9 horas)

Titulares de J Kbello

  • "Tengo un cariño especial a FormulaTV porque fue el primer medio que me dio la oportunidad cuando no me conocía nadie"
  • "Antes Nia y yo éramos colegas, pero ahora sabemos todo el uno del otro"
  • "Sabemos catalogar mierdas de animales con tan solo verlas"
  • "'Dímelo, dámelo' nace en Panamá con la historia de los Guna Yala"
  • "La realidad de cuando te gusta alguien es que tú tienes ganas de candela"
  • "Parece que un chico y una chica heterosexuales no pueden ser amigos"
  • "Las mujeres me inspiran muchísimo y quiero hacer proyectos con ellas, pero eso no significa que quiera darles dos volteretas"
  • "Nos pegamos dos meses para clavar la producción"
  • "Nosotros salimos menos de la media en 'Hasta el fin del mundo'"
  • "Hacemos contenido de calidad y muy honesto en 'Hasta el fin del mundo'"
  • "¿Si quedo primero en 'Hasta el fin del mundo' qué me llevo? Nada, prefiero llevarme a las personas"
  • "Andrea Compton es genial, un amor, muy ingeniosa y respetuosa"
  • "No ha salido el 'bombito clitorito', hemos estado todo el puto viaje y no han sacado nada"
  • "Los rayitos de mi tatuaje son por Nia, porque es mi compitrueno"
  • "Los autobuses han sido lo peor de 'Hasta el fin del mundo'"
  • "He llevado muy mal el no poder hablar con mi hijo"
  • "Mentalmente estaba muy frágil, si no llega a ser por Nia hubiera abandonado"
  • "Coincidí con Mikel Herzog en 'TCMS' y sé que va a llevar una buena actuación"
  • "Todo lo que tuve que aportar al Benidorm Fest, ya lo he aportado"
  • "Después de 'Dímelo, dámelo', se viene una etapa más personal, este año me han pasado muchas cosas, muchos desengaños amorosos"

Titulares de Nia

  • "Le ofrecieron 'Hasta el fin del mundo' a Jesús con otra pareja, pero no salió bien y me preguntaron si quería ir con él"
  • "Yo tengo mi novio y no ha habido nada con J Kbello, solo una amistad preciosa, la gente especula mucho"
  • "Cuando la gente vea el videoclip de 'Dímelo, dámelo' se les va a bajar la tensión"
  • "No queremos salvar el mundo con 'Dímelo, dámelo', queremos que la gente se lo pase bien y se pegue unos perreítos"
  • "Entendemos que no se puede, pero deseamos que para los siguientes programas de 'Hasta el fin del mundo' salir más"
  • "Nos gustaría que saliese más nuestro programa"
  • "Las tetas más famosas de Latinoamérica son las de Yolanda Ramos"
  • "Cada vez que llegábamos al punto de encuentro nos volvíamos locos"
  • "Todo el mundo terminaba diciendo 'bombito clitorito' cuando se lo explicábamos"
  • "Me voy a tatuar también los rayos"
  • "Me reconocieron en Panamá, Argentina y Perú"
  • "Ha sido duro enterarme de que Roberto Herrera no estará en las Campanadas, yo no soy la que decide"
  • "Nunca he llevado pinganillo en las Campanadas y este año tendré que llevar"
  • "Mi vestido para las Campanadas está inspirado en motivos canarios y voy con mucha luz"
  • "Mola que artistas tan consagrados como Miranda! se presenten al Benidorm Fest"
  • "Estaría guay ir al Benidorm Fest de invitados, yo ya estuve en la primera y molaría volver"

