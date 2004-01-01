J Kbello y Nia: "Salimos menos que la media en 'Hasta el fin del mundo' y lo entendemos, pero deseamos más"

Publicado: Martes 25 Noviembre 2025 10:15 (hace 9 horas)|
Programa relacionado
Hasta el fin del mundo
España
Realities Entretenimiento
Titulares de J Kbello
- "Tengo un cariño especial a FormulaTV porque fue el primer medio que me dio la oportunidad cuando no me conocía nadie"
- "Antes Nia y yo éramos colegas, pero ahora sabemos todo el uno del otro"
- "Sabemos catalogar mierdas de animales con tan solo verlas"
- "'Dímelo, dámelo' nace en Panamá con la historia de los Guna Yala"
- "La realidad de cuando te gusta alguien es que tú tienes ganas de candela"
- "Parece que un chico y una chica heterosexuales no pueden ser amigos"
- "Las mujeres me inspiran muchísimo y quiero hacer proyectos con ellas, pero eso no significa que quiera darles dos volteretas"
- "Nos pegamos dos meses para clavar la producción"
- "Nosotros salimos menos de la media en 'Hasta el fin del mundo'"
- "Hacemos contenido de calidad y muy honesto en 'Hasta el fin del mundo'"
- "¿Si quedo primero en 'Hasta el fin del mundo' qué me llevo? Nada, prefiero llevarme a las personas"
- "Andrea Compton es genial, un amor, muy ingeniosa y respetuosa"
- "No ha salido el 'bombito clitorito', hemos estado todo el puto viaje y no han sacado nada"
- "Los rayitos de mi tatuaje son por Nia, porque es mi compitrueno"
- "Los autobuses han sido lo peor de 'Hasta el fin del mundo'"
- "He llevado muy mal el no poder hablar con mi hijo"
- "Mentalmente estaba muy frágil, si no llega a ser por Nia hubiera abandonado"
- "Coincidí con Mikel Herzog en 'TCMS' y sé que va a llevar una buena actuación"
- "Todo lo que tuve que aportar al Benidorm Fest, ya lo he aportado"
- "Después de 'Dímelo, dámelo', se viene una etapa más personal, este año me han pasado muchas cosas, muchos desengaños amorosos"
Titulares de Nia
- "Le ofrecieron 'Hasta el fin del mundo' a Jesús con otra pareja, pero no salió bien y me preguntaron si quería ir con él"
- "Yo tengo mi novio y no ha habido nada con J Kbello, solo una amistad preciosa, la gente especula mucho"
- "Cuando la gente vea el videoclip de 'Dímelo, dámelo' se les va a bajar la tensión"
- "No queremos salvar el mundo con 'Dímelo, dámelo', queremos que la gente se lo pase bien y se pegue unos perreítos"
- "Entendemos que no se puede, pero deseamos que para los siguientes programas de 'Hasta el fin del mundo' salir más"
- "Nos gustaría que saliese más nuestro programa"
- "Las tetas más famosas de Latinoamérica son las de Yolanda Ramos"
- "Cada vez que llegábamos al punto de encuentro nos volvíamos locos"
- "Todo el mundo terminaba diciendo 'bombito clitorito' cuando se lo explicábamos"
- "Me voy a tatuar también los rayos"
- "Me reconocieron en Panamá, Argentina y Perú"
- "Ha sido duro enterarme de que Roberto Herrera no estará en las Campanadas, yo no soy la que decide"
- "Nunca he llevado pinganillo en las Campanadas y este año tendré que llevar"
- "Mi vestido para las Campanadas está inspirado en motivos canarios y voy con mucha luz"
- "Mola que artistas tan consagrados como Miranda! se presenten al Benidorm Fest"
- "Estaría guay ir al Benidorm Fest de invitados, yo ya estuve en la primera y molaría volver"