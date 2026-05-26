Lorenzo acorrala a Leocadia tras descubrir su beso con Cristóbal en 'La Promesa'

Por Fidel Conejero |

'La promesa' seguirá avanzando este miércoles 27 de mayo hacia uno de sus momentos más delicados tras semanas marcadas por secretos, chantajes y tensiones dentro del palacio. Después de haber intentado varias veces contarle personalmente a Curro (Xavi Lock) toda la verdad sobre la muerte de Jana (Ana Garcés) sin encontrar nunca el momento adecuado, Pía (María Castro) tomará finalmente una decisión desesperada: escribirle una carta confesándole todo.

La situación de la ama de llaves será cada vez más límite. Teresa (Andrea Del Río), muy preocupada por su estado, intentará hacerla reaccionar recordándole que, si termina siendo despedida de La Promesa, también pondrá en peligro el futuro de Dieguito. Sin embargo, la presión y la culpa seguirán consumiendo a Pía.

La tensión también aumentará alrededor de Leocadia (Isabel Serrano). Después de haber presenciado su beso con Cristóbal (Fernando Coronado), Lorenzo (Guillermo Serrano) decidirá enfrentarla directamente. Sin embargo, la gran incógnita será descubrir cuáles son realmente sus intenciones tras revelar que lo vio todo.

Vera visita a sus antiguas compañeras del servicio en 'La promesa'

Alonso se sincera con Vera sobre las amenazas del duque de Carril

Mientras tanto, Alonso (Manuel Regueiro) decidirá sincerarse completamente con Vera (Ángela Echaniz) sobre las maniobras y amenazas de su padre. Tras conocer toda la verdad, la joven se comprometerá a contar también su versión de los hechos y afrontar definitivamente la situación con el duque de Carril (Jesús Cabrero).

Por otro lado, Santos (Manu Imízcoz) continuará cada vez más agobiado por la insistencia de Petra (Marga Martínez) para denunciar a Ricardo (Carlos de Austria). El joven terminará confesándole a su padre que, si toda la verdad sale finalmente a la luz, él asumirá también su parte de responsabilidad.

Además, Samuel (Daniel Schröder) informará a María Fernández (Sara Molina) de que va a reunirse con una persona del pueblo que podría arrojar nueva información sobre la relación entre Carlo (Jose Miguel Blanco) y Estefanía (Luna Gallego). Precisamente ella seguirá presionando a Carlo para conseguir el dinero cuanto antes.

En el terreno sentimental, Martina (Amparo Piñero) y Jacobo (Gonzalo Ramos) vivirán un nuevo enfrentamiento después de que ella le reproche haber compartido detalles de su relación con Adriano (Ibrahim Al Shami J.). La discusión terminará empeorando todavía más la situación entre ambos.

Más tarde, intentando justificarse, Martina asegurará ante Jacobo que todo lo que ha hecho por Adriano ha sido únicamente "por pena". Sin embargo, lo que ella no imaginará es que el joven escuchará esas palabras directamente.