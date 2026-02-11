FormulaTV
Audiencias La Semifinal 1 del Benidorm Fest 2026 se reparte la noche con 'Renacer'

ENTREVISTA

Jaime Zatarain ('Pura sangre'): "He rodado escenas de mucha intimidad con una ola de calor"

El actor nos habla de Jacobo, su personaje en la serie de Telecinco y marido de Miranda Acuña.

3.291

Julia AlmazánPublicado: Miércoles 11 Febrero 2026 10:40 (hace 2 horas)

Serie relacionada

Pura sangre

Pura sangre

2026 - Act

España 2 temporadas 16 capítulos

DramaMisterio

Popularidad: #98 de 3.688 Ranking Pura sangre

  • 5

Titulares de Jaime Zatarain

  • "Conseguí el papel pasando un bonito casting"
  • "Jacobo aparentemente es el marido y el yerno perfecto"
  • "A lo largo de los ocho capítulos van apareciendo muchas capas de ambos, tanto de Jacobo como de mi mujer, Mirada"
  • "Hay muchas sorpresas del personaje que van muy a la contra de lo que socialmente representa para la familia"
  • "Trabajar con Amaia es un lujo y facilísimo"
  • "Hemos tenido una conexión brutal y es la mejor compañera que te puede tocar, la verdad"
  • "Ha sido un rodaje muy divertido y ha habido muy buen rollo"
  • "El rodaje ha sido en verano en todos los alrededores de Castilla-La Mancha, de Madrid y de Extremadura, con lo cual eso ya te sitúa en olas de calor"
  • "Todos los secretos que guarda mi personaje pasan en sitios que no son habituales en rodaje"
  • "He rodado escenas de muchas posiciones, de mucha intimidad, muy complejas con una ola de calor increíble"
  • "Ha habido escenas de mucha soledad, de mucha ansiedad y de mucho pánico. Esas escenas han sido muy complicadas, pero muy bonitas de hacer"
  • "He tenido la oportunidad de llegar a una profundidad que anteriormente igual no había podido habitar de esta manera"
  • "Estoy muy satisfecho porque me he dejado la piel"
  • "'Pura sangre' es una serie para absolutamente toda la familia"
  • "La serie cuenta con unos estereotipos que yo creo que pocas series han grabado así en España"

