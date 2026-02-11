ENTREVISTA

Jaime Zatarain ('Pura sangre'): "He rodado escenas de mucha intimidad con una ola de calor"

El actor nos habla de Jacobo, su personaje en la serie de Telecinco y marido de Miranda Acuña.

Jaime Zatarain

"Jacobo aparentemente es el marido y el yerno perfecto"

"A lo largo de los ocho capítulos van apareciendo muchas capas de ambos, tanto de Jacobo como de mi mujer, Mirada"

"Hay muchas sorpresas del personaje que van muy a la contra de lo que socialmente representa para la familia"

"Trabajar con Amaia es un lujo y facilísimo"

"Hemos tenido una conexión brutal y es la mejor compañera que te puede tocar, la verdad"

"Ha sido un rodaje muy divertido y ha habido muy buen rollo"

"El rodaje ha sido en verano en todos los alrededores de Castilla-La Mancha, de Madrid y de Extremadura, con lo cual eso ya te sitúa en olas de calor"

"Todos los secretos que guarda mi personaje pasan en sitios que no son habituales en rodaje"

"He rodado escenas de muchas posiciones, de mucha intimidad, muy complejas con una ola de calor increíble"

"Ha habido escenas de mucha soledad, de mucha ansiedad y de mucho pánico. Esas escenas han sido muy complicadas, pero muy bonitas de hacer"

"He tenido la oportunidad de llegar a una profundidad que anteriormente igual no había podido habitar de esta manera"

"Estoy muy satisfecho porque me he dejado la piel"

"'Pura sangre' es una serie para absolutamente toda la familia"

"La serie cuenta con unos estereotipos que yo creo que pocas series han grabado así en España"

