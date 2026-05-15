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AUDIENCIAS TDT 14 DE MAYO

'Emanet' lidera con el top 5 ocupado por Nova en las TDT pero Energy se lleva el día

'Cuando seas mía', 'Perdona nuestros pecados', 'Leyla' y 'Marina' le siguen. Energy lidera el día con un 2,2%.

'Emanet' lidera con el top 5 ocupado por Nova en las TDT pero Energy se lleva el día
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Viernes 15 Mayo 2026 11:29

Audiencias Jueves 14 de Mayo de 2026

  • logoantena3

    13,3%

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    11,8%

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Nueva jornada de dominio absoluto para las telenovelas de Nova, que vuelven a ocupar las cinco primeras posiciones entre las emisiones más vistas de las cadenas temáticas TDT. 'Emanet' lidera el ranking con un 2,9% de cuota y 264.000 espectadores, aunque muy cerca se queda 'Cuando seas mía', que firma un destacado 3,6% y 262.000 seguidores.

Por detrás aparece 'Perdona nuestros pecados' con un 2,7% de share, mientras que 'Leyla' y 'Marina' completan el top 5 con un 2,1% y 246.000 espectadores en el caso de la ficción turca y un 3,6% y 238.000 televidentes para la telenovela mexicana latina.

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El resto del ranking queda repartido entre Neox y FDF. Cuatro episodios de 'The Big Bang Theory' consiguen colarse entre lo más visto del día en la cadena de Atresmedia, mientras que un capítulo de 'La que se avecina' cierra el top 10 de emisiones temáticas.

En cuanto al ranking por cadenas, Energy consigue liderar la jornada con un 2,2% de cuota de pantalla pese a no colocar ninguna emisión entre las diez más vistas del día. Justo por detrás empatan FDF y Nova, ambas con un 2,1%. La cuarta posición es para Neox con un 1,9%, mientras que Atreseries completa el top 5 diario con un 1,7% de share.

Ranking cadenas TDT Jueves, 14 de Mayo de 2026

Energy 2,2%

FDF 2,1%

Nova 2,1%

Neox 1,9%

Atreseries 1,7%

TRECE 1,6%

DMAX 1,5%

Canal 24 Horas 1,4%

DKiss 1,4%

Mega (España) 1,3%

BEMADtv 1,3%

Squirrel 0,9%

Divinity 0,8%

Boing 0,7%

Teledeporte 0,7%

Ten 0,7%

Clan TVE 0,5%

Real Madrid TV 0,4%

Ranking programas TDT Jueves, 14 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:26
264.000
2,9%
Nova
Cuando seas mia
16:28
18:46
262.000
3,6%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:12
21:47
253.000
2,7%
Nova
Leyla
21:48
23:00
246.000
2,1%
Nova
Marina
18:46
19:04
238.000
3,6%
Neox
The Big Bang Theory
17:57
18:24
237.000
3,4%
Neox
The Big Bang Theory
18:50
19:08
237.000
3,6%
Neox
The Big Bang Theory
17:30
17:57
237.000
3,3%
Neox
The Big Bang Theory
18:24
18:50
236.000
3,5%
FDF
La que se avecina Un tetaliban,un ...
15:41
17:31
228.000
2,7%

Ranking Energy (2,2%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: :vegas Ella ha desaparecido
23:05
24:01
209.000
2,3%
Energy
CSI: No me olvides
22:08
23:05
203.000
1,7%
Energy
CSI: Miami Camorristas urbanos
16:40
17:38
176.000
2,3%
Energy
CSI: Miami Hecho trizas
17:38
18:32
173.000
2,5%
Energy
Welcome to las vegas
20:15
26:30
168.000
2,2%

Ranking FDF (2,1%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un tetaliban,un ...
15:41
17:31
228.000
2,7%
FDF
La que se avecina Un mayorista filantropo,un ...
21:03
22:55
228.000
2,0%
FDF
La que se avecina Una tanqueta,una eminencia ...
17:31
19:15
161.000
2,4%
FDF
La que se avecina Un muerto en vida,un ...
19:15
21:03
139.000
1,8%
FDF
La que se avecina Un avispilla,una dominatrix y ...
13:42
15:41
132.000
1,7%

Ranking Nova (2,1%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:26
264.000
2,9%
Nova
Cuando seas mia
16:28
18:46
262.000
3,6%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:12
21:47
253.000
2,7%
Nova
Leyla
21:48
23:00
246.000
2,1%
Nova
Marina
18:46
19:04
238.000
3,6%

Ranking Neox (1,9%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
17:30
17:57
237.000
3,3%
Neox
The Big Bang Theory
17:57
18:24
237.000
3,4%
Neox
The Big Bang Theory
18:50
19:08
237.000
3,6%
Neox
The Big Bang Theory
18:24
18:50
236.000
3,5%
Neox
The Big Bang Theory
17:03
17:30
225.000
3,0%

Ranking Atreseries (1,7%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del marinero ...
22:39
23:25
202.000
1,8%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del turbio ...
23:25
24:25
190.000
2,4%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio de la becaria ...
21:52
22:39
175.000
1,5%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del as del ...
24:25
25:04
171.000
3,5%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del ex ...
20:57
21:52
167.000
1,6%

Ranking TRECE (1,6%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Trece y cope es noticia
20:32
20:42
194.000
2,2%
TRECE
Cine western El desesperado
18:52
20:32
191.000
2,7%
TRECE
Sesion doble Tres forajidos y un pistolero
17:02
18:49
188.000
2,7%
TRECE
Tu cine La mujer del latigo
20:42
22:04
177.000
1,7%
TRECE
Sesion doble Los profesionales
14:49
17:02
155.000
1,8%

Ranking DMAX (1,5%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Expedicion al pasado
15:30
16:22
179.000
2,0%
DMAX
Segunda guerra mundial:momentos clave La batalla ...
23:24
24:13
156.000
1,9%
DMAX
La fiebre del oro:australia
19:01
19:55
151.000
2,2%
DMAX
La fiebre del oro:australia
18:06
19:01
128.000
1,9%
DMAX
La fiebre del oro
17:12
18:06
119.000
1,7%

Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:07
24:31
215.000
2,6%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Elvira lindo
22:06
23:07
161.000
1,4%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:38
105.000
1,0%
Canal 24 Horas
Deportes 2
21:38
21:44
105.000
0,9%
Canal 24 Horas
D.reg(diario 24 horas)
14:00
14:54
98.000
1,3%

Ranking DKiss (1,4%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Mi vida con 300 kilos:¿que paso despues? ...
22:06
23:57
174.000
1,6%
DKiss
Reforma el vecindario
14:30
15:22
127.000
1,4%
DKiss
Playboy al descubierto
15:23
16:11
111.000
1,2%
DKiss
Mi vida con 300 kilos:¿que paso despues? ...
23:57
25:42
110.000
2,2%
DKiss
La revista people investiga
16:11
17:07
108.000
1,3%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
143.000
3,6%
Mega (España)
Forjado a fuego El hacha vikinga
21:59
22:46
123.000
1,0%
Mega (España)
Forjado a fuego El estoque de mosquetero
22:46
23:43
108.000
1,0%
Mega (España)
Forjado a fuego La espada flamigera
21:06
21:59
97.000
0,9%
Mega (España)
Vida bajo cero:canada Demasiado cerca para estar ...
16:40
17:31
95.000
1,2%

Ranking BEMADtv (1,3%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine El imperio del fuego
22:41
24:43
144.000
1,7%
BEMADtv
Cine Shade:juego de asesinos
15:25
17:06
118.000
1,4%
BEMADtv
Cine Waterworld
17:06
19:30
113.000
1,6%
BEMADtv
Cine Leones por corderos
19:30
21:02
109.000
1,4%
BEMADtv
Cine Paradise city
21:02
22:41
106.000
0,9%

Ranking Squirrel (0,9%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine The island(2023)
22:01
23:38
109.000
1,0%
Squirrel
Cine Hickok,el pistolero
19:09
20:37
109.000
1,5%
Squirrel
Cine Tres sargentos
17:26
19:08
94.000
1,4%
Squirrel
Cine Matalos a todos
20:37
22:01
71.000
0,7%
Squirrel
Cine 30 winchester para el diablo
15:51
17:26
70.000
0,9%

Ranking Divinity (0,8%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Chicago Fire Tú lo has hecho por mí
20:08
21:01
85.000
1,0%
Divinity
Sofa,cine y divinity Duplicity
21:49
24:13
64.000
0,6%
Divinity
Chicago Fire Un toque de atención
15:45
16:41
62.000
0,7%
Divinity
Supervivientes:diario
21:01
21:42
62.000
0,6%
Divinity
Cine Dragonfly:la sombra de la libelula
24:13
25:55
62.000
1,4%

Ranking Boing (0,7%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:09
08:18
174.000
9,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:34
14:49
147.000
1,8%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:25
08:35
121.000
6,2%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:00
08:09
116.000
6,8%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:35
08:44
113.000
5,8%

Ranking Teledeporte (0,7%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Penaltis futbol:campeonato de europa femenino sub 17 ...
20:55
21:05
152.000
1,6%
Teledeporte
Fútbol:campeonato de europa femenino sub 17 ...
19:02
20:55
105.000
1,4%
Teledeporte
Estudio estadio:solo resumenes
23:20
24:03
91.000
1,1%
Teledeporte
Deportes
19:52
20:01
85.000
1,2%
Teledeporte
Baloncesto:liga femenino Zaragoza-valencia ...
21:08
22:48
83.000
0,7%

Ranking Ten (0,7%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:42
15:45
71.000
0,8%
Ten
Hermanos asesinos
23:00
23:59
56.000
0,6%
Ten
Hermanos asesinos
22:01
23:00
55.000
0,5%
Ten
Hermanos asesinos
21:03
22:00
45.000
0,4%
Ten
Conocia a mi asesino
25:57
26:18
44.000
2,2%

Ranking Clan TVE (0,5%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
18:06
18:12
82.000
1,2%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:21
21:31
62.000
0,6%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:31
21:41
60.000
0,5%
Clan TVE
Pocoyó
16:17
16:24
54.000
0,6%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:41
21:52
53.000
0,5%

Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Hoy jugamos:minuto a minuto ...
21:18
23:22
73.000
0,6%
Real Madrid TV
Hoy jugamos:el analisis R.madrid-oviedo
23:22
24:10
58.000
0,7%
Real Madrid TV
Hoy jugamos:la cuenta atras ...
20:27
21:18
52.000
0,6%
Real Madrid TV
Cine Un atraco de ida y vuelta
15:35
17:06
32.000
0,4%
Real Madrid TV
Historia que tu hiciste La octava 2000
17:11
19:01
28.000
0,4%

Ranking Disney Channel (0,0%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Disney Channel
Miraculous,tales of ladybug & cat noir
21:31
21:55
17.000
1,0%
Disney Channel
Marvel iron man and his awesome friends
21:06
21:29
16.000
1,3%
Disney Channel
Bluey
12:51
12:58
15.000
4,5%
Disney Channel
La casa de mickey mouse
13:01
13:24
15.000
4,8%
Disney Channel
Miraculous,tales of ladybug & cat noir
14:46
15:08
14.000
2,2%
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