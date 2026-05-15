'Emanet' lidera con el top 5 ocupado por Nova en las TDT pero Energy se lleva el día

Por Redacción |

Nueva jornada de dominio absoluto para las telenovelas de Nova, que vuelven a ocupar las cinco primeras posiciones entre las emisiones más vistas de las cadenas temáticas TDT. 'Emanet' lidera el ranking con un 2,9% de cuota y 264.000 espectadores, aunque muy cerca se queda 'Cuando seas mía', que firma un destacado 3,6% y 262.000 seguidores.

Por detrás aparece 'Perdona nuestros pecados' con un 2,7% de share, mientras que 'Leyla' y 'Marina' completan el top 5 con un 2,1% y 246.000 espectadores en el caso de la ficción turca y un 3,6% y 238.000 televidentes para la telenovela mexicana latina.

El resto del ranking queda repartido entre Neox y FDF. Cuatro episodios de 'The Big Bang Theory' consiguen colarse entre lo más visto del día en la cadena de Atresmedia, mientras que un capítulo de 'La que se avecina' cierra el top 10 de emisiones temáticas.

Ranking cadenas TDT Jueves, 14 de Mayo de 2026 2,2% 2,1% 2,1% 1,9% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,5% 0,4% Ranking programas TDT Jueves, 14 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Emanet 15:00 16:26 264.000 2,9% Cuando seas mia 16:28 18:46 262.000 3,6% Perdona nuestros pecados 20:12 21:47 253.000 2,7% Leyla 21:48 23:00 246.000 2,1% Marina 18:46 19:04 238.000 3,6% The Big Bang Theory 17:57 18:24 237.000 3,4% The Big Bang Theory 18:50 19:08 237.000 3,6% The Big Bang Theory 17:30 17:57 237.000 3,3% The Big Bang Theory 18:24 18:50 236.000 3,5% La que se avecina Un tetaliban,un ... 15:41 17:31 228.000 2,7% Ranking Energy ( 2,2% ) - Jueves, 14 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share CSI: :vegas Ella ha desaparecido 23:05 24:01 209.000 2,3% CSI: No me olvides 22:08 23:05 203.000 1,7% CSI: Miami Camorristas urbanos 16:40 17:38 176.000 2,3% CSI: Miami Hecho trizas 17:38 18:32 173.000 2,5% Welcome to las vegas 20:15 26:30 168.000 2,2% Ranking FDF ( 2,1% ) - Jueves, 14 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La que se avecina Un tetaliban,un ... 15:41 17:31 228.000 2,7% La que se avecina Un mayorista filantropo,un ... 21:03 22:55 228.000 2,0% La que se avecina Una tanqueta,una eminencia ... 17:31 19:15 161.000 2,4% La que se avecina Un muerto en vida,un ... 19:15 21:03 139.000 1,8% La que se avecina Un avispilla,una dominatrix y ... 13:42 15:41 132.000 1,7% Ranking Nova ( 2,1% ) - Jueves, 14 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Emanet 15:00 16:26 264.000 2,9% Cuando seas mia 16:28 18:46 262.000 3,6% Perdona nuestros pecados 20:12 21:47 253.000 2,7% Leyla 21:48 23:00 246.000 2,1% Marina 18:46 19:04 238.000 3,6% Ranking Neox ( 1,9% ) - Jueves, 14 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share The Big Bang Theory 17:30 17:57 237.000 3,3% The Big Bang Theory 17:57 18:24 237.000 3,4% The Big Bang Theory 18:50 19:08 237.000 3,6% The Big Bang Theory 18:24 18:50 236.000 3,5% The Big Bang Theory 17:03 17:30 225.000 3,0% Ranking Atreseries ( 1,7% ) - Jueves, 14 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share The Mysteries of Laura El misterio del marinero ... 22:39 23:25 202.000 1,8% The Mysteries of Laura El misterio del turbio ... 23:25 24:25 190.000 2,4% The Mysteries of Laura El misterio de la becaria ... 21:52 22:39 175.000 1,5% The Mysteries of Laura El misterio del as del ... 24:25 25:04 171.000 3,5% The Mysteries of Laura El misterio del ex ... 20:57 21:52 167.000 1,6% Ranking TRECE ( 1,6% ) - Jueves, 14 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Trece y cope es noticia 20:32 20:42 194.000 2,2% Cine western El desesperado 18:52 20:32 191.000 2,7% Sesion doble Tres forajidos y un pistolero 17:02 18:49 188.000 2,7% Tu cine La mujer del latigo 20:42 22:04 177.000 1,7% Sesion doble Los profesionales 14:49 17:02 155.000 1,8% Ranking DMAX ( 1,5% ) - Jueves, 14 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Expedicion al pasado 15:30 16:22 179.000 2,0% Segunda guerra mundial:momentos clave La batalla ... 23:24 24:13 156.000 1,9% La fiebre del oro:australia 19:01 19:55 151.000 2,2% La fiebre del oro:australia 18:06 19:01 128.000 1,9% La fiebre del oro 17:12 18:06 119.000 1,7% Ranking Canal 24 Horas ( 1,4% ) - Jueves, 14 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La noche en 24h 23:07 24:31 215.000 2,6% La noche en 24h:portada Elvira lindo 22:06 23:07 161.000 1,4% Telediario 2 20:58 21:38 105.000 1,0% Deportes 2 21:38 21:44 105.000 0,9% D.reg(diario 24 horas) 14:00 14:54 98.000 1,3% Ranking DKiss ( 1,4% ) - Jueves, 14 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Mi vida con 300 kilos:¿que paso despues? ... 22:06 23:57 174.000 1,6% Reforma el vecindario 14:30 15:22 127.000 1,4% Playboy al descubierto 15:23 16:11 111.000 1,2% Mi vida con 300 kilos:¿que paso despues? ... 23:57 25:42 110.000 2,2% La revista people investiga 16:11 17:07 108.000 1,3% Ranking Mega (España) ( 1,3% ) - Jueves, 14 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share El Chiringuito de Jugones 24:00 26:30 143.000 3,6% Forjado a fuego El hacha vikinga 21:59 22:46 123.000 1,0% Forjado a fuego El estoque de mosquetero 22:46 23:43 108.000 1,0% Forjado a fuego La espada flamigera 21:06 21:59 97.000 0,9% Vida bajo cero:canada Demasiado cerca para estar ... 16:40 17:31 95.000 1,2% Ranking BEMADtv ( 1,3% ) - Jueves, 14 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine El imperio del fuego 22:41 24:43 144.000 1,7% Cine Shade:juego de asesinos 15:25 17:06 118.000 1,4% Cine Waterworld 17:06 19:30 113.000 1,6% Cine Leones por corderos 19:30 21:02 109.000 1,4% Cine Paradise city 21:02 22:41 106.000 0,9% Ranking Squirrel ( 0,9% ) - Jueves, 14 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine The island(2023) 22:01 23:38 109.000 1,0% Cine Hickok,el pistolero 19:09 20:37 109.000 1,5% Cine Tres sargentos 17:26 19:08 94.000 1,4% Cine Matalos a todos 20:37 22:01 71.000 0,7% Cine 30 winchester para el diablo 15:51 17:26 70.000 0,9% Ranking Divinity ( 0,8% ) - Jueves, 14 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Chicago Fire Tú lo has hecho por mí 20:08 21:01 85.000 1,0% Sofa,cine y divinity Duplicity 21:49 24:13 64.000 0,6% Chicago Fire Un toque de atención 15:45 16:41 62.000 0,7% Supervivientes:diario 21:01 21:42 62.000 0,6% Cine Dragonfly:la sombra de la libelula 24:13 25:55 62.000 1,4% Ranking Boing ( 0,7% ) - Jueves, 14 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Doraemon,el gato cosmico 08:09 08:18 174.000 9,4% Doraemon,el gato cosmico 14:34 14:49 147.000 1,8% Doraemon,el gato cosmico 08:25 08:35 121.000 6,2% Doraemon,el gato cosmico 08:00 08:09 116.000 6,8% Doraemon,el gato cosmico 08:35 08:44 113.000 5,8% Ranking Teledeporte ( 0,7% ) - Jueves, 14 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Penaltis futbol:campeonato de europa femenino sub 17 ... 20:55 21:05 152.000 1,6% Fútbol:campeonato de europa femenino sub 17 ... 19:02 20:55 105.000 1,4% Estudio estadio:solo resumenes 23:20 24:03 91.000 1,1% Deportes 19:52 20:01 85.000 1,2% Baloncesto:liga femenino Zaragoza-valencia ... 21:08 22:48 83.000 0,7% Ranking Ten ( 0,7% ) - Jueves, 14 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Caso cerrado 14:42 15:45 71.000 0,8% Hermanos asesinos 23:00 23:59 56.000 0,6% Hermanos asesinos 22:01 23:00 55.000 0,5% Hermanos asesinos 21:03 22:00 45.000 0,4% Conocia a mi asesino 25:57 26:18 44.000 2,2% Ranking Clan TVE ( 0,5% ) - Jueves, 14 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Bluey 18:06 18:12 82.000 1,2% Los green en la gran ciudad 21:21 21:31 62.000 0,6% Los green en la gran ciudad 21:31 21:41 60.000 0,5% Pocoyó 16:17 16:24 54.000 0,6% Los green en la gran ciudad 21:41 21:52 53.000 0,5% Ranking Real Madrid TV ( 0,4% ) - Jueves, 14 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Hoy jugamos:minuto a minuto ... 21:18 23:22 73.000 0,6% Hoy jugamos:el analisis R.madrid-oviedo 23:22 24:10 58.000 0,7% Hoy jugamos:la cuenta atras ... 20:27 21:18 52.000 0,6% Cine Un atraco de ida y vuelta 15:35 17:06 32.000 0,4% Historia que tu hiciste La octava 2000 17:11 19:01 28.000 0,4% Ranking Disney Channel ( 0,0% ) - Jueves, 14 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Miraculous,tales of ladybug & cat noir 21:31 21:55 17.000 1,0% Marvel iron man and his awesome friends 21:06 21:29 16.000 1,3% Bluey 12:51 12:58 15.000 4,5% La casa de mickey mouse 13:01 13:24 15.000 4,8% Miraculous,tales of ladybug & cat noir 14:46 15:08 14.000 2,2%

En cuanto al ranking por cadenas, Energy consigue liderar la jornada con unde cuota de pantalla pese a no colocar ninguna emisión entre las diez más vistas del día. Justo por detrás empatan FDF y Nova, ambas con un. La cuarta posición es para Neox con un, mientras que Atreseries completa el top 5 diario con unde share.