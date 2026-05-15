'Emanet' lidera con el top 5 ocupado por Nova en las TDT pero Energy se lleva el día

Nueva jornada de dominio absoluto para las telenovelas de Nova, que vuelven a ocupar las cinco primeras posiciones entre las emisiones más vistas de las cadenas temáticas TDT. 'Emanet' lidera el ranking con un 2,9% de cuota y 264.000 espectadores, aunque muy cerca se queda 'Cuando seas mía', que firma un destacado 3,6% y 262.000 seguidores.
Por detrás aparece 'Perdona nuestros pecados' con un 2,7% de share, mientras que 'Leyla' y 'Marina' completan el top 5 con un 2,1% y 246.000 espectadores en el caso de la ficción turca y un 3,6% y 238.000 televidentes para la telenovela mexicana latina.
El resto del ranking queda repartido entre Neox y FDF. Cuatro episodios de 'The Big Bang Theory' consiguen colarse entre lo más visto del día en la cadena de Atresmedia, mientras que un capítulo de 'La que se avecina' cierra el top 10 de emisiones temáticas.
En cuanto al ranking por cadenas, Energy consigue liderar la jornada con un 2,2%
de cuota de pantalla pese a no colocar ninguna emisión entre las diez más vistas del día. Justo por detrás empatan FDF y Nova, ambas con un 2,1%
. La cuarta posición es para Neox con un 1,9%
, mientras que Atreseries completa el top 5 diario con un 1,7%
de share.
Ranking cadenas TDT Jueves, 14 de Mayo de 2026
2,2%
2,1%
2,1%
1,9%
1,7%
1,6%
1,5%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
0,9%
0,8%
0,7%
0,7%
0,7%
0,5%
0,4%
Ranking programas TDT Jueves, 14 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:26
264.000
2,9%
Cuando seas mia
16:28
18:46
262.000
3,6%
Perdona nuestros pecados
20:12
21:47
253.000
2,7%
Leyla
21:48
23:00
246.000
2,1%
Marina
18:46
19:04
238.000
3,6%
The Big Bang Theory
17:57
18:24
237.000
3,4%
The Big Bang Theory
18:50
19:08
237.000
3,6%
The Big Bang Theory
17:30
17:57
237.000
3,3%
The Big Bang Theory
18:24
18:50
236.000
3,5%
La que se avecina Un tetaliban,un ...
15:41
17:31
228.000
2,7%
Ranking Energy (2,2%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: :vegas Ella ha desaparecido
23:05
24:01
209.000
2,3%
CSI: No me olvides
22:08
23:05
203.000
1,7%
CSI: Miami Camorristas urbanos
16:40
17:38
176.000
2,3%
CSI: Miami Hecho trizas
17:38
18:32
173.000
2,5%
Welcome to las vegas
20:15
26:30
168.000
2,2%
Ranking FDF (2,1%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un tetaliban,un ...
15:41
17:31
228.000
2,7%
La que se avecina Un mayorista filantropo,un ...
21:03
22:55
228.000
2,0%
La que se avecina Una tanqueta,una eminencia ...
17:31
19:15
161.000
2,4%
La que se avecina Un muerto en vida,un ...
19:15
21:03
139.000
1,8%
La que se avecina Un avispilla,una dominatrix y ...
13:42
15:41
132.000
1,7%
Ranking Nova (2,1%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:26
264.000
2,9%
Cuando seas mia
16:28
18:46
262.000
3,6%
Perdona nuestros pecados
20:12
21:47
253.000
2,7%
Leyla
21:48
23:00
246.000
2,1%
Marina
18:46
19:04
238.000
3,6%
Ranking Neox (1,9%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
17:30
17:57
237.000
3,3%
The Big Bang Theory
17:57
18:24
237.000
3,4%
The Big Bang Theory
18:50
19:08
237.000
3,6%
The Big Bang Theory
18:24
18:50
236.000
3,5%
The Big Bang Theory
17:03
17:30
225.000
3,0%
Ranking Atreseries (1,7%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Mysteries of Laura El misterio del marinero ...
22:39
23:25
202.000
1,8%
The Mysteries of Laura El misterio del turbio ...
23:25
24:25
190.000
2,4%
The Mysteries of Laura El misterio de la becaria ...
21:52
22:39
175.000
1,5%
The Mysteries of Laura El misterio del as del ...
24:25
25:04
171.000
3,5%
The Mysteries of Laura El misterio del ex ...
20:57
21:52
167.000
1,6%
Ranking TRECE (1,6%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Trece y cope es noticia
20:32
20:42
194.000
2,2%
Cine western El desesperado
18:52
20:32
191.000
2,7%
Sesion doble Tres forajidos y un pistolero
17:02
18:49
188.000
2,7%
Tu cine La mujer del latigo
20:42
22:04
177.000
1,7%
Sesion doble Los profesionales
14:49
17:02
155.000
1,8%
Ranking DMAX (1,5%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Expedicion al pasado
15:30
16:22
179.000
2,0%
Segunda guerra mundial:momentos clave La batalla ...
23:24
24:13
156.000
1,9%
La fiebre del oro:australia
19:01
19:55
151.000
2,2%
La fiebre del oro:australia
18:06
19:01
128.000
1,9%
La fiebre del oro
17:12
18:06
119.000
1,7%
Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:07
24:31
215.000
2,6%
La noche en 24h:portada Elvira lindo
22:06
23:07
161.000
1,4%
Telediario 2
20:58
21:38
105.000
1,0%
Deportes 2
21:38
21:44
105.000
0,9%
D.reg(diario 24 horas)
14:00
14:54
98.000
1,3%
Ranking DKiss (1,4%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mi vida con 300 kilos:¿que paso despues? ...
22:06
23:57
174.000
1,6%
Reforma el vecindario
14:30
15:22
127.000
1,4%
Playboy al descubierto
15:23
16:11
111.000
1,2%
Mi vida con 300 kilos:¿que paso despues? ...
23:57
25:42
110.000
2,2%
La revista people investiga
16:11
17:07
108.000
1,3%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
143.000
3,6%
Forjado a fuego El hacha vikinga
21:59
22:46
123.000
1,0%
Forjado a fuego El estoque de mosquetero
22:46
23:43
108.000
1,0%
Forjado a fuego La espada flamigera
21:06
21:59
97.000
0,9%
Vida bajo cero:canada Demasiado cerca para estar ...
16:40
17:31
95.000
1,2%
Ranking BEMADtv (1,3%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El imperio del fuego
22:41
24:43
144.000
1,7%
Cine Shade:juego de asesinos
15:25
17:06
118.000
1,4%
Cine Waterworld
17:06
19:30
113.000
1,6%
Cine Leones por corderos
19:30
21:02
109.000
1,4%
Cine Paradise city
21:02
22:41
106.000
0,9%
Ranking Squirrel (0,9%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine The island(2023)
22:01
23:38
109.000
1,0%
Cine Hickok,el pistolero
19:09
20:37
109.000
1,5%
Cine Tres sargentos
17:26
19:08
94.000
1,4%
Cine Matalos a todos
20:37
22:01
71.000
0,7%
Cine 30 winchester para el diablo
15:51
17:26
70.000
0,9%
Ranking Divinity (0,8%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago Fire Tú lo has hecho por mí
20:08
21:01
85.000
1,0%
Sofa,cine y divinity Duplicity
21:49
24:13
64.000
0,6%
Chicago Fire Un toque de atención
15:45
16:41
62.000
0,7%
Supervivientes:diario
21:01
21:42
62.000
0,6%
Cine Dragonfly:la sombra de la libelula
24:13
25:55
62.000
1,4%
Ranking Boing (0,7%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
08:09
08:18
174.000
9,4%
Doraemon,el gato cosmico
14:34
14:49
147.000
1,8%
Doraemon,el gato cosmico
08:25
08:35
121.000
6,2%
Doraemon,el gato cosmico
08:00
08:09
116.000
6,8%
Doraemon,el gato cosmico
08:35
08:44
113.000
5,8%
Ranking Teledeporte (0,7%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Penaltis futbol:campeonato de europa femenino sub 17 ...
20:55
21:05
152.000
1,6%
Fútbol:campeonato de europa femenino sub 17 ...
19:02
20:55
105.000
1,4%
Estudio estadio:solo resumenes
23:20
24:03
91.000
1,1%
Deportes
19:52
20:01
85.000
1,2%
Baloncesto:liga femenino Zaragoza-valencia ...
21:08
22:48
83.000
0,7%
Ranking Ten (0,7%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:42
15:45
71.000
0,8%
Hermanos asesinos
23:00
23:59
56.000
0,6%
Hermanos asesinos
22:01
23:00
55.000
0,5%
Hermanos asesinos
21:03
22:00
45.000
0,4%
Conocia a mi asesino
25:57
26:18
44.000
2,2%
Ranking Clan TVE (0,5%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bluey
18:06
18:12
82.000
1,2%
Los green en la gran ciudad
21:21
21:31
62.000
0,6%
Los green en la gran ciudad
21:31
21:41
60.000
0,5%
Pocoyó
16:17
16:24
54.000
0,6%
Los green en la gran ciudad
21:41
21:52
53.000
0,5%
Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Hoy jugamos:minuto a minuto ...
21:18
23:22
73.000
0,6%
Hoy jugamos:el analisis R.madrid-oviedo
23:22
24:10
58.000
0,7%
Hoy jugamos:la cuenta atras ...
20:27
21:18
52.000
0,6%
Cine Un atraco de ida y vuelta
15:35
17:06
32.000
0,4%
Historia que tu hiciste La octava 2000
17:11
19:01
28.000
0,4%
Ranking Disney Channel (0,0%) - Jueves, 14 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Miraculous,tales of ladybug & cat noir
21:31
21:55
17.000
1,0%
Marvel iron man and his awesome friends
21:06
21:29
16.000
1,3%
Bluey
12:51
12:58
15.000
4,5%
La casa de mickey mouse
13:01
13:24
15.000
4,8%
Miraculous,tales of ladybug & cat noir
14:46
15:08
14.000
2,2%