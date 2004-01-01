FormulaTV
ENTREVISTA

Ku Minerva (Benidorm Fest): "Hay conflicto con el vestuario porque mis expectativas eran altas y no funciona"

La artista asegura que tiene un plan B para el tema del vestuario: "He visto una tienda con un mono dorado de 19,99 que a las malas ya sé dónde ir".

Héctor AlabadíPublicado: Lunes 9 Febrero 2026 17:30 (hace 55 minutos)

Titulares de Ku Minerva

  • "He llorado porque está siendo un cúmulo de muchas emociones que me vine abajo pero de felicidad"
  • "Con la escenografía todo genial, pero con el vestuario hay conflicto; no acabo de estar cómoda"
  • "Es algo que elegimos cada uno, así que no le puedo echar la culpa a nadie"
  • "Mis expectativas eran demasiado altas y..."
  • "Todavía no tengo claro mi vestuario, así que si alguien me ve por Benidorm, acepto ideas"
  • "He visto una tienda con un mono dorado de 19,99 que a las malas ya sé dónde ir"
  • "El que tengo no es que no me guste; el diseño es bonito pero no me funciona"
  • "No me funciona a mí por lo que tengo que hacer en el escenario"

Listas