Ku Minerva (Benidorm Fest): "Hay conflicto con el vestuario porque mis expectativas eran altas y no funciona"

La artista asegura que tiene un plan B para el tema del vestuario: "He visto una tienda con un mono dorado de 19,99 que a las malas ya sé dónde ir".

4 Titulares de Ku Minerva "He llorado porque está siendo un cúmulo de muchas emociones que me vine abajo pero de felicidad"

"Con la escenografía todo genial, pero con el vestuario hay conflicto; no acabo de estar cómoda"

"Es algo que elegimos cada uno, así que no le puedo echar la culpa a nadie"

"Mis expectativas eran demasiado altas y..."

"Todavía no tengo claro mi vestuario, así que si alguien me ve por Benidorm, acepto ideas"

"He visto una tienda con un mono dorado de 19,99 que a las malas ya sé dónde ir"

"El que tengo no es que no me guste; el diseño es bonito pero no me funciona"

"No me funciona a mí por lo que tengo que hacer en el escenario"

