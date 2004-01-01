Atresmedia |

Con San Valentín a una semana de su gran día, laSexta ha anunciado un programa especial con Susi Caramelo para celebrar tan señalada fecha. Un show único, con el nombre de 'Especialita', que concretamente verá la luz el próximo jueves, 12 de febrero, a las 23.00h, con el objetivo de festejar el amor en todas sus formas, con humor y sin prejuicios, ya sea en pareja, en solitario o con quien uno desee.

Esta emisión puntual combina monólogo, debates sin filtros, entrevistas y reportajes, que incluyen desde la investigación de una aplicación exclusiva para ligar hasta situaciones inesperadas. Todo ello con el humor como eje, en los que Susi estará acompañada por el diseñador Eduardo Navarrete, los periodistas Valeria Vegas y Manuel Jabois, y el diseñador, modelo y presentador Gotzon Mantuliz, quienes aportarán sus distintos puntos de vista y sensibilidades sobre el amor, para abordarlo desde todos los ángulos posibles.

De hecho, este formato promete adentrarse en las relaciones, citas, emociones y contradicciones del amor en la actualidad, con un ritmo ágil y directo y una mirada tan descarada como actual. Una apuesta producida por Atresmedia, en colaboración con Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO), que se suma a la trayectoria televisiva de Susi Caramelo en Atresmedia tras presentar 'Amor a lo bestia' en Flooxer y ejercer de concursante en programas como 'Tu cara me suena' y 'El desafío', donde llegó a ser una de las finalistas de la quinta edición, o de colaboradora en 'El hormiguero'.