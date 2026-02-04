'Los Bridgerton' avanza la segunda parte de la cuarta temporada con un sensual teaser

Netflix |

La cuarta temporada de 'Los Bridgerton' se estrenó el 29 de enero. Sin embargo, los planes de Netflix pasan por dividirla en dos partes, de modo que tan solo se pudieron ver los cuatro primeros episodios. Los siguientes estarán disponibles a partir del 26 de febrero, cuando se resuelva la atracción que sienten entre sí Benedict y Sophie.

Para ir abriendo boca de lo que está por llegar, la plataforma de streaming ha lanzado un sugerente teaser tráiler de la segunda parte. Este, protagonizado exclusivamente por Luke Thompson y Yerin Ha, nos muestra un sensual encuentro entre los dos protagonistas de la temporada. Ambos se ven en una habitación con una bañera llena de agua caliente. Comienzan a besarse y desnudarse, dando a entender que están listos para darse ese baño.

La segunda parte de la cuarta temporada de 'Los Bridgerton' plantea un nuevo encuentro entre Benedict y Sophie donde este se debate entre sus sentimientos por la doncella y por la dama plateada. Lo que desconoce es que las dos son la misma persona. En el momento en el que descubra la verdad, tendrán que averiguar si el amor es una fuerza tan poderosa como para acabar con una relación entre clases prohibida por la sociedad.