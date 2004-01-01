Marc Giró |

No es nada habitual ver a Marc Giró sin un buen traje, por lo que llama la atención entrar en las redes sociales y que aparezca con una sudadera. El presentador estaba sentado en el suelo, de rosa, ante un fondo blanco con textura. Todo podía recordar a algo...

Giró pide perdón por haber perdido los nervios, por la cara que mostró ante la prensa; y cuenta que la gente le recomienda que lo deje pasar, que no diga nada, "pero yo personalmente no estoy en paz conmigo mismo", reconoce. Además, añade: "Me he equivocado, tenéis razón absolutamente, gracias por decírmelo. Y voy a aprender a controlar mi ira". No expecifica a qué se refiere, pero todo apunta a que es por sus declaraciones en 'Lo de Évole' sobre las presentadoras de matinales que no pareció hacer mucha gracia a Susanna Griso

Por último asegura que "no lo hago por los haters, no lo hago para ellos", sino "para la gente que siempre está ahí. Aunque a veces me convierta en un auténtico monstruo". Muchos enseguida vieron el referente, pues sin que llegue a ser una parodia, repetía el estilo del vídeo que subió Rosalía, hace unos días, para pedir disculpas públicamente por las polémicas declaraciones que había hecho sobre Pablo Picasso en una entrevista.