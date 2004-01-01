Fernando S. Palenzuela |

La tercera semana de 'La isla de las tentaciones 9' nos ha dejado imágenes para el recuerdo. Para empezar, la huida de Gilbert de la hoguera a Villa Playa y el doble intento de Claudia por escaparse. Esto les ha repercutido negativamente a ambos, ya que han sufrido vetos en sus propias hogueras como castigo. Además, el participante no ha dudado en besarse con Noelia mientras que Claudia ya ha tenido sexo con Gerard en dos ocasiones.

Después de quedarse un hueco en las villas, Álvaro y Mayeli han sido los recién llegados. Álvaro de momento no encuentra una tentación, pero Mayeli directamente tiene una actitud muy negativa hacia todos los solteros, pues no solo se niega a jugar en las fiestas, sino que no para de vivir broncas con ellos y nada más que se relaciona con sus compañeras.

Por otra parte, Sandra también se ha besado con Andrea y los dos siguen su transcurso en la villa como novios. En cambio, Rodri ha caído en la tentación con Olatz, pero al momento se ha arrepentido de lo que ha hecho. El que está a punto de caer es Darío, que ha tenido una escena con Cristina que aventura que no tardarán en besarse.