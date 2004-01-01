Miri Pérez-Cabrero: "¿A qué vengo a 'Supervivientes All Stars'? ¿A estar callada? Pues ya que voy me mojo"

Publicado: Miércoles 12 Noviembre 2025 11:14|
Programa relacionado
Supervivientes All Stars
2024 - Act
España
Realities Entretenimiento
3,7
Popularidad: #131 de 2.117
Titulares de Miri Pérez-Cabrero
- "Estoy contenta con mi posición porque ha pasado lo que el público ha querido"
- "Compartir los momentos que viví con mis compañeros en esa final es un regalo"
- "No me ha quedado nada por hacer ni decir"
- "Me he abierto en canal, he hablado de mi familia y he entrado en los juegos con Jorge Javier"
- "Me había preparado muchísimo para entrar en 'Supervivientes All Stars' porque no quería que me quedara nada por hacer"
- "He estado todo el verano despertándome superpronto para entrenar, sabía que tenía que estar muy enfocada"
- "Ha sido un programa muy importante para mí no solo por el reality, sino por la superación personal"
- "De 'Supervivientes 2024' salí con muy buen sabor y dije que de aquí quería salir con el mismo sabor y ha sido más"
- "Me he superado a mí misma en todos los sentidos y me he dado cuenta de que a través de la cabeza puedes llegar a todos los lugares"
- "Me curé más rápido y con más fuerza de mi grave accidente por cómo estaba a nivel mental"
- "He querido transmitir que si eres capaz de superar 'Supervivientes All Stars' a través de tu cabeza, eres capaz de superar cualquier cosa que pase en tu vida"
- "Me he abierto a lo que venía, Albalá no llamaba mi atención, pero hasta en eso el programa me ha enseñado que tienes que estar abierto a las sorpresas de la vida"
- "Albalá me ha conquistado poco a poco, pero no estoy enamorada, nos tenemos que conocer y fluir"
- "¿A qué vengo a 'Supervivientes'? ¿A estar callada? Pues ya que voy me mojo"