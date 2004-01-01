FormulaTV
Miri Pérez-Cabrero: "¿A qué vengo a 'Supervivientes All Stars'? ¿A estar callada? Pues ya que voy me mojo"

La concursante de la edición de 2024 quedó en tercera posición en esta nueva oportunidad.

Fernando S. PalenzuelaPublicado: Miércoles 12 Noviembre 2025 11:14

Programa relacionado

Titulares de Miri Pérez-Cabrero

  • "Estoy contenta con mi posición porque ha pasado lo que el público ha querido"
  • "Compartir los momentos que viví con mis compañeros en esa final es un regalo"
  • "No me ha quedado nada por hacer ni decir"
  • "Me he abierto en canal, he hablado de mi familia y he entrado en los juegos con Jorge Javier"
  • "Me había preparado muchísimo para entrar en 'Supervivientes All Stars' porque no quería que me quedara nada por hacer"
  • "He estado todo el verano despertándome superpronto para entrenar, sabía que tenía que estar muy enfocada"
  • "Ha sido un programa muy importante para mí no solo por el reality, sino por la superación personal"
  • "De 'Supervivientes 2024' salí con muy buen sabor y dije que de aquí quería salir con el mismo sabor y ha sido más"
  • "Me he superado a mí misma en todos los sentidos y me he dado cuenta de que a través de la cabeza puedes llegar a todos los lugares"
  • "Me curé más rápido y con más fuerza de mi grave accidente por cómo estaba a nivel mental"
  • "He querido transmitir que si eres capaz de superar 'Supervivientes All Stars' a través de tu cabeza, eres capaz de superar cualquier cosa que pase en tu vida"
  • "Me he abierto a lo que venía, Albalá no llamaba mi atención, pero hasta en eso el programa me ha enseñado que tienes que estar abierto a las sorpresas de la vida"
  • "Albalá me ha conquistado poco a poco, pero no estoy enamorada, nos tenemos que conocer y fluir"
  • "¿A qué vengo a 'Supervivientes'? ¿A estar callada? Pues ya que voy me mojo"
