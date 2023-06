Miss Perú |

"Dime en unas 25 palabras qué sabes de mi país, soy embajador de Rusia" o "Confucio fue uno de los que inventó la confusión" son frases míticas de certámenes de misses a las que se se suma una nueva: "¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio?". Esta es la pregunta que lanzaba el presentador de la previa de Miss Perú 2023 a una de las participantes, la cual se quedaba extrañada con la última palabra.

"Sí, medio, o la pregunta está mal hecha... A ver, ¿producción?", preguntaba el presentador, añadiendo: "¿Puede ser miedo?". Y cuando parecía que ya estaba solucionado y que todo había sido una errata, él buscaba al culpable, pues sentía que había quedado en ridículo delante de todo el país. Por ello, abandonó el set para hablar directamente con el productor porque "Yo no voy a quedar mal como conductor". Después pedía al cámara que grabara lo que ponía en el guion, viéndose claramente que ponía "medio" y no "miedo".

"Como productor me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta, porque no se trata de hacer un programa así como así. Yo doy la cara, las concursantes están al frente, te pido por favor que des un paso al costado como productor", seguía diciendo el presentador, que aún iría más allá dirigiéndose a su compañero con un tono agresivo pero sin perder los papeles. "Deja tu puesto a uno de los chicos. Gracias", decía. De vuelta al set, antes de dirigirse de nuevo a las misses, quiso zanjar el asunto con las siguientes palabras: "Acá las cabezas se cortan directamente. No lo puedo permitir. Termina el programa y dejas tu trabajo, ¿sí?".