Primer vistazo de 'Ex. La Vida Después', el nuevo programa de Ana Milán con invitados como Rosalía o Montoya

El pasado mes de junio, Mediaset España anunció el inesperado fichaje de Ana Milán, que regresaba a la compañía quince años después de su último proyecto en Cuatro, concretamente, al frente de 'Caiga quien caiga' en 2010. Ahora, casi un año después, la cadena ha iniciado la promoción del que será su nuevo programa, con el nombre de 'Ex. La Vida Después', con un primer vistazo de su plantel de invitados.

"Llega Ana Milán", anuncia la conocida voz de Cuatro, en medio de un montaje plagado de imágenes en las que se pueden entrever los distintos encuentros de la presentadora con invitados de todos los ámbitos, desde actores como Juan José Ballesta, pasando por aristas como Rosalía o Andy Morales, del antiguo dúo Andy y Lucas; hasta rostros más televisivos como Juan y Medio, Toñi Moreno o Montoya, conocido especialmente por su participación en la octava edición de 'La isla de las tentaciones', donde su carrera por la playa llegó a hacerse viral a nivel mundial.

Junto a otros famosos como Rafa Sánchez, del grupo La Unión, o la socialité Tamara Falcó, todos ellos forman parte de la primera temporada de 'Ex. La Vida Después', un programa de entrevistas producido por Vodevil Entertainment, la productora de Risto Mejide, al estilo de su antiguo programa 'Viajando con Chester'. Durante sus encuentros con Milán, tal y como avanzaron desde Mediaset, compartirán "cómo afrontaron el momento en el que se apagaron los focos y dejaron de ser el centro de atención".

"En este nuevo programa el prefijo 'ex' no solo se aplicará a la profesión o el rol que tuvieron en el pasado sus invitados, sino que también se ligará a los espacios y localizaciones en los que tengan lugar las entrevistas, que continuarán teniendo un peso simbólico fundamental: todos ellos también tendrán una historia que 'contar' tanto por la función que cumplieron en su momento como por su posible vinculación con el pasado de los protagonistas", explicaban además desde la compañía, sobre un formato que, lejos de lo que se podría esperar, no supondría la despedida definitiva de 'Viajando con Chester' a pesar de sus similitudes.