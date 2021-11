Tráiler de la cuarta temporada de 'Yellowstone' con la familia Dutton en peligro de muerte

La cuarta tanda cambia de ubicación a noviembre después de tres temporadas emitiéndose en verano.

Paramount Network

La cuarta temporada de 'Yellowstone' se estrena el 7 de noviembre en Paramount Network. Después de tres tandas emitidas en verano, la ficción, que tiene el honor de ser la más vista del cable, prueba su nueva ubicación en pleno otoño. Y lo hace con un arranque que promete ser de infarto, tal y como muestra el tráiler de esta temporada número 4.

En las imágenes, vemos cómo John Dutton, interpretado una vez más por Kevin Costner, es disparado por un hombre que se baja de un furgón y porta una metralleta. Parece que el patriarca del rancho no va a salir bien parado, pero no es el único, ya que sus hijos también reciben disparos e incluso una bomba que estalla en el despacho de Beth. Las cosas en 'Yellowstone' se han vuelto muy complicadas y la pugna por el territorio no teme en cobrarse vidas si es necesario.

La temporada 4 de 'Yellowstone' cuenta de nuevo con su reparto encabezado por Costner, donde también están presentes Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser y Kelsey Asbille, entre otros. Los Dutton continúan protegiendo su rancho de los políticos y empresarios que quieren hacerse con él para sacar provecho, pero la familia no se lo va a poner fácil.