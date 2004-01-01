Tráiler de 'Esa noche', el thriller de Netflix con Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero

Netflix |

Netflix ha lanzado el tráiler de su próxima apuesta española: 'Esa noche'. La serie de seis episodios, que adapta la novela homónima de Gillian McAllister, estará disponible en la plataforma de streaming el 13 de marzo y, un mes antes de esa cita, ya podemos ver un adelanto que ahonda tanto en el detonante de la trama como en sus consecuencias.

El golpe de efecto inicial es el atropello de un hombre en República Dominicana, donde Elena, una joven madre, se encuentra de vacaciones familiares. Ante esa situación desesperada, la chica interpretada por Clara Galle ('Ni una más') decide llamar a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), a las que pide ayudar para arreglar el desaguisado en la medida de lo posible.

Desde ese momento, las tres se ven inmersas en una carrera por salvar su familia en un contexto muy adverso. Txintxua Films S.L. ('Intimidad') se encarga de la producción de 'Esa noche', que ha sido creada por un talento internacional, Jason George, tras su paso por títulos como 'Narcos'. El guionista ha colaborado con Lara Sendim ('El inocente') para firmar los libretos, mientras que Jorge Dorado ('The Head') y Liliana Torres ('Mamífera') se han encargado de la dirección.