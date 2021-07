Tráiler de 'Por siempre jamás', el thriller de Netflix basado en la novela de Harlan Coben

Guillaume vive la resurrección de los fantasmas de su pasado en 'Por siempre jamás', el thriller que llega a Netflix el 13 de agosto.

Netflix

Netflix sigue apoyándose en la obra de Harlan Coben para expandir su catálogo de producciones originales europeas. Tras sacar adelante 'No hables con extraños', 'Bosque adentro' o 'El inocente', la plataforma de streaming adapta "Gone for Good", la novela que fue publicada en 2002. Al igual que las serie que han ido llegado antes que esta, la acción cambia de país, saltando del Estados Unidos natal del autor a Francia, donde se despliega un relato de revisión de un pasado traumático.

El protagonista de 'Por siempre jamás' es Guillaume, un treintañero que sufrió un duro golpe hace una década. Cuando se encontraba en su plenitud, el amor de su vida, Sonia, y su admirado hermano, Fred, fallecieron. Desde entonces, ha estado intentando pasar página, y no lo ha conseguido hasta que conoció a Judith. Desgraciadamente, tras el funeral de la madre del protagonista, su pareja, con la que pretende casarse, desaparece sin dejar rastro.

Es en ese momento cuando Guillaume se ve obligado a recordar lo sucedido en el pasado. Pero no basta con eso, ya que tendrá que comprender las verdaderas causas de lo sucedido entonces para resolver qué ha pasado en el presente.

Los cinco episodios de 'Por siempre jamás' se estrenan el 13 de agosto en Netflix.