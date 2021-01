Cuando se utiliza al colectivo LGBTI+ como "cebo": 10 ejemplos de queerbaiting en series de televisión

En los últimos años, las ofertas audiovisuales, especialmente las series de televisión, han ido multiplicando la presencia de personajes LGBTI+ más ricos y variados, lejos de los estereotipos y las burlas que solían representar hace no demasiado tiempo. Sin embargo, aún queda mucho camino por andar para contar con la presencia de personajes que ayuden a "normalizar" y dar visibilidad a este colectivo de una forma justa y respetuosa, de ahí que hayan surgido términos como el "queebaiting", es decir, "reclamo LGBTI+".

A veces la "temática" LGTBI+ se utiliza como un reclamo, en lugar de ser una realidad

Este concepto, nacido en las redes sociales, hace referencia a la presencia de "cebos" o "engaños", sobre todo en las ficciones televisivas, para las personas LGBTI+ con el fin de alardear de un contenido queer que, realmente, no existía. Es decir, en muchas ocasiones, algunas producciones contaban con ciertos personajes que generaban un cierto subtexto homoerótico como cebo, con el fin de atraer público para, finalmente, no darles lo que en apariencia prometían: una relación LGBTI+ con la que, en cierto modo, el colectivo pudiera sentirse identificado. Eso, o incluso ofrecer lo que pedían los fans, como una declaración de amor, un beso o el comienzo de una relación, que concluía rápidamente con la muerte de uno de los miembros de la pareja.

Desde que comenzó a emplearse el término de "queerbaiting", han sido bastantes los ejemplos de "reclamo LGBTI+" que los fans de distintas series han detectado y criticado en sus ficciones favoritas. De hecho, ha habido algunos casos especialmente sonados en redes sociales: uno de los más recientes, por ejemplo, ha sido el de Castiel y Dean Winchester, personajes de 'Sobrenatural' cuya relación siempre ha entusiasmado a muchos de los fans, pero que que ha carecido de un final satisfactorio para los mismos. Con este como uno de los ejemplos de "queerbaiting" presentes en las ficciones televisivas, en FormulaTV recopilamos algunos de ellos, que en su momento (o años después) causaron bastante revuelo entre sus fans.

1 Xena y Gabrielle en 'Xena, la princesa guerrera'

Gabrielle (Renée O'Connor) y Xena (Lucy Lawless) en 'Xena, la princesa guerrera'

En los años 90, los espectadores pudimos disfrutar de la serie 'Xena: la princesa guerrera', cuya protagonista, interpretada por Lucy Lawless, marcó a toda una generación con la interpretación de la famosa guerrera. A lo largo de seis temporadas, desde 1995 a 2001, Xena se convirtió en todo un fenómeno con sus aventuras, en las que contaba con la compañía de Gabrielle (Renée O'Connor). La estrecha relación entre ambas mujeres dio pie a que muchos espectadores llegaran a considerar su orientación sexual como bisexual o lesbianas, en una época en la que la representación de personajes LGBTI+ era prácticamente nula.

Aunque algunos se puedan oponer a lo que era, a todas luces, algo más que una amistad a pesar de que careciera de besos o momentos más íntimos, lo cierto es que incluso la propia O'Connor declaró en 2008, en una entrevista para AfterEllen, que "era muy evidente que estaban juntas". "Estaban tan enamoradas la una de la otra, que no hay ninguna forma de decir que eso no era cierto. Cualquiera que fuera seguidor de la serie puede verlo", declaró la actriz, algo con lo que su compañera estuvo más que de acuerdo en una entrevista para Daily Mail en 2019. De hecho, Lawlees señaló que, una vez que se aseguraron de que ambos personajes eran pareja, aunque no se mostró de forma explícita, ello provocó que se "asentaran los personajes".

La decisión de no mostrar abiertamente la relación amoroso se debió, tal y como desveló en 2016 el cocreador de la serie, Rob Tapert, a las supuestas presiones de los directivos de NBC. "El estudio estaba tan preocupado con que se percibiera como una serie lésbica que no nos permitió que Xena y Gabrielle compartieran ningún fotograma en la cabecera", reconoció el también productor ejecutivo de la ficción. "Éramos muy conscientes de que podíamos hacer mucho porque era una serie en televisión nacional. Pero cada vez que Rob trataba de estirar los límites tanto como podía, tenía que trabajar al mismo tiempo dentro de unas pautas marcadas", afirmó por su parte Reneé, corroborando sus palabras en una entrevista para Entertainment Weekly y confirmando así que las protagonistas mantenían una relación amorosa que nunca pudo mostrarse abiertamente en la ficción.

2 Dean y Castiel en 'Sobrenatural'

Dean (Jensen Ackles) y Castiel (Misha Collins) en 'Sobrenatural'

En el año 2008, la popular serie 'Sobrenatural' estrenó su cuarta temporada, en la que se pudo ver por primera vez a Castiel, un ángel interpretado por el actor Misha Collins. Su popularidad pronto le otorgó un hueco permanente en la serie, donde el curioso personaje acabó protagonizando muchos momentos de cercanía con Dean Winchester, uno de los protagonistas, a cargo de Jensen Ackles. Desde entonces, han transcurrido once temporadas más en las que ambos personajes han protagonizado momentos íntimos e inolvidables que, mientras para algunos eran una mera amistad, para otros muchos eran una prueba de que existía algo más entre los dos y de que Dean no era solo un ligón con las mujeres, sino que era bisexual.

Con el estreno de la décimoquinta y última temporada, muchos seguidores de la serie aún mantenían viva la esperanza de que Dean y Castiel por fin establecieran una relación amorosa en toda regla después de tantos años juntos, preocupándose el uno por el otro de formas que, de tratarse de una pareja heterosexual, lo más seguro es que su historia habría concluido con la pareja unida. No obstante, la recta final de 'Supernatural' dejó a los fans más que decepcionados cuando, en noviembre de 2020, se emitió el antepenúltimo episodio de la serie: en él, Castiel confesaba por fin sus verdaderos sentimientos hacia un confundido Dean, para casi inmediatamente después, morir para salvarlo.

Dicho movimiento, lejos de satisfacer a los seguidores y ser algo más que un "fan service", confirmó un queerbaiting que llevaba años produciéndose en la ficción, donde se ha alimentado la relación entre ambos protagonistas sin mostrar ningún aspecto LGBTI+ que ya contaba con una firme base, dada la química que se fue generando entre Dean y Castiel y las distintas experiencias que vivieron juntos. "Así que Castiel hace su declaración homosexual de amor y luego muere, lo que vuelve a caer en el eterno tópico de Hollywood de 'matar a los gays'. Os lo damos, y luego os lo quitamos", protestó incluso el propio Collins, en la DarkLight Online Convention, según recoge PopBuzz.

3 Arturo y Merlín en 'Merlín'

Arturo (Bradley James) y Merlín (Colin Morgan) en 'Merlín'

A finales de septiembre de 2008, BBC estrenó la serie 'Merlín', centrada en la relación entre un joven Merlín (Colin Morgan) y el heredero al trono de Camelot Arturo Pendragon (Bradley James). Ambos personajes protagonizaron desde entonces una serie de aventuras en las que el primero se esforzaba por ocultar su don con la magia mientras protegía a toda costa al segundo. Una relación en la que ambos intercambiaban esos papeles protectores, al mismo tiempo que iban estrechando su relación y derribando las ideas preconcebidas que habían albergado el uno sobre el otro a lo largo de cinco temporadas, hasta que concluyó en 2012.

El hecho de que la estrecha relación entre los protagonistas fuera el eje principal de la serie fue todo un reclamo para sus seguidores, algunos de los cuales no tardaron en ver que había algo más entre ambos personajes, aunque nunca se mostró en 'Merlín' y, de hecho, ambos mantuvieron alguna que otra relación heterosexual a lo largo de la misma. Sin embargo, con el lanzamiento de la serie completa en DVD en 2013, Julian Murphy, showrunner de la producción, confirmó que la relación entre ambos había ido más allá de la amistad, hacia el amor "puro", algo que habían querido plasmar en el desenlace, cuando Merlín ha de enfrentarse a la muerte de Arturo.

"Realmente, concebimos el episodio como una historia de amor entre dos hombres. Que es lo que es, bromas e insinuaciones aparte", admitió Murphy, quien añadió que "no puedes negar que Merlín y Arturo se aman. De cualquier forma que quieras pensar, no se puede negar". De hecho, muchos fans relacionaron el hecho de que Merlín ocultaba su magia a Pendragon del mismo modo que escondía su orientación homosexual, algo a lo que Murphy hizo referencia, asegurando que "en ningún nivel la magia es metafórica en este programa", algo que no quedó nada claro en cuanto Katie McGrath (encargada de dar vida a Morgana), quien acompañaba al showrunner, señaló que "no siento que estés siendo sincero". Un comentario que podría indicar que, consciente o inconscientemente, ese secreto sí habría sido una especie de alegoría, lo que no restaba el hecho de que el queerbaiting ha estado presente a lo largo de toda la serie.

4 Rachel y Quinn en 'Glee'

Rachel (Lea Michele) y Quinn (Dianna Agron) en 'Glee'

En mayo de 2009, Fox estrenó la serie juvenil musical 'Glee', que se convirtió en todo un fenómeno a lo largo de sus seis temporadas de emisión, hasta que concluyó en 2015. Entre sus múltiples personajes, podíamos encontrar a Rachel (Lea Michele) y Quinn (Dianna Agron), cuya rivalidad era más que evidente desde el comienzo, al igual que sus enfrentamientos, incluso cuando ambas apenas tenían importancia en la primera temporada. Sin embargo, a pesar de que su relación no tenía especial protagonismo, calaron entre los fans, consiguiendo que su apoyo se reflejara en la segunda temporada, cuando ambas tuvieron más presencia.

Aunque 'Glee' sí contó con la presencia de Brittany (Heather Morris) y Santana (Naya Rivera) como relación homosexual explícita, lo cierto es que muchos fans también comenzaron a ver cierto "feeling" entre Quinn y Rachel, que iba más allá de la cercanía que fue surgiendo entre ellas con el tiempo, a pesar de sus casi continuos conflictos. De hecho, ambas también llegaban incluso a consolarse mutuamente en ciertos momentos, en uno de los cuales Rachel llegó a reconocer que Quinn era la "chica más bonita" que había conocido. No obstante, lejos de explotar esa relación de forma positiva para dar más visibilidad al colectivo LGBTI+, 'Glee' optó por dejar las cosas como estaban entre los dos personajes, sin llegar a mostrar grandes gestos de afecto entre las dos, a pesar de la buena química que tenían a ojos de muchos de los fans de la ficción.

5 Watson y Holmes en 'Sherlock'

Watson (Martin Freeman) y Holmes (Benedict Cumberbatch) en 'Sherlock'

El verano de 2010 trajo consigo la emisión de 'Sherlock' en BBC, con Benedict Cumberbatch y Martin Freeman en los papeles del mítico Sherlock Holmes y John Watson. Una versión moderna del mítico investigador creado por Arthur Conan Doyle, en la que la química entre ambos protagonistas era evidente a ojos de muchos de sus seguidores, sobre todo cuando ambos demostraban una preocupación por el otro que en ocasiones parecía ir más allá de lo que quizás podría ofrecer una simple amistad, tanto por parte del hermético y excéntrico Holmes, como por parte del más amable y expresivo Watson.

No obstante, la relación entre ambos, aunque estrecha, nunca ha pasado más allá de una aparente amistad y, al parecer, nunca lo hará: Steven Moffat y Mark Gatiss, creadores de la serie, han negado en varias ocasiones que existiera siquiera una relación amorosa entre Watson y Holmes. "El mundo entero quiere creer que Holmes es gay. Pero no lo es. Y está clarísimo que el doctor Watson prefiere a las mujeres. Si la gente quiere fantasear con ello, genial, pero eso no es algo que esté en la serie", declaró Moffat en 2015, al contrario que Freeman, quien definió 'Sherlock' como "la serie más gay de la historia", algo que su creador no compartía en absoluto.

"Ha estado diciendo durante más de 100 años que no está interesado en el sexo. Voluntariamente, permanece lejos para mantener su cerebro, por pura creencia victoriana", defendió Steven, al hablar de Sherlock. De hecho, Cumberbatch apoyó la teoría de que el protagonista era "asexual, él no busca nada". "Creo que quizás en el pasado salió escaldado. Además, sabe que no puede vencer a la intuición femenina. Así que evita enredarse en una situación en la que podría verse esclavizado a través de la adoración o el deseo sexual, o cualquier tipo de química amorosa que pueda suponer un gran riesgo para él", apostaba el intérprete en 2015. Declaraciones que no quitaban el hecho de que, aunque la serie contaba con cierto queerbaiting al ofrecer momentos de complicidad entre ambos personajes que no llegaban explícitamente a nada, cuando quizás no habría sido así de haberse tratado de una pareja heterosexual.

6 Maura y Jane en 'Rizzoli & Isles'

Maura (Sasha Alexander) y Jane (Angie Harmon) en 'Rizzoli & Isles'

'Rizzoli & Isles' aterrizó en TNT en julio de 2010, con Angie Harmon y Sasha Alexander al frente del reparto en los papeles de la detective Jane Rizzoli y la forense Maura Isles. Un dúo que debía enfrentarse a diferentes casos a lo largo de una serie que duró siete temporadas, en las que ambas dieron muy buenos momentos juntas a sus seguidores. Algunos de ellos, de hecho, consideraron canon su relación amorosa gracias a la química que ambas actrices lograban crear durante las escenas, incluso cuando las dos tenían relaciones heterosexuales, aunque no todas precisamente con la misma química que se podía percibir entre ellas.

El fanatismo por la pareja no pasó desapercibido para el equipo de la producción, hasta el punto de que, mientras en 2013 Harmon restaba importancia a ese deseo de algunos seguidores de ver a ambas protagonistas juntas, Alexander hacía todo lo contrario y echaba un poco de leña al fuego. "Su relación podría ser sexual algún día... ¿quién sabe?", declaraba Sasha en 2018, para Advocate, mientras que Angie defendía que "si somos homo o hetero, no importa. Todas somos mujeres. A todas nos suceden las mismas situaciones maravillosas, las mismas situaciones horribles. A todos nos rompen el corazón". Por su parte, Jan Nash, showrunner de la ficción, defendía en TVGuide en 2016 el hecho de que el final de la serie, con Jane y Maura solteras, no suponía precisamente que ambas acabaran juntas, sino que ello demostraba que eran mujeres "fuertes" que podrían emprender su camino totalmente en solitario.

7 Emma y Regina en 'Érase una vez'

Emma (Jennifer Morrison) y Regina (Lana Parrilla) en 'Érase una vez'

A finales de 2011, ABC estrenó la serie 'Once Upon a Time' basados en los cuentos infantiles, donde Emma (Jennifer Morrison) y Regina (Lana Parrilla) formaban parte del eje principal de la historia, en el que ambas comenzaban su andadura como enemigas declaradas: la primera era la encargada de romper el hechizo con el que la Reina Malvada mantenía sometidos a sus enemigos en el "mundo real". Por no hablar del hecho de que, además, la llegada de Emma a Storybrooke, la ciudad en la que Regina vivía, amenazaba con destruir la relación de esta con su hijo adoptivo, Henry (Jared Gilmore), cuya madre biológica era la recién llegada.

Dicho punto de partida, tan complicado, no impidió que, a lo largo de la serie, la relación entre ambas mujeres llegara a estrecharse, especialmente a raíz del amor que las dos sentían hacia Henry. Su desarrollo a lo largo de la historia las llevó incluso a intercambiar sus papeles, generando entre ellas una gran confianza e intimidad en medio de un tira y afloja en el que, además, se sumaba el hecho de que ambas eran madres del mismo niño. Razones más que suficientes para muchos fans para apostar por una relación romántica entre ambos personajes, algo que nunca se mostró en la serie más allá del apoyo que se acabaron demostrando y las situaciones cercanas que compartieron, hasta el punto incluso de luchar la una por la otra.

Tal ha sido el alcance de este "ship" que tanto Morrison como Padilla han mostrado su apoyo en numerosas ocasiones, especialmente a través de las redes sociales, donde han utilizado incluso el hashtag #SwanQueen con el que los fans identifican a la pareja. En el lado contrario, los encargados de la ficción han apostado multitud de veces por una simple amistad, prueba del queerbaiting que se puede percibir en torno a ellas a lo largo de las siete temporadas que dura. Algo que quizás se pueda percibir en otros personajes con potencial, como el dúo formado por Aurora (Sarah Bolger) y Mulán (Jamie Chung), que también llamó la atención de algunos fans por la especialmente estrecha y cariñosa relación entre ambos personajes.

8 Clarke y Lexa en 'Los 100'

Clarke (Eliza Taylor) y Lexa (Alycia Debnam-Carey) en 'Los 100'

En 2016, 'The 100' alcanzó su tercera temporada con su historia post-apocalíptica basada en la novela homónima de Kass Morgan. En medio del drama, encontramos a la pareja lésbica formada por Clarke (Eliza Taylor) y Lexa (Alycia Debnam-Carey), cada una de ellas líder de uno de los grupos que forman parte de la trama, cuya tensión sexual ya había sido percibida por muchos en la anterior temporada, donde se resolvió con un breve beso. Sin embargo, la tercera temporada dejó claro que, aunque dicha relación era canon, su duración no iba a ser larga: Lexa acabó muriendo al interponerse en la trayectoria de una bala que iba directa hacia Clarke.

Dicho suceso generó gran indignación entre los fans de la serie, a algunos de los cuales no les bastó la aclaración de que el final del potente personaje, que tanto parecía prometer, se debía más bien a razones técnicas, dado que para Debman resultaba imposible trabajar en 'Los 100' al mismo tiempo que en 'Fear The Walking Dead', donde era una de sus protagonistas. "[Alycia] estaba disponible para nosotros tan solo siete episodios. Y después era posible que no volviera a estarlo nunca más", explicó en una entrevista a Entertainment Weekly, Jason Rothenberg, creador de 'Los 100'. "Por eso, como narrador y showrunner necesitaba sopesar eso con la historia que estamos contando.Y creo que estamos contando una historia increíble, pero la decisión de matar a ese personaje fue facilitada por el hecho de que sabíamos que no íbamos a poder trabajar más con Alycia. Espero que la gente pueda perdonarme. Pero si no es así, lo entenderé", añadió Rothenberg.

A pesar de todo, el hecho de que muchas historias de parejas LGBTI+ hayan terminado mal a lo largo de la historia de la televisión (y otros entretenimientos) no ayudaba a evitar pensar en el odiado queerbaiting, dada la fugacidad con la que se había tratado la relación entre Clarke y Lexa. Las quejas de los fans empujaron a Debnam a animar a los fans a seguir apostando por 'Los 100', puesto que "es una gran serie". "Ya lo era antes de que yo llegara, y no deja de mejorar. Me siento muy afortunada por haber formado parte de ella. Creo que se merece el apoyo. Generar esa reacción en la gente, para bien o para mal, es algo increíble, así que, si la serie te hace sentir así, ¿por qué dejar de verla? Son un grupo de personas maravillosas y no se merecen que los abandonen", manifestó la actriz, para Variety, quien además se mostró sorprendida por "la intensidad y la furia de los fans" y apostó por dirigir la atención hacia el movimiento LGBTI+ "para seguir avanzando".

9 Keith y Shiro en 'Voltron'

Keith y Shiro en 'Voltron'

'Voltron: Legendary defender', serie de animación de Netflix que se estrenó en 2016, quizás cometió el gran error de venderse como una historia en la que se contaba con, al menos, un personaje abiertamente gay, lo que fue para algunos todo un reclamo. En medio de una trama en la que cinco jóvenes pilotos luchaban para salvar la galaxia con ayuda de cinco leones que formaban el poderoso robot Voltron, los espectadores se topaban con Shiro, un hombre que dejaba atrás a su pareja, Adam, para emprender dicha misión con sus compañeros. Tras muchas idas y venidas, sufrimiento, alegrías y aventuras, los protagonistas regresaban a una Tierra que había sido atacada por sus enemigos, momento en el que se descubre que, lamentablemente, Adam se encontraba entre los fallecidos en la batalla.

Tal fue el enfado de los fans que, de hecho, Joaquim Dos Santos se vio obligado a publicar una extensa carta abierta en 2018 en su cuenta de Twitter, en la que se disculpaba por lo sucedido con Adam, recogido en la séptima temporada. "Si alguien, por alguna razón, sacó de esta temporada que nuestra intención era hacer queerbaiting al fandom de 'Voltron', me gustaría disculparme personalmente. Solo puedo decir que nuestra intención no era cebar a nadie. Sé que no es ningún consuelo, pero es la verdad", confesaba Dos Santos, quien señaló que "creamos toda esta serie en torno a los temas del sacrificio y la pérdida y, al final del día, tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras decisiones creativas". El director asumió su error y, de hecho, se mostró optimista ante el hecho de que la audiencia exigiera debatir lo que habían plasmado, puesto que era "algo increíblemente positivo y una lección que aprenderemos en el futuro".

Más allá de la injusta muerte de Adam, a ello se unieron otras quejas de descarado queerbaiting a ojos de muchos seguidores, presentes a lo largo de la producción: quizás la muerte de Adam sirviera para acercar a Shiro y Keith, otro de los protagonistas, cuya relación se había ido desarrollando a lo largo de las temporadas, pero esto tampoco sucedió. Ambos personajes habían demostrado preocuparse y querer al otro, para muchos más allá de la amistad, algo que podría haber ido evolucionado a lo largo de la serie con una base sólida. Sin embargo, ambos personajes concluían la serie tomando caminos separados, que se mostraban en un breve resumen al final de la temporada: en él podíamos ver, tan solo durante unos segundos, cómo Shiro acababa casándose con otro hombre, desconocido.

A ello se unía también el descontento de otra parte del fandom, que había encontrado potencial en otra relación que se había ido desarrollando a lo largo de la historia: la que se centraba en Keith y en Lance. Aunque ambos personajes comenzaban enfrentados, dado lo distinto que eran sus caracteres, lo cierto es que muchos vieron potencial para que acabaran siendo algo más que amigos a lo largo de las temporadas. Algo que, finalmente, tampoco se cumplió a pesar de la química que los personajes poseían para acabar juntos a ojos de muchos seguidores, y que acabó con los dos personajes totalmente distanciados en los últimos minutos del final de la producción.

10 Betty y Verónica en 'Riverdale'

Betty (Lili Reinhart) y Verónica (Camila Mendes) en 'Riverdale'

Basada en los cómics de "Archie", 'Riverdale' debutó en The CW en 2017, centrada en un grupo de adolescentes en medio de un pueblo en la que todos parecen esconder oscuros secretos bajo una imagen de falsa perfección, en medio de la misteriosa desaparición de Jason Blossom. Entre ellos, se encontraban Betty Cooper (Lili Reinhart) y Veronica Lodge (Camila Mendes), parte del grupo protagonista, quienes en el episodio piloto protagonizaron un beso enfrente del equipo de animadoras, al igual que se podía apreciar, quizás, cierta tensión sexual entre ellas.

Sin embargo, lejos de alimentar esa relación, las dos fueron "separadas" para acabar emparejadas con los dos protagonistas masculinos, Jughead (Cole Sprouse) y Archie (K.J. Apa). Junto a la decepción, una de las cosas que más polémica generó de la escena del beso fue que, aunque se presentó en el episodio como una escena inocente, sin mayor repercusión en la trama, acabó incluida en el tráiler de la serie, lanzando así el cebo sobre algo que realmente no existía en la producción, siendo así un clarísimo ejemplo de descarado queerbaiting: una forma de llamar la atención del público LGBTI+ sobre algo que en realidad no iba a desarrollarse en ningún momento.

A ello se unieron otros ejemplos a lo largo de las temporadas: aunque la serie unió a Cheryl (Madelaine Petsch) y Toni (Vanessa Morgan) en la segunda temporada, sus citas no tuvieron tanta presencia como los casos de parejas heteros como Archie y Verónica, sino que además rara vez se las ve juntas en una escena romántica. Además, la producción aumentó la indignación de muchos fans cuando Joaquin (Rob Raco) acabó besando a Archie, en la tercera temporada, en un momento de cierta cercanía. Un gesto que el segundo enseguida rechazó y que, de nuevo, se utilizó como parte del tráiler del quinto episodio, como forma de reclamo, por lo que algunos fans apostaron por que Archie pudiera ser bisexual, algo lejos de lo que la producción acabó mostrando. De hecho, al ver la imagen fuera de contexto, algún que otro fan llegó incluso a comentar que Joaquín y Archie se habían besado "el mismo número de veces" en pantalla que, desgraciadamente, Cheryl y Toni.