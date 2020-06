Así ha sido el pregón del Orgullo LGBTI+ 2020: Reivindicación trans, de los mayores y contra el bullying

La crisis del coronavirus ha hecho que en este año 2020 sea imposible celebrar en las calles de todo el mundo el Orgullo LGTBIQ+. Pero era necesario seguir visibilizando un año más la lucha del colectivo y por ello muchos de los actos que habitualmente se realizaban a pie de calle ahora se realizan de forma online, como es el caso del pregón del Orgullo 2020 de Madrid. Este domingo 28 de junio se ha lanzado oficialmente un emotivo vídeo en el que diferentes rostros televisivos se han unido para lanzar un bonito mensaje de tolerancia a la sociedad y para recordar que pese a todo lo que hemos avanzado este tiempo, todavía queda mucho por hacer para lograr que cualquier persona pueda amar libremente.

Jedet, Daniela Santiago e Isabel Torres

Jedet: "Que los insultos en las aulas desaparezcan"

Las protagonistas de la serie 'Veneno' han sido parte de las protagonistas de este pregón. Por un lado, Jedet ha pedido que en la nueva normalidad "los insultos LGTBIfóbicos de las pizarras de los colegios y de los institutos desaparezcan" y que por tanto, "el bullying se convierta simplemente en una palabra inglesa que no sabemos conjugar". La actriz que encarna a La Veneno en su juventud ha recordado que "las aulas siguen estando llenas de niños y de jóvenes que tienen que seguir disimulando su identidad LGTBI para no sufrir acoso". Por su parte, Daniela Santiago, que encarna a Cristina Ortiz en su madurez, ha querido utilizar su alegato para pedir "que se garantice de una vez por todas los derechos de las personas trans". Esta ha recordado que "fuimos las primeras en recibir los palos y las piedras hace 40 años" pero "no podemos esperar ni un minuto más por recibir los mismos derechos". Por ello, ha solicitado en nombre de todas "una nueva Ley Integral Trans que reconozca nuestra ciudadania y nuestra integración plena. Queremos hacer justicia por La Veneno y por todas las compañeras y compañeros que se quedaron en el camino".

Lola Rodríguez: "Que no tengamos que volver al armario al regresar a casa"

Paralelamente, Lola Rodríguez, que encarna el papel de Valeria en 'Veneno', ha pedido que "el arcoíris luzca en todos los lugares, no solo en las grandes ciudades" y ha recordado que "existen las provincias, campos, pueblos e islas". "La periferia hace más difícil la vida de las personas LGTBI, teniendo que abandonar sus hogares para poder vivir en libertad en las grandes ciudades. Hagamos que eso cambie: que no tengamos que volver al armario cada vez que volvamos a casa", ha afirmado la joven intérprete mientras que la veterana Isabel Torres ha pedido que de una vez por todas haya seguridad en las calles de todo el país. "No queremos miedo, queremos alegría y sobre todo, seguridad. Queremos ser quienes somos sin que eso suponga un peligro para nuestra integridad. Queremos cogernos de la mano más allá de la M30. Queremos estar felices, que se acabe el odio y la violencia".

Paca La Piraña, Lola Rodríguez e Itziar Castro

Lucha por dignificar a los mayores LGBTI

Por su parte, Paca la Piraña ha protagonizado el fragmento más divertido de este extenso pregón y lo ha hecho acordándose de los más mayores. La ahora intérprete y gran amiga de La Veneno ha pedido "honrar la memoria de la gente mayor, como yo y dignifique su vida. Que se recuerde siempre lo que se sufrió para llegar hasta aquí". Esta tiene claro que hay que luchar para "que envejecer no suponga jamás volver al armario", aunque entre risas ha reconocido que "si quiero volver al armario yo no quepo porque estoy hecha una vacaburra". "Queremos memoria, restitución y dignidad porque una sociedad que recuerda y aprende es una sociedad que transforma", ha sentenciado esta. Mientras que Itziar Castro ha pedido que en esta nueva etapa "brille con luz propia la visibilidad de lesbianas, bisexuales e intersexuales. Para que no haya minorías entre las minorías y todes nos sintamos orgullosas de nuestros derechos. Todavía hoy hay espacios en sombra, por eso debemos llenarlos de luminosidad, palabras y arcoíris".

Sobera: "Que nadie determine a quién tienes que amar"

Por su parte, Carlos Sobera, conductor de 'First Dates' ha recordado que en su equipo "estamos gays, lesbianas, heteros, pero todos tenemos un pensamiento común y es que no nos gusta que nadie determine ni condicione a quién tienes que amar. Nos gusta el amor diverso, porque ese es el ejemplo vital que todos los días nos transmiten los comensales que llegan hasta nuestro restaurante". El presentador quiere que se imponga "la diversidad en el amor, no después del COVID-19, sino después de acabar con otro virus letal como es el virus de la intolerancia" y ha recordado a todos que "ser empático es lo que nos caracteriza como seres humanos y es también lo que nos permite comprender que el amor es eso, fundamentalmente amor. Sin limitaciones, sin complejos, sin clichés".