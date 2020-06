Momentos LGBT+ de nuestra televisión que han ayudado a la visibilidad ante el gran público

A raíz de los disturbios de Stonewall que tuvieron lugar en Nueva York el 28 de junio de 1969, el movimiento en defensa de los derechos LGBT+ se ha ido extendiendo por todo el mundo. El mes de junio se convirtió, además, en el predilecto para celebrar la diversidad y reivindicar el lugar y el respeto que se merecen los miembros del colectivo. Para ello, no solo han servido las manifestaciones y protestas, sino también la creciente visibilidad que ha ido adquiriendo el colectivo en todo tipo de medios y plataformas.

Los Javis, Agoney, Marina y Jedet durante el pregón del Orgullo LGBT+ 2018 en Madrid

La televisión ha jugado un papel importante a la hora de convertirse en una ventana que derribase estereotipos y acercase la realidad de las personas LGBT+ a la sociedad en general. Todavía con un largo camino por delante a la hora de brindar una mayor y más variada representación del colectivo, la televisión ha ofrecido a lo largo de los años momentos inolvidables con los que ha ido derribando tabúes y prejuicios. Experiencias personales, personajes o la presencia de personas LGBT+ en los platós, han contribuido a abrir más puertas y a ir desterrando los prejuicios y la homofobia. Con motivo de la celebración del mes del Orgullo LGBT+, en FormulaTV recogemos algunos momentos y personalidades destacadas que han ido acercando al público hacia la normalización del colectivo.

1 Las primeras apariciones del colectivo LGBT+

Mercedes Milá entrevista a Jordi Petit en 'Buenas noches'

En junio de 1978, meses antes de que se modificara la ley de peligrosidad y rehabilitación social por la que muchos homosexuales fueron encarcelados, Jordi Petit se convirtió en la primera persona en declararse abiertamente homosexual en televisión, en el canal de televisión Miramar, un circuito de TVE de la segunda cadena, junto a Armand de Fluvià. Sin embargo, en aquel momento no tuvo especial repercusión, algo que cambió radicalmente en 1982, año a partir del cual estuvo presente en varios programas de televisión con audiencias millonarias: en enero de 1983 estuvo en 'Buenas noches', con Mercedes Milá; en julio en 'La clave' y en septiembre, visitó 'En paralelo'. Fue en el segundo donde Petit hizo historia al ser el primer gay que hablaba de la homosexualidad y de la necesidad de normalizarla en un programa de la televisión española de máxima audiencia.

En 1980, la conocida activista y política transexual Carla Antonelli participó en el reportaje 'El enigma de una belleza', de Raúl Pozo, que se convirtió en el primero en abordar la realidad de los transexuales. Un tema tabú por entonces, que la censura no permitió emitir hasta septiembre de 1981. Mientras, a las intervenciones de Petit en televisión, siguieron las de otras personas como Empar Pineda, miembro del colectivo Feminista de Lesbianas, quien en 1987 participó en el programa '¿Y usted qué opina?'. Mili Hernández, dueña de Berkana, primera librería LGBT+ de España que abrió en 1993, también fue otra de las primeras personas homosexuales en intervenir en televisión, al aparecer por primera vez en el programa 'Todo va bien' el mismo año en el que abrió su negocio en Chueca. Participaciones que fueron abriendo puertas al colectivo, aunque aún a muy pequeños pasos, dados los temores y prejuicios contra las personas LGBT+ vigentes en la época.

2 La creciente fama de Bibiana Fernánez

Bibi Andersen entrevista a Luz Casal en 'La tarde'

A finales de los 70, Bibiana Fernández, por entonces conocida como Bibi Andersen, se colocó por primera vez ante las cámaras en el programa de Televisión Española '300 millones', tras el cual vinieron muchos más. La actriz, cantante y modelo transexual logró meterse al público en el bolsillo y, en 1987, debutó como la primera presentadora transexual en España en 'La tarde', nueve años después de iniciarse en el mundo del cine con "Cambio de sexo". Chica Almodóvar, Bibiana Fernández trabajó también al frente de formatos como 'Sábado noche', junto a Carlos Herrera, entre 1988 y 1989; 'Estress' (1991), 'Coplas de verano' (1996) y 'Menta y chocolate' (2003).

A lo largo de su carrera profesional, Fernández formó incluso parte de la larga lista de colaboradores de 'Crónicas marcianas', además de que trabajó en otros programas como '¿Dónde estás corazón?' (2003); 'Channel Nº 4', emitido en Cuatro entre 2005 y 2008; o 'I love Escassi' (2010). Una larga y exitosa trayectoria en la pequeña pantalla que abrió una importante ventana al colectivo transexual y que sigue ampliándose hoy en día a raíz de sus más recientes participaciones en televisión, como en los concursos 'Supervivientes' o 'MasterChef Celebrity' en 2014 y 2017, respectivamente; o sus actuales colaboraciones en 'El programa de Ana Rosa'.

3 Pablo "sale del armario" en 'Farmacia de guardia' (1995)

Pablo y Kike en 'Farmacia de guardia'

Con sus cinco temporadas y más de ciento sesenta episodios, 'Farmacia de guardia' ostenta incluso a día de hoy el título de serie más vista de la televisión española, tras lograr cosechar una media de 48% de share. La serie dirigida por Antonio Mercero supuso una ventana perfecta para mostrar problemas y realidades de la sociedad española, algo que el vasco aprovechó, entre otras cosas, para arrojar algo de luz sobre la homosexualidad. Así, en 1995, la exitosa ficción sorprendió tanto a Kike (Miguel Ángel Garzón), como a la audiencia, cuando Pablo (David Robles) confesó que le gustaban los hombres. Una revelación que provocó el rechazo inicial de su mejor amigo, quien acabó aceptando que su condición sexual cambiaba nada en su relación, y que convirtió a Pablo en el primer adolescente homosexual de una serie española.

'Farmacia de guardia' también fue pionera al reivindicar la dignidad del colectivo transexual gracias a la tía de Lourdes (Concha Cuetos) , personaje interpretado por el transformista Fernando Telletxea. Su aparición en la botica como mujer, en lugar de como "el tío Mariano", dejó en shock a la familia, cuyos miembros continuaron utilizando dicho nombre, a pesar de que ella se presentara como Clara Eugenia, y necesitaron su tiempo para aceptarla. Lejos de quedarse ahí, la serie también optó por derribar otro de los grandes tabúes de la época ligados al colectivo LGBT+: el SIDA. En 1992, la serie contó con la presencia de Montse, una niña seropositiva en VIH que había sido abucheada en el colegio y cuyo caso había dado mucho que hablar. Con el fin de desmentir bulos como el hecho de que la enfermedad se transmitía a través del contacto físico, 'Farmacia de guardia' mostró como sus personajes trataban a Montse con cariño y cercanía e incluso la besaban sin temor.

4 Los inicios de Veneno (1996)

La Veneno en 'Esta noche cruzamos el Mississippi'

En 1996, 'Esta noche cruzamos el Mississippi' sorprendía a su audiencia con un reportaje en el que Cristina Ortiz, La Veneno, mostraba su desparpajo ante las cámaras. La almeriense logró conquistar al público y al presentador, Pepe Navarro, quien decidió contratarla como colaboradora, lo que la catapultó a la fama al mostrarse ante audiencias que rozaban los ocho millones de espectadores. Sus experiencias, expuestas sin tapujos y con una vena cómica, pusieron el foco en la realidad de las personas transexuales y la discriminación que sufrían y que, en general, las empujaba al mundo de la prostitución o a las drogas. A partir de ese momento, Ortiz se fue convirtiendo en todo un icono del colectivo LGBT+ y participó en otros muchos programas de televisión, como 'La sonrisa del pelicano' (1997), 'De tarde en tarde' (1997), 'Tiempo al tiempo' (2001) o 'Mírame' (2000-2001).

'Crónicas marcianas' volvió a colocar a Cristina ante grandes audiencias entre 2001 y 2003, año en el que ingresó en prisión. Tras su traumática estancia en un módulo masculino de la cárcel de Aranjuez, la Veneno regresó a los platós como tertuliana de 'DEC' e incluso acudió como invitada a 'Sálvame deluxe', en una época en la que tuvo que enfrentarse las depresiones y las crisis de ansiedad que padecía. Una vida de altibajos con momentos televisivos inolvidables, que concluyó el 9 de noviembre de 2016 y que convirtió a Cristina en todo un referente. Tanto fue así que, tres años más tarde, Atresmedia dio luz verde a una serie basada en sus memorias, dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo. Con el título de 'Veneno', la producción estrenó su primer episodio el 29 de marzo de 2020, con un reparto formado principalmente por mujeres transexuales, entre las que destacan Jedet, Isabel Torres y Daniela Santiago en las distintas etapas de la protagonista.

5 'Al salir de clase', 'Tío Willy' y 'Hospital Central', series pioneras

Santi y Rubén en 'Al salir de clase', el protagonista de 'Tío Willy' y Esther y Maca, pareja en 'Hospital central'

Ya en el ámbito de la ficción televisiva, tres series tuvieron especialmente relevancia al convertirse en pioneras en la inclusión de personajes del colectivo LGBT+: 'Al salir de clase' (1997), 'Tío Willy' (1998) y 'Hospital Central' (2000). En el caso de la primera, Santi (Alejo Sauras) y Rubén (Bernabé Fernández) hicieron historia al protagonizar una de las primeras historias de amor gay adolescente en las ficciones españolas. Algo por lo que ambos personajes debían hacer frente a sus miedos y prejuicios sobre su orientación sexual mientras la daban a conocer, poco a poco, al resto de personajes.

En cuanto a 'Tío Willy', fue la primera serie española protagonizada por un personaje homosexual, Willy (Andrés Pajares) , quien se vio obligado a abandonar España a causa de su orientación sexual. Tras vivir durante veinticinco años en San Francisco con su pareja, Marcelo (Hugo Arana), Willy regresaba a España para reencontrarse con su hermana Alicia (Silvia Munt), por sorpresa, en un programa de televisión, y acababa ocupándose de sus sobrinos en medio de la crisis matrimonial de sus padres. Una historia en la que Willy debía hacer frente a los prejuicios de su propia familia, a la que acababa conquistando, hasta el punto de que incluso convenció a su pareja para que viviera con él en Madrid.

En 2005, la octava temporada de 'Hospital central', trajo consigo a Maca (Patricia Vico), una pediatra lesbiana que se convertía en el primer personaje de dicha orientación sexual que ostentaba un papel fijo en una ficción española. Su llegaba al hospital supuso que Esther (Fátima Baeza) dejara de estar en un segundo plano gracias a la relación que nació entre ella y Maca, con la cual descubrió su homosexualidad. La trama de ambos personajes recogía momentos como el rechazo inicial de su familia o la boda de la pareja, al igual que incluyó la ruptura del matrimonio tras las relaciones esporádicas que Maca mantuvo con Vero (Carolina Cerezuela), lo que no evitó que ambas tuvieran un final feliz. Una historia profunda, realista, que convirtió a Maca y Esther en todo un referente para el colectivo, hasta el punto de que los encargados de la serie se plantearon la posibilidad de hacer un spin-off, tal y como desveló el guionista Jorge Díaz en 2018.

6 Las locuras de Boris Izaguirre en 'Crónicas marcianas' (1999)

Boris Izaguirre, vestido con la bandera de Venezuela en 'Crónicas marcianas'

Además de contar con intervenciones de personajes transexuales como la Veneno o de Carmen de Mairena, 'Crónicas marcianas' incluyó entre sus colaboraciones habituales a Boris Izaguirre, una de las primeras celebrities en mostrar su homosexualidad sin tapujos en un plató de televisión. Sus divertidas y descaradas intervenciones se convirtieron en uno de los elementos más reconocibles del formato, cuando en un principio Izaguirre había fichado como guionista. De hecho, el venezolano ostentó ese papel durante dos semanas, antes de que se lanzara a realizar su primer desnudo el 16 de diciembre de 1999. Aquella noche de finales de siglo, Xavier Sardà recibía como invitada a Concha Velasco, quien fue avisada previamente por el presentador, antes de recibir en plató a un Boris Izaguirre completamente desnudo, tan solo visto de espaldas por la audiencia.

Dicha ocurrencia nació a modo de homenaje a la obra de teatro que en la que la actriz estaba trabajando en ese momento, "Las manzanas del viernes", en la que había un hombre desnudo en una ducha, y abrió la veda para otros muchos desnudos que el colaborador protagonizó a lo largo de su paso por el programa. De esa forma, Izaguirre dio un paso adelante a la hora de normalizar no solo los desnudos en televisión, sino también la conocida "pluma" que tantos prejuicios despertaba contra el colectivo homosexual. Además, esta etapa abrió otras muchas puertas en televisión para Boris, quien presentó programas como 'Channel nº4' (2005), '¡Sí, quiero ese vestido!' (2018) y, más recientemente, 'Prodigios' (2019) o 'Lazos de sangre' (2019)', además de ejercer de jurado en concursos como '¡Mira quién baila!' y '¡Mira quién salta!' o participar en 'Masterchef Celebrity 3', entre otros.

7 La declaración de Sofía Cristo a Nagore Robles

Sofía Cristo y Nagore Robles se besan en la final de 'Acorralados'

Los realities también han supuesto una amplia ventana en la pequeña pantalla para normalizar el colectivo LGBT+, como ocurrió en 'Acorralados' con la pareja formada por Sofía Cristo y Nagore Robles. En 2011, la hija de Bárbara Rey decidía abrir su corazón en directo, en la segunda gala del reality, después de ver varios vídeos en los que Nagore confesaba lo mucho que la echaba de menos. Unas palabras que emocionaron profundamente a Cristo, quien tuvo ocasión de entablar una conmovedora conversación con Nagore en directo.

"Eres lo mejor que me ha pasado este año", aseguró emocionada Sofía, antes de confesar lo mucho que la quería. "Ya tengo voz para decirte que te quiero muchísimo, que te amo, que estoy loca por ti. Que me da igual todo y que me muero por verte" , declaró por su parte Robles. Además, la concursante y entonces futura ganadora de 'Acorralados' lanzó un mensaje directo a las personas que criticasen su relación. "Siento mucho si a alguien le sienta mal esto, pero eres la alegría de mi vida", añadió Nagore. Unas emocionantes declaraciones a las que se unieron el tierno beso que la pareja compartió en la final de 'Acorralados', donde su amor mutuo fue más que evidente.

Sin embargo, la relación de Nagore y Sofía no ha sido la única visibilización del colectivo LGBT+ en realities. En el caso de 'Gran Hermano', el formato contó con las participaciones de lesbianas como Raquel Morillas y Elba Guallarte en 'GH 3' o Laura Selva y Ángela Castro en 'GH 11' e incluso vio nacer la relación gay de Han y Aritz Castro en 'GH 16'. Además, el reality también incluyó concursantes trans, como fueron Nicky Villanueva en 'GH 6', Amor Romeira en 'GH 9', Hans Marcus en 'GH 11' o Laura Velasco en 'GH Revolution'. Ya en 2004, 'La casa de tu vida' se estrenó emitiendo la primera boda gay en directo, en prime time, de Juanma y David. En la tercera edición, el reality incluyó a la pareja formada por Elisabeth y Mónica, mientras que otro concursante, Gonzalo, flirteaba con un dúo formado por un hombre y una mujer. Distintas formas de derribar tabúes y dar visibilidad al colectivo LGBT+ en televisión, a las que se unió 'Fama, a bailar' con su regreso en 2018, que supuso la formación de parejas de baile tanto mixtas como del mismo sexo.

8 El discurso de Sandra Barneda en 'Hable con ellas' (2014)

Sandra Barneda, emocionada durante su discurso contra la homofobia en 'Hable con ellas'

A finales de agosto de 2014, Sandra Barneda aprovechó la visita de Sofía Cristo y Nagore Robles en 'Hable con ellas', para abrirse ante sus compañeras y la audiencia a raíz de la "salida del armario" de Patricia Yurena, Miss España 2008. La presentadora arrancó su discurso dando las gracias a sus compañeras y aplaudiendo la decisión de Yurena "porque lo ha hecho porque tenía la necesidad de hablar de su orientación sexual para sentirse mejor". "Pero también aplaudo a todos aquellos que viven su sexualidad en privado a pesar de que cada día reciben miradas o acosos silenciosos. Libertad es eso, hacer lo que te ayude a vivir y te dicta la cabeza", opinó Barneda.

"Por eso, hoy más que nunca y después de tantos años, basta ya de armarios, de etiquetas, de juzgar a las mujeres y a los hombres" , declaró la presentadora, antes de señalar que "me siento orgullosa de ser mujer, de lo que siento, de lo que pienso y sobre todo me siento muy orgullosa de quién soy, sencillamente Sandra". "Y también me siento muy orgullosa de quien está a mi lado, sea un hombre o una mujer. Si tú también te sientes orgulloso de quién eres, por qué marcas la diferencia", concluyó Barneda, emocionada, tras lo cual recibió el aplauso de sus compañeras y del público presente en plató.

Dicho momento es uno de los muchos que han ido dejando tras de sí los rostros televisivos del colectivo LGBT+ que se han ido colocando antes las cámaras a lo largo de los últimos años. Personas que, con mayor o menor soltura, han hablado de su orientación sexual, de sus relaciones y experiencias o han reivindicado el respeto y la aceptación hacia las personas LGBT+. El humorista Jorge Cadaval y los presentadores Jesús Vázquez y Jorge Javier Vázquez fueron de los primeras celebrities en hablar abiertamente de su homosexualidad, a través de la revista Zero. Tres conocidas personalidades de la televisión a los que siguieron otros muchos nombres, como los colaboradores Chelo García-Cortés, Víctor Sandoval o Miguel Frigenti; o presentadores como Mónica Naranjo, Toñi Moreno o Máximo Huerta.

9 Rompiendo moldes en 'Vis a vis' (2015)

Parte del reparto principal de 'Vis a vis' en su cuarta temporada

El estreno de 'Vis a vis' en Antena 3 en 2015 supuso un cambio radical en cuanto a representación del colectivo LGBT+ en televisión, concretamente en ficción. La serie, protagonizada por Maggie Civantos en el papel de Macarena, contaba con un amplio y variado reparto principal mayoritariamente femenino, cuyas orientaciones sexuales eran igual de mixtas. Sin ir más lejos, la propia protagonista descubría su bisexualidad entre las paredes de la cárcel gracias a Rizos (Berta Vázquez), una mujer lesbiana que, además, es de los pocos personajes de color con esta orientación, representadas en la ficción española.

Saray (Alba Flores) y Goya (Itziar Castro) también se salían del "molde" habitual en el que se encasillaba a las lesbianas en la ficción: la primera era una mujer gitana que tenía que enfrentarse al rechazo de su gente, mientras que la segunda era una mujer lesbiana cuyo físico se salía del habitual, aspecto que, por fortuna, tampoco marcaba el eje de la historia de Goya. A ello se une también el hecho de que, en la tercera temporada, la serie incorporó al personaje de Luna, interpretado por la actriz Abril Zamora. Una mujer transexual cuya condición no determinaba su historia, algo que celebró la propia actriz como una apuesta por la integración, al igual que Zamora reivindicaba la necesidad de contar con más personajes que lidiaran con su propia transexualidad.

Además, Luna pasó a formar parte del reparto principal de la ficción en la cuarta temporada de 'Vis a vis'. Algo, por desgracia, casi nada habitual a la hora de hablar de personajes y actores trans, cuyas apariciones en las series han sido en general más pasajeras e incluso cómicas. En el caso de 'La que se avecina', por ejemplo, aunque con tintes de comedia, el personaje de Alba (Víctor Palmero) ha ido encontrando su hueco entre el reparto principal, alejando su historia de su condición e incluso utilizando sus primeras apariciones para dejar clara la diferencia entre un travesti y una persona transexual.

10 Los momentazos reivindicativos de 'OT 2017'

Los Javis, Marina y su novio Bastian, y Raoul y Agoney en 'OT 2017'

El regreso de 'Operación Triunfo' en 2017 supuso toda una revolución entre el público, especialmente joven, que tuvo la oportunidad de disfrutar de las clases y vivencias dentro de la Academia a través de Youtube. La plataforma y el programa de Televisión Española en sí, se convirtieron en dos excelentes medios para dar visibilidad al colectivo LGBT+ y lanzar reivindicaciones en contra de la discriminación y la homofobia. Comenzando con el fichaje de los Javis como profesores de interpretación, el talent show permitió a ambos profesionales compartir sus experiencias e impresiones con la audiencia y un grupo de concursantes que se mostraba muy a favor del colectivo e incluso era parte de él.

Con precedentes como la participación de Tania G y Chipper Cooke en 2008, quienes se declararon abiertamente homosexuales, 'OT 2017' supuso toda una revolución en cuanto a normalización y visibilidad. Un ejemplo claro lo protagonizaron Marina Jade y su novio transexual Bastian, quienes se dejaron llevar por el amor y se besaron en directo, ajenos al revuelo y los aplausos que se ganaron. Otro momento que causó revuelo en esa edición fue el beso de Agoney Hernández y Raoul Vázquez, al concluir su actuación al ritmo de "Manos vacías", con el que revolucionaron las redes sociales.

De hecho, la visibilidad del colectivo LGBT+ que otorgó la edición del programa fue motivo para que se le otorgara el Premio Diversa Televisión 2018 y no se limitó únicamente a 'OT 2017', sino que las siguientes ediciones, 'OT 2018' y 'OT 2020', siguieron el camino de la visibilidad con distintas charlas sobre el colectivo LGBT+ o la participación de concursantes como Natalia Lacunza, Alba Reche y Eli Rosex, cuyo beso con su novia en su reencuentro en la Gala 3 también fue aplaudido en redes sociales.

11 El emotivo alegato de Nacho Duato en 'Prodigios' (2019)

Nacho Duato durante su emotivo discurso en 'Prodigios'

A finales de abril de 2019, 'Prodigios', programa presentado por Boris Izaguirre, celebró su final con Andrés Salado, Ainhoa Arteta y Nacho Duato como miembros del jurado. La cita culminó con la victoria del bailarín Saïd Ramos, quien se había propuesto ganar para reivindicar el papel del hombre en la danza. Una actuación que valoraron los distintos jueces, entre ellos Duato, quien lanzó un emotivo alegato en el que habló de su desarrollo como bailarín desde que empezó a bailar a los trece años en un estudio donde "no había niños". "Cuando salía, tenía que esconder las mallas y las zapatillas porque los niños del colegio me llamaban marica" , recordó el bailarín, quien también mencionó la insistencia de su padre para que hablase "como un hombre".

Duato pasó entonces a enumerar la multitud de teatros en los que había demostrado su enorme talento, antes de reconocer que, en toda su extensa carrera profesional, su padre había ido a verlo tan solo en cuatro ocasiones. "Cuando vi a tu padre, cómo te apoyaba, yo que siempre he pasado un poco de todo y me decía que si no venía mi padre era porque estaba muy ocupado, ahora pienso en qué cosa más grande me he perdido", declaró emocionado el juez, antes de animar a Ramos a seguir adelante. "No sabes qué suerte tienes de haber nacido en una España libre y democrática, y no en la que me tocó vivir a mí" , concluyó Duato, despertando un efusivo aplauso de sus compañeros y del público, tras ese discurso en contra de la homofobia en el que reivindicaba la tolerancia y la diversidad que acabó haciéndose viral en redes.

12 La "primera Drag Kid" de España (2019)

Peter, tras su actuación en 'Adivina qué hago esta noche'

En junio de 2019, Cuatro emitió una nueva entrega de 'Adivina qué hago esta noche', en la que Nagore Robles era la encargada de ayudar a Javi, uno de los concursantes, para adivinar los distintos talentos de las personas que pasaban por el plató. Una emisión que albergó un momento tan único como inolvidable de la mano de Peter, un niño de diez años que sorprendió a la invitada y el concursante con su talento: actuar como toda una drag queen. Incluso a pesar de fallar en su respuesta y otorgar un talento erróneo al pequeño, tanto Robles como su acompañante se mostraron encantados con la actuación de Peter y no dudaron en acudir a abrazarlo.

"Yo le dije a mi madre: 'mamá, yo quiero ser drag queen' y ella me dijo que encantada" , relató el pequeño, emocionando especialmente a Nagore, después de confesar lo mucho que disfrutaba de las actuaciones de las drag queens del carnaval de Canarias. Un momento muy emotivo que reivindicaba la libertad de los niños para disfrutar de lo que les guste, sin prejuicios, que también incluyó una dolorosa confesión por parte de Javi. "Yo sufrí mucho de pequeño por mi sexualidad y me emociona ver esto" , confesaba el concursante. Fuera del programa, Peter, conocido como Peter Princesa Arcoiris, cuenta actualmente con más de quince mil seguidores en Instagram, donde comparte abiertamente sus looks y su talento tanto a nivel de baile como de maquillaje. Una pasión por las drag queens en alza, que derriba prejuicios sobre ellas gracias a programas como el exitoso concurso 'RuPaul's Drag Race', una de las mayores y más importantes ventanas de este colectivo a nivel mundial.

13 El especial LGBT+ de 'First Dates' (2019)

Carlos Sobera con Carlos y Emilio en 'First dates'

Desde 2016, 'First Dates' optó por celebrar el Orgullo LGBT+ con varios especiales, entre los que destaca el emitido en 2019. En él, Carlos Sobera y su equipo contaron la presencia de Carlos y Emilio, la primera pareja gay que se casó en España. La pareja se conoció en 1975, una época en la que podían ser encerrados por su orientación sexual, por lo que decidieron vivir durante un tiempo en América. "Ser gay era una cosa a ocultar, a disimular y a vivirla como una condena", explicó Emilio ante las cámaras del programa, donde la pareja reconoció que "no esperábamos ser los primeros" en casarse legalmente. Además, Carlos y Emilio reconocieron su intención de ser visibles desde que se casaron, para que "la gente viera que también entre los gays hay parejas de toda la vida".

Ya en su primer especial con motivo del Orgullo, 'First Dates' contó con la presencia de Venedita, Von Dash, Lara Sajen y Supreme Deluxe, tres reinas de la noche drag que no solo acudieron en busca del amor, sino que también hablaron del sentido reivindicativo del Orgullo y recalcaron la importancia de visibilizar al colectivo LGBT+. Además, a lo largo de su historia, el programa ha ido dando visibilidad a miembros del colectivo, de todo tipo. Gente real, anónima, con sus personalidades diversas, dentro y fuera de los "moldes" que se suelen atribuir a las personas LGBT+. Entre sus invitados pertenecientes al colectivo, por ejemplo, el formato contó con la presencia de Lucas y Mateo, dos gemelos transexuales conocidos por sus vídeos en Youtube, que protagonizaron citas separadas.

14 La súplica de La niña del tupé en 'Got talent' (2019)

Risto Mejide consuela a La niña del tupé en 'Got talent'

En octubre de 2019, 'Got Talent España' emitió una conmovedora actuación protagonizada por Rosa, una joven lesbiana que se presentaba con el nombre artístico de La niña del tupé. Antes de actuar, la artista relataba ante las cámaras del talent show cómo, tan solo tres años atrás, había descubierto su verdadera orientación sexual como lesbiana. Algo que, como miembro de una familia muy religiosa, había supuesto un duro choque tanto para ella como para sus parientes, quienes seguían "trabajando en la aceptación".

A través de una versión del conocido tema "Hallelujah", La niña del tupé expuso su historia ante la audiencia y el jurado, suplicando la aceptación de su familia y emocionando a todos los presentes, hasta el punto de que Risto Mejide se subió al escenario para abrazarla. Una conmovedora actuación que ponía el foco sobre otro de los problemas a los que se enfrentan algunos miembros del colectivo LGBT+: el rechazo de sus propias familias o de su entorno y todo el dolor que ello conlleva.

'Got talent' es, de hecho, un formato que se ha convertido en una ventana para visibilizar al colectivo LGBT+ no solo en España, sino también en otros muchos países de todo el mundo. En ellos se han mostrado casos tan variados como la "salida del armario" de dos gays en la versión italiana; la experiencia que compartió Campbell Walker Fields al hablar con naturalidad y cariño de sus padres homosexuales, antes de demostrar su talento como cantante en 'America's Got Talent' en 2018; o la actuación de Viruta, un excéntrico transexual que dejó boquiabierto al jurado español, ese mismo año, gracias a su voz. Tres de los muchos ejemplos que, junto a Rosa, han ido mostrando el talento y la realidad del colectivo LGBT+ en distintos países y de formas muy variadas.

15 Personajes LGBT+ inolvidables

Fer y David en 'Física o química', Mauri y Bea en 'Aquí no hay quien viva' y Joana y Cris en 'Skam España'

Han sido muchos los personajes del colectivo LGBT+ que se han incluido en las ficciones españolas a lo largo de los años, con mayor o menor profundidad. Así, las series se han convertido en una excelente plataforma para dar visibilidad al colectivo, regalando personajes, en ocasiones, inolvidables, como el caso de Diana (Anabel Alonso) en 'Siete vidas', una actriz que acababa descubriendo su homosexualidad y mantenía múltiples relaciones a lo largo de la serie, hasta el punto que se casó con Nieves (Elisa Matilla) e incluso se divorció.

Tres años después, Antena 3 estrenó la exitosa ficción 'Aquí no hay quien viva', en la que los espectadores conocimos a cuatro personajes que lidiaban con su homosexualidad de distintas formas: mientras que Mauri (Luis Merlo) no ocultaba su orientación sexual, su pareja, Fernando (Adrià Collado) se mostraba muy reticente a "salir del armario". Una actitud que también mantenía Bea (Eva Isanta), quien acabó liberándose de sus miedos con ayuda de Mauri e incluso "ayudó" a Ana (Vanesa Romero) a aceptar su bisexualidad. Dos parejas que, además, a raíz de la buena relación entre Bea y Mauri, formaron una curiosa familia cuando ambos decidieron tener un hijo en común por gestación subrogada.

A ellos les han seguido otros icónicos personajes como Fidel (Eduardo Casanova) en 'Aída' o la conocida pareja de 'Física o química' formada por Fer (Javier Calvo) y David (Adrián RodríguezAdrián Rodríguez), cuyo final no fue precisamente feliz. Un triste desenlace que compartieron Silvia (Marián Aguilera) y Pepa (Laura Sánchez) en 'Los hombres de Paco'. Más recientemente, el público ha quedado rendido ante parejas como las formadas por Bruno (David Solans) y Pol (Carlos Cuevas), en 'Merlí', donde el segundo hacía gala de su bisexualidad; Cris (Irene Ferreiro) y Joana (Tamara Ronchese), de 'Skam España', dos adolescentes bisexuales cuya historia plasmada en clips publicados en Youtube traspasó fronteras; o Luisita (Paula Usero) y Amelia (Carol Rovira), protagonistas de '#Luimelia', spin-off de 'Amar es para siempreAmar es para siempre'.

16 Nuevos horizontes

Los influencers Jedet, Dulceida y Oto Vans

El auge de nuevas plataformas y la desaparición de las barreras entre el mundo televisivo e Internet, son muchas las voces que han encontrado su hueco a la hora de reivindicar su lugar y el del colectivo LGBT+, además de brindar puntos de vista frescos, en los que ya no priman los géneros y sus roles. Una de las personalidades más destacadas en este aspecto es Dulceida, influencer que se declaró abiertamente bisexual, se casó en 2016 con Alba Paul y además ejerce como jurado en el talent show de Neox, 'Top Photo'. El nombre de Jedet, también ha cogido fuerza en los últimos años, después de convertirse en la primera persona que se consideraba de género fluido en convertirse en la imagen de una marca de cosméticos en España, hasta fichar como una de las actrices protagonistas de la serie 'Veneno' o participar en la serie documental 'Nosotrxs somos', de Televisión Española, sobre el activismo LGBT+ en España.

Carolina Iglesias, conocida como Percebes y Grelos, tampoco ha tenido reparos en hablar de su bisexualidad, y ha fichado por programas como 'Yu, no te pierdas nada' en radio o 'El chat de OT' en su edición de 2017. Entre otros muchos nombres que han saltado a la televisión, están Aless Gibaja u Oto Vans, ambos conocidos influencers homosexuales, han participado incluso en realities y programas de Telecinco, el primero en formatos como 'Las Campos', 'GH VIP 5' o 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', mientras que el segundo fue concursante de 'Supervivientes 2019'. Distintos perfiles que han bailado entre el mundo de las redes sociales y la televisión, sin perder su esencia y haciendo gala de la riqueza y variedad que incluye el colectivo LGBT+.