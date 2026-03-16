Por Adrián López Carcelén |

À Punt cesará las emisiones de 'La vesprada amb tu' el próximo viernes 20 de marzo. El programa presentado por Carmen Alcayde y Ferran Cano terminará su recorrido por las tardes de la Comunidad Valenciana poco más de dos meses después de su estreno el pasado 7 de enero. Además, la cadena autonómica ha decidido cancelar también 'El retrovisor', el programa de la noche de los sábados que se estrenó en noviembre de 2025.

La cadena valenciana ha decidido cancelar dos de los ejes vertebradores de su programación tras sus malos resultados en audiencias, según informa Noticias ciudadanas y ha podido confirmar FormulaTV. Pese a contar con Carmen Alcayde, el programa vespertino no ha sido capaz de superar las expectativas e incluso ha marcado de forma puntual peores resultados que 'Va de Bó', su antecesor.

À Punt ha decidido cancelar también 'El retrovisor', el programa de Josep Ramon Lluch y Anaïs Ordóñez

Asimismo, 'El retrovisor' también finalizará sus emisiones a finales del mes de marzo. El programa presentado por Josep Ramon Lluch y Anaïs Ordóñez trataba de comprobar cada sábado cómo ha cambiado la sociedad valenciana en los últimos 35 años. La cadena parece haber perdido la paciencia y pretende buscar nuevas opciones que le ayuden a levantar sus pobres audiencias mensuales.

Las novedades de À Punt para la primavera

Berta Báidez presentará la nueva temporada de 'Terra de festes'

Para tratar de mejorar sus resultados en audiencias,. En primer lugar, la cadena autonómica lanzará 'Salut a punt' el domingo 22, un programa dedicado a mejorar la calidad de vida que presentará cada semana Josep Àngel Ponsoda. Por otro lado,, un formato nocturno en el que cada semana Àlex Blanquer y Rubén Fenollar visitarán diferentes pueblos valencianos para dar a conocer su gastronomía típica.

Asimismo, el viernes 27 tendrá lugar el regreso de 'Terra de festes', el programa que pone en valor la agenda cultural y social de la Comunidad Valenciana y que este año presenta una novedad: la reportera Berta Báidez será la encargada de recorrer los pueblos de toda la región. De igual modo, el martes 31 comenzará 'La senda del Grial', el formato en el que Lluís Cascant y Darío Español recorrerán el camino del Santo Cáliz, la reliquia que guarda la Catedral de Valencia y que llegó a la ciudad tras pasar por Aragón.

Finalmente, À Punt ha programado un ciclo especial de cine con la emisión de las películas más importantes y recordadas de Sara Montiel. La primera de ellas será 'Pecado de amor', que se podrá ver el 22 de marzo a las 16:15 horas. Además, la cadena valenciana ha anunciado el comienzo del rodaje de 'Historias de la peluquería', un programa producido por Unicorn Content para Telemadrid y À Punt en el que se capturarán conversaciones de cuatro salones de la Comunidad Valenciana y Madrid.