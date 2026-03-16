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À Punt cancela 'La vesprada amb tu', el programa de Carmen Alcayde, y anuncia novedades para la primavera

La cadena autonómica ha anunciado numerosos cambios en su programación para el mes de marzo.

À Punt cancela 'La vesprada amb tu', el programa de Carmen Alcayde, y anuncia novedades para la primavera
©À Punt
Por Adrián López CarcelénPublicado: Lunes 16 Marzo 2026 15:05 (hace 9 horas)

Carmen Alcayde, en imágenes 55 fotos

Carmen Alcayde, presentadora de 'La vesprada amb tu' Ferran Cano y Carmen Alcayde, presentadores de 'La vesprada amb tu' Carmen Alcayde, concursante de 'GH VIP 8' Posado de Carmen Alcayde, concursante de 'GH VIP 8' Carmen Alcayde, colaboradora de 'Sálvame' Carmen Alcayde en el desfile de moda española de 'Sálvame Fashion Week 2022' Emilio Pineda y Carmen Alcayde posan con la bandera LGTB Carmen Alcayde y Emilio Pineda presentan el especial del Orgullo 2019 en Telemadrid Emilio Pineda y Carmen Alcayde, presentadores del especial Orgullo 2019 en Telemadrid Emilio Pineda y Carmen Alcayde, al frente del especial sobre el Orgullo 2019 en Telemadrid Carmen Alcayde concursante de la primera edición de 'Ven a cenar conmigo: Summer Edition' Carmen Alcayde y David Valldeperas presentadores de 'Aquí hay madroño' en Telemadrid Carmen Alcayde presenta 'Aquí hay madroño' de Telemadrid David Valldeperas y Carmen Alcayde presentadores de 'Aqui hay madroño' Carmen Alcayde y David Valldeperas nuevos presentadores de 'Aquí hay madroño' Carmen Alcayde es la presentadora de 'Aquí hay madroño' Carmen Alcayde en 'Me lo dices o me lo cantas' Carmen Alcayde en el primer debate de 'GH VIP 5' Carmen Alcayde se disfraza por Halloween 2016 en 'Gran Hermano: El debate' Carmen Alcayde en el photocall de la segunda edición de la "Sálvame Fashion Week"

À Punt cesará las emisiones de 'La vesprada amb tu' el próximo viernes 20 de marzo. El programa presentado por Carmen Alcayde y Ferran Cano terminará su recorrido por las tardes de la Comunidad Valenciana poco más de dos meses después de su estreno el pasado 7 de enero. Además, la cadena autonómica ha decidido cancelar también 'El retrovisor', el programa de la noche de los sábados que se estrenó en noviembre de 2025.

La cadena valenciana ha decidido cancelar dos de los ejes vertebradores de su programación tras sus malos resultados en audiencias, según informa Noticias ciudadanas y ha podido confirmar FormulaTV. Pese a contar con Carmen Alcayde, el programa vespertino no ha sido capaz de superar las expectativas e incluso ha marcado de forma puntual peores resultados que 'Va de Bó', su antecesor.

À Punt ha decidido cancelar también &#39;El retrovisor&#39;, el programa de Josep Ramon Lluch y Anaïs Ordóñez
À Punt ha decidido cancelar también 'El retrovisor', el programa de Josep Ramon Lluch y Anaïs Ordóñez
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Asimismo, 'El retrovisor' también finalizará sus emisiones a finales del mes de marzo. El programa presentado por Josep Ramon Lluch y Anaïs Ordóñez trataba de comprobar cada sábado cómo ha cambiado la sociedad valenciana en los últimos 35 años. La cadena parece haber perdido la paciencia y pretende buscar nuevas opciones que le ayuden a levantar sus pobres audiencias mensuales.

Las novedades de À Punt para la primavera

Para tratar de mejorar sus resultados en audiencias, À Punt estrenará cuatro programas en el mes de marzo. En primer lugar, la cadena autonómica lanzará 'Salut a punt' el domingo 22, un programa dedicado a mejorar la calidad de vida que presentará cada semana Josep Àngel Ponsoda. Por otro lado, el miércoles 25 verá la luz 'Sabors de sempre', un formato nocturno en el que cada semana Àlex Blanquer y Rubén Fenollar visitarán diferentes pueblos valencianos para dar a conocer su gastronomía típica.

Berta Báidez presentará la nueva temporada de &#39;Terra de festes&#39;
Berta Báidez presentará la nueva temporada de 'Terra de festes'

Asimismo, el viernes 27 tendrá lugar el regreso de 'Terra de festes', el programa que pone en valor la agenda cultural y social de la Comunidad Valenciana y que este año presenta una novedad: la reportera Berta Báidez será la encargada de recorrer los pueblos de toda la región. De igual modo, el martes 31 comenzará 'La senda del Grial', el formato en el que Lluís Cascant y Darío Español recorrerán el camino del Santo Cáliz, la reliquia que guarda la Catedral de Valencia y que llegó a la ciudad tras pasar por Aragón.

Finalmente, À Punt ha programado un ciclo especial de cine con la emisión de las películas más importantes y recordadas de Sara Montiel. La primera de ellas será 'Pecado de amor', que se podrá ver el 22 de marzo a las 16:15 horas. Además, la cadena valenciana ha anunciado el comienzo del rodaje de 'Historias de la peluquería', un programa producido por Unicorn Content para Telemadrid y À Punt en el que se capturarán conversaciones de cuatro salones de la Comunidad Valenciana y Madrid.

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