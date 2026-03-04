FormulaTV
Unicorn Content graba 'Historias de la peluquería', la primera coproducción de À Punt y Telemadrid

La productora de Ana Rosa Quintana prepara diez entregas ambientadas en cuatro salones de la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid

Unicorn Content ha arrancado las grabaciones de 'Historias de la peluquería', un nuevo factual que supondrá la primera coproducción entre À Punt y Telemadrid. La compañía de Ana Rosa Quintana y Xelo Montesinos será la encargada de producir este proyecto que compartirá ventana en dos autonómicas, una fórmula que se repite con cierta frecuencia en el ámbito regional.

Xelo Montesinos y Ana Rosa Quintana producen &#39;Historias de la peluquería&#39; a través de Unicorn Content | Salva Musté
El formato, que contará con diez entregas, seguirá el día a día de cuatro peluquerías, dos ubicadas en la Comunitat Valenciana y dos en la Comunidad de Madrid. En concreto, las cámaras entrarán en Zaira Luna, en Torrent, y Disorder, en el centro de Valencia, así como en la peluquería de autor de Leonor Villaverde, en Guzmán el Bueno, y en Sauvage, en el barrio madrileño de El Pilar. Cada establecimiento servirá como escenario para recoger las historias de sus clientes.

La premisa parte de un dato: en España existe una peluquería por cada 900 habitantes, lo que sitúa al país como el que más salones tiene por habitante en la Unión Europea. A partir de ahí, el programa pone el foco en estos espacios como lugares donde, además de atender la imagen, se comparten conversaciones y vivencias personales.

'Historias de la peluquería' es la primera coproducción de À Punt y Telemadrid

Prepararse para una boda o un evento, afrontar una entrevista de trabajo, acudir a una cita o simplemente cortar las puntas serán algunas de las situaciones que recogerán las cámaras. El formato se grabará en castellano, con guiños al valenciano en el caso de los establecimientos de la Comunitat Valenciana, reflejando así el entorno lingüístico propio de cada territorio.

Ampliando catálogo

Con 'Historias de la peluquería', Unicorn Content amplía su catálogo actual, en el que figuran series de ficción y formatos diarios ligados a la actualidad y el entretenimiento, como 'El programa de Ana Rosa', 'Vamos a ver', 'El tiempo justo' o 'Fiesta'. La productora continúa diversificando su oferta con este factual para autonómicas, que se suma a los proyectos que mantiene en emisión en cadenas nacionales, donde sigue siendo la compañía audiovisual que domina por cuarto año consecutivo el volumen de horas realizadas, al concentrar el 20% del total de contenidos catódicos.

