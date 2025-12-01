La televisión pública valenciana amplía su parrilla con la llegada de un nuevo programa de debate. Se trata de 'El debat', un espacio de tres horas en las que, tal y como anuncian, se podrá hablar, discrepar y debatir sobre el tema propuesto cada semana, siempre sobre la base del respeto.
Toni Cantó se pondrá al frente de este espacio que se emitirá cada viernes a las 22:45 con la vocación de reflejar la polarización que impregna hoy en día la sociedad como si fuera un espejo que refleja aquello que se habla en las calles o aquello que la gente comenta en familia, según presenta la cadena. À Punt presenta 'El debat' como un gran contenedor informativo y de entretenimiento que incorpora, además de la mesa para debatir el tema de la semana, un cara a cara donde se enfrentan dos opiniones irreconciliables, siendo las del estreno Pilar Tamayo y Pedro Herrero, firme defensor de la familia tradicional.
Para este primer programa contarán en la mesa con la filósofa y escritora trans Elisabeth Duval; la consultora estratégica política y presidenta de OK Diario, Pilar Rodríguez Losantos; la presidenta de la asociación Alanna, que combate las violencias ejercidas sobre las mujeres, Xelo Álvarez; y la periodista Maria Claver. Y es que en su estreno tratarán de responder desde diferentes puntos de vista a la siguiente cuestión: ¿Está el feminismo en crisis?
Lucía Etxebarría y Juan Soto Ivars, entrevistados
La periodista Rosa Porta será la encargada conducir en la zona del videowall los reportajes y directos desde diferente puntos de la Comunidad Valenciana. También nos hará llegar las opiniones de la gente sobre el tema del día, las que se publican en redes sociales y un apartado destinado a lo que dice la Inteligencia Artificial. Además, el público presente también tendrá la oportunidad de expresar sus ideas y opiniones.