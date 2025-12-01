Por Sergio Navarro |

La televisión pública valenciana amplía su parrilla con la llegada de un nuevo programa de debate. Se trata de 'El debat', un espacio de tres horas en las que, tal y como anuncian, se podrá hablar, discrepar y debatir sobre el tema propuesto cada semana, siempre sobre la base del respeto.

Toni Cantó se pondrá al frente de este espacio que se emitirá cada viernes a las 22:45 con la vocación de reflejar la polarización que impregna hoy en día la sociedad como si fuera un espejo que refleja aquello que se habla en las calles o aquello que la gente comenta en familia, según presenta la cadena. À Punt presenta 'El debat' como un gran contenedor informativo y de entretenimiento que incorpora, además de la mesa para debatir el tema de la semana, un cara a cara donde se enfrentan dos opiniones irreconciliables, siendo las del estreno Pilar Tamayo y Pedro Herrero, firme defensor de la familia tradicional.

Para este primer programa contarán en la mesa con la filósofa y escritora trans Elisabeth Duval; la consultora estratégica política y presidenta de OK Diario, Pilar Rodríguez Losantos; la presidenta de la asociación Alanna, que combate las violencias ejercidas sobre las mujeres, Xelo Álvarez; y la periodista Maria Claver. Y es que en su estreno tratarán de responder desde diferentes puntos de vista a la siguiente cuestión: ¿Está el feminismo en crisis?

El debat también ofrecerá una entrevista con la escritora Lucía Etxebarría. Por otro lado, contará también con la intervención de Juan Soto Ivars, autor del libro 'Esto no existe'.

La periodista Rosa Porta será la encargada conducir en la zona del videowall los reportajes y directos desde diferente puntos de la Comunidad Valenciana. También nos hará llegar las opiniones de la gente sobre el tema del día, las que se publican en redes sociales y un apartado destinado a lo que dice la Inteligencia Artificial. Además, el público presente también tendrá la oportunidad de expresar sus ideas y opiniones.