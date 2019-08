Aaron Paul recomienda esta escena de 'Breaking Bad' para que te pongas al día antes de ver la película

A lo largo de cinco temporadas, Walter White y Jesse Pinkman dieron vida a uno de los tándems más memorables de la historia de la televisión. Sin embargo, la relación que les unía en 'Breaking Bad' estuvo plagada de altibajos desde la primera temporada, y los conflictos emocionales de ambos socios no hicieron más que intensificarse. En el caso del personaje de Aaron Paul, esas fracturas internas serán el epicentro de 'El Camino', la primera película de la franquicia, y el actor ha encontrado la escena perfecta para ilustrar la personalidad de su personaje.

Poco después del anuncio de la fecha de estreno de la película, el intérprete se hizo eco de una publicación de Screenplayed que mostraba una de las secuencias más idiosincrásicas y viscerales de Jesse. El momento en cuestión pertenece al séptimo episodio de la tercera temporada de la serie, una de las cumbres de la serie, y en él se muestra a un apaleado Jesse, que se revolvía ferozmente contra la influencia de Walter: "Desde que te conocí, todo lo que me importaba ha desaparecido, se ha arruinado, ido a la mierda, muerto."

Cats out of the bag...and the bag is in the river. Here's a moment from Breaking Bad to slowly prepare you all for what's to come. #BreakingBad #Netflix #Elcomino ?????????????? https://t.co/q3VdCCLxZe