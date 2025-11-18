'OT 2025' deja a dos concursantes en la palestra tras alzar favorita a Cristina en la gala 9

Por Beatriz Prieto |

'OT 2025' alcanzó su novena cita semanal la noche del lunes 17 de noviembre, en Prime Video, en la que los concursantes tuvieron que decir adiós a su compañera Lucía Casani. Con solo ocho concursantes ya dentro de la Academia, el jurado tuvo que dejar a la mitad de ellos en duda, antes de que las decisiones de los profesores y los concursantes dejaran en la palestra a Téyou y Guillo Rist.

Tras revivir su primera firma de discos, los concursantes procedieron a descubrir a los tres más votados para alzarse como favorito de la semana: Guillo, Claudia Arenas y Cristina Sánchez, quien se convirtió en la penúltima que conseguiría la inmunidad junto a dicho privilegio, gracias al apoyo del 27% de los votos. "Has tenido actuaciones mucho mejores, pero pensamos que eres de los proyectos más claros fuera de la Academia, así que enhorabuena", le dedicaron desde el jurado, que también aprovechó para darle un consejo sobre sus notas altas.

Guillo, Claudia y Cristina, candidatos a favorito de la semana en la gala 9

El lado opuesto de la moneda lo vivió Téyou, al convertirse en la primera nominada: "Eres una artista muy sólida, te mostrabas al principio muy versátil y creemos que desde entonces hasta ahora, ha sido una cuestión de actitud y nos lo has transmitido y eso te ha podido afectar. Nos falta ese dar un golpe sobre la mesa". Claudia fue la siguiente en recibir el mismo revés, dado que, aunque "adoramos tu voz", y "se notaba que no estabas al 100% vocalmente", le había hecho "no estar de todo precisa en la afinación".

Téyou y Guillo Rist, nominados definitivos de la gala 9 de 'OT 2025'

"Me fastidia estar nominada con Guillo"

: "Eso a estas alturas se tiene que notar de manera super clara en la actuación de la gala, no nos tiene que dejar ninguna duda". ", sabemos que estáis cansados y ahora mismo eres al que más se lo notamos. No sabemos si todavía le has dado la vuelta, pero valoramos que sea el que más ha arriesgado en esta edición", explicó el jurado, ala consecuencia de lo anterior.

"Es verdad que pasa factura las firmas y que estamos cansados vocalmente, pero esto pasa en la vida real y tienes que hacerlo lo mejor posible", recalcó Noemí Galera al conectar desde la Academia. La directora proclamó entonces la salvación de Olivia, "porque ha tenido una gran evolución, porque es resolutiva y porque creemos que se lo merece". Para rematar, solo cinco votos decidieron la suerte del segundo salvado, que resultó ser Claudia, al cosechar tres de ellos, frente a los dos de Guillo y al nulo apoyo que consiguió Téyou. "A mí me fastidia muchísimo estar nominada con Guillo", confesó la cántabra, sensación con la que coincidió su compañero.