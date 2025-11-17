FormulaTV
GALA 9

'OT 2025' despide a su octavo concursante expulsado al resolver el duelo entre Guille Toledano y Lucía Casani

La audiencia puso fin a la experiencia de uno de los chicos con el 33% de los votos a su favor.

'OT 2025' despide a su octavo concursante expulsado al resolver el duelo entre Guille Toledano y Lucía Casani
©Prime Video
Publicado: Lunes 17 Noviembre 2025 23:23 (hace 3 horas) | Última actualización: Martes 18 Noviembre 2025 00:30 (hace 2 horas)

El lunes 17 de noviembre, Prime Video afrontó la novena gala semanal de 'OT 2025', con el futuro de Guille Toledano y Lucía Casani en manos de su audiencia. Un duelo que se resolvió con la expulsión de la valenciana, que acumuló el 33% de los votos.

'Stars', de Simply Red, fue la elección de Guille, con la que inauguró la ronda de actuaciones tras la grupal. "Era una canción que había escuchado mucho durante toda mi vida, le encanta a mi padre, pero nunca me había animado a cantarla y las veces que lo había hecho, no había llegado nunca", reconoció el concursante. Asimismo, el manchego se sinceró sobre cómo había afrontado la nominación: "Curiosamente, ha sido de las semanas que menos he llorado y que menos bajones he tenido, ha sido más equilibrado".

Lucía Casani en su actuación de la gala 9 de &#39;OT 2025&#39;
Lucía Casani en su actuación de la gala 9 de 'OT 2025'
Lucía, por su parte, se decidió por 'Fue tan poco tu cariño', de Rocío Dúrcal, para subirse al escenario nominada por tercera vez, canción que llevaba "muchísimos años cantando", aunque ahora "de una forma distinta". "La segunda nominación la lleve mucho mejor que esta. Al ser la tercera es un poco más de bajón, pero he llevado mejor la idea de irme", confesó la valenciana, para quien la reciente firma de discos que había vivido junto a sus compañeros había supuesto un chute de energía.

"Eres una Lucía Casani totalmente diferente"

Concluidas las actuaciones del resto de concursantes, ambos nominados se enfrentaron a la decisión del público, que optó por salvar al manchego gracias al apoyo del 67% de los votos, ante una tranquila Lucía. "De una gala 0 a una 9, eres una Lucía Casani totalmente diferente, con más confianza, con una voz espectacular, con mil cosas que vas a hacer fuera y, sobre todo, eres una luchadora", alabó Chenoa, provocando que la concursante estuviera al borde del llanto.

Los concursantes de &#39;OT 2025&#39; abrazan a Lucía Casani en su despedida en la gala 9
Los concursantes de 'OT 2025' abrazan a Lucía Casani en su despedida en la gala 9

La emoción de la valenciana ya se desbordó con el vídeo de despedida: "Diría que he sido la más feliz en la Academia. Desde el primer día, teniendo en cuenta que a lo mejor es el último, decidí disfrutarlo al máximo y me lo he pasado increíble". "Es increíble poder vivir esta experiencia y me alegra muchísimo que hayan confiado tanto en mí desde el primer momento", confesó Lucía, quien vivió una emotiva despedida con sus compañeros, antes de acercarse al jurado para estrecharles la mano y darles las gracias.

