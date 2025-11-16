FormulaTV
El feo comentario de una fan de 'OT 2025' a Guillo Rist en la firma de discos: "Por tu culpa"

El concursante de 'Operación Triunfo' escuchó cómo le echaban la culpa de la posible expulsión de Lucía Casani.

El feo comentario de una fan de 'OT 2025' a Guillo Rist en la firma de discos: "Por tu culpa"
©Marsh Molina / Prime Video
Por Almudena M. LizanaPublicado: Domingo 16 Noviembre 2025 12:27 (hace 7 horas)

Andrea Vilallonga ya avisó a los triunfitos de 'Operación Triunfo 2025' de los posibles fans que iban a recibir en las firmas de discos de Madrid, Barcelona y Valencia. Entre los ejemplos que puso, la profesora advirtió que habría gente que les soltaría comentarios muy feos, y que estos podrían ser ciertos o no, por lo que era mejor no creérselos ya que podrían desestabilizar su concurso.

Esto es justo lo que le ocurrió a Guillo Rist en la firma de discos de Barcelona, a la que acudió junto a Cristina Sánchez y Javi Crespo. Enfrascado en dejar su huella en los miles de discos de 'OT 2025', Guillo recibió un comentario de lo más desagradable de, suponemos, una joven fanática de Lucía Casani.

Guillo Rist, en la firma de discos de 'OT 2025' en Barcelona
Vídeos FormulaTV

"Que sepas que Lucía se va a ir por tu culpa", soltaba una joven haciendo referencia a la nominación tras cantar juntos 'Sexo en la playa', provocando que al catalán le cambiase la cara por completo. "Ah, ¿por qué?", respondía él, visiblemente afectado por lo que acababa de escuchar. El clip de la firma no ha tardado en hacerse viral y durante el mismo evento, otra seguidora de 'OT 2025' intentaba tranquilizarle diciéndole que lo que le habían dicho era mentira. "No pasa nada, así es la vida", respondía Guillo, sonriente.

Los datos de las firmas de discos

El evento, tal y como recoge Prime Video, ha reunido a más de 8.700 personas entre las tres ciudades. Pese a la intensa lluvia en Madrid, más de 3.000 fans han disfrutado de la firma de discos junto a Olivia Bay, Guille Toledano y Téyou, donde los triunfitos también se han podido reencontrar con parte de su familia y amigos.

Cristina, Crespo y Guillo en la firma de discos de 'OT 2025' en Barcelona

En l'Alqueria del Basket (Valencia), más de 2.900 seguidores han tenido la oportunidad de conocer a Claudia Arenas, Tinho y Lucia Casani, quienes también han podido verse las caras con sus padres, parejas y amigos. Y en el Palau Olimpic de Badalona (Barcelona), donde ha ocurrido este episodio de Guillo Rist, más de 2.800 personas se han reunido para saludar al catalán, a Crespo y a Cristina.

