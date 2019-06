Un actor abandonó el rodaje de 'Euphoria' por sus escenas explícitas de sexo

'Euphoria' tiene todos los ingredientes para convertirse en el nuevo fenómeno adolescente, empezando por su profundo y explícito punto de vista, que le servirá para distinguirse rápidamente de la competencia. Sin embargo, sus virtudes tendrán muchos detractores. De hecho, como detalla The Hollywood Reporter, uno de los integrantes originales del piloto abandonó la serie porque no estaba cómodo con su elevado tono sexual.

Zendaya en 'Euphoria'

La ficción original de HBO ha sido creada por Sam Levinson, basada en sus propias experiencias, y cuenta con Zendaya como líder de su coral elenco. La mayoría de los integrantes del reparto de veinteañeros tiene que afrontar escenas de sexo en la serie, lo cual fue un impedimento en última instancia para el rapero y actor Brian "Astro" Bradley, que encarnaba a Chris McKay.

Tras asumir el rol y embarcarse en el rodaje del piloto, Bradley expresó su convicción de abandonar el proyecto, porque "se sentía incómodo por tener que grabar escenas que no estaban en el guion original del piloto y que sugerían que su personaje podía experimentar con la homosexualidad más adelante". Tras un intenso debate entre los productores, la cadena decidió sustituir a Bradley por Algee Smith, que en el episodio inicial ya cuenta con una intensa escena de sexo.

Cambio a mejor

Su compañera en esa secuencia es Sydney Sweeney, que interpreta a Cassie. La actriz, conocida por su reciente rol de Eden en 'The Handmaid's Tale', ha mostrado su satisfacción con ese cambio: "Solo voy a decir que me alegro de que Algee interprete al personaje." Por lo que se intuye que la sustitución no fue demasiado traumática, aunque sirve como aviso del explícito punto de vista de 'Euphoria', que llega a HBO España el 17 de junio.