Este actor de la temporada 2 de 'Emily in Paris' participó en Eurovisión

Desde que se estrenase el 22 de diciembre de 2021, la segunda temporada de 'Emily in Paris' se ha convertido en un éxito a nivel mundial. No hay más que observar el Top 10 internacional de la plataforma de streaming para ver que se encuentra en la lista de 94 países. Las aventuras de Emily (Lily Collins) en la capital francesa y su triángulo amoroso con Gabriel (Lucas Bravo) y Alfie (Lucien Laviscount) han seducido a la audiencia. Casi tanto como el joven fotógrafo de la serie ha conquistado a Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), la directora de Savoir.

Søren Bregendal junto a sus compañeros de Lighthouse X y en 'Emily in Paris'

Si ya has visto la segunda temporada, probablemente, te has preguntado de qué te sonaba la cara de Erik DeGroot, el fotógrafo encarnado por Søren Bregendal. Si eres seguidor del Festival de Eurovisión, no era la primera vez que le habías visto en televisión. El actor y cantante fue el representante de Dinamarca en 2016, como miembro del grupo Lighthouse X, en el certamen musical europeo. Allí compartió aventura eurovisiva con la española Barei.

Junto a Johannes Nymark y Martin Skriver, defendió el tema "Soldiers Of Love" sobre el escenario de Estocolmo (Suecia), pero no logró un buen resultado. La banda danesa se tuvo que conformar con la posición 17 en la segunda semifinal, dejando a Dinamarca fuera de la final. Tras su fracaso en Eurovisión, Lighthouse X se disolvió y Bregendal se centró en la interpretación. En 2017, volvieron a reunirse brevemente para la boda de Skriver.

Su carrera como actor

Desde 2005, Søren Bregendal ha compaginado su carrera musical con la interpretativa, comenzando en la película "Far til fire gi'r aldrig op", a la que seguirían otros títulos como "Supervoksen", "Far til fire - i stor stil", "Rich Kids" o "Klassefesten". En la pequeña pantalla, participó en varios capítulos de 'Gepetto News' y encarnó a Simon Henriksen en '2900 Happiness' a lo largo de 132 entregas emitidas entre 2007 y 2009. Ahora da el salto internacional gracias al papel de Erik en 'Emily en París'.