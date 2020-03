Teté Delgado, tajante: "España sigue siendo machista, ellos siguen siendo campeones y nosotras prostitutas"

Teté Delgado ha acudido al plató de 'laSexta noche' para promocionar la obra de teatro "Sé infiel y no mires con quién", que protagoniza junto al humorista Josema Yuste. En la charla con Iñaki López, la actriz ha hablado sobre un tema de actualidad que le preocupa enormemente: el repunte de las actitudes machistas entre las generaciones más jóvenes.

Teté Delgado opina sobre el machismo imperante en al sociedad española en 'laSexta noche'

Delgado ha explicado que considera que España sigue siendo un país machista y ha precisado que se nota a la hora de hablar sobre sexo en televisión o en espacios públicos: "Ellos siguen siendo unos campeones y nosotras unas prostitutas". La actriz ha lamentado que si una mujer se expresa libremente en la pequeña pantalla acerca de su sexualidad, seguirá siendo calificada por buena parte de la sociedad como una mujer "de mala vida y ligera de cascos".

"¿Todavía no es lícito tener impulsos sexuales por parte de las mujeres? ¿Todavía se ve raro?", ha reflexionado la actriz de 'El súper', que considera que si la respuesta ante estas cuestiones es afirmativa, habría que "arreglar las cabezas de 40 millones de españoles". Delgado también ha explicado, acerca de la infidelidad, que no cree que uno de los dos sexos sea más propenso a ser infiel que el otro, sino que las mujeres son más discretas: "No presumimos".

Preocupada por el machismo en la juventud

La gallega no ha querido terminar la entrevista con Iñaki López sin expresar su preocupación por la persistencia de actitudes machistas entre la gente joven: "Se supone que estamos educando a generaciones un poquito más liberales y no se nota". Delgado ha lanzado una última reflexión: "¿Quién consiente el machismo? Nosotras, a veces. Muchas veces son las chicas las que se tienen que plantar y decir: A mí no me controles el móvil. A mí no me digas lo que me tengo que poner. ¿Pero tú estás tonto?".