Luca, en 'GH VIP 7', sobre el bullying que sufrió Gianmarco: "Ha sido mi mayor sufrimiento como hermano mayor"

La noche del martes 5 de noviembre, Telecinco emitió una nueva gala de 'GH VIP 7' en la que Gianmarco Onestini se enfrentó a la curva de la vida, en una noche en la que se convirtió en nominado definitivo de cara a la décima gala junto a Alba Carrillo, tras la salvación de Maestro Joao y Adara Molinero. Un breve recorrido por su vida al que estuvo muy atento su hermano Luca Onestini, desde plató.

Luca, hermano mayor de Gianmarco, en 'GH VIP 7'

"Me he emocionado mucho al ver todo esto, porque en la vida nadie nos ha regalado nada", opinó en plató Luca, una vez que su hermano Gianmarco concluyó su curva de la vida, quien explicó que habían tenido suerte "de crecer en una familia maravillosa". "Lo que más me ha dolido es lo que se ha dicho de mi hermano. Se le puede decir de todo, pero es muy respetuoso, es un chico de oro", defendió Luca, quien señaló que su hermano "sufrió mucho".

"Ese ha sido mi mayor sufrimiento como hermano mayor", reconoció el invitado, antes de confesar que cuando veía que se lo atacaban alli, se enfadaba mucho. "Si tocan a mi hermano, pierdo la cabeza", explicó Luca, quien señaló que, en su opinión, se le había faltado al respeto a Gianmarco "muchas veces" en el plató. "Lo que más me ha gustado es que ahora se ha puesto en lo más alto", concluyó Onestini, al hablar de la curva de la vida de su hermano.

"Adara le gusta"

Jorge Javier Vázquez quiso saber entonces cuál había sido el peor momento para Luca, en cuanto a su relación con Gianmarco y el bullying que este había sufrido. "No hay cosa peor que ver a tu hermano llorar y no poder hacer nada", declaró Onestini. "Estando cerca y sin forzar nada, hemos conseguido que entendiera que el problema eran los demás, no él", concluyó el invitado, quien también había defendido a su hermano menor al arrancar la gala, dados los rumores de conquistador que habían empezado a circular.

"Están diciendo muchas cosas de mi hermano, pero son todas falsas", aseguró Luca, quien criticó que cualquiera pudiera "insultarle sin parar". Además, el italiano también opinó sobre la relación de Adara con su hermano e incluso declaró que consideraba que la concursante y su pareja "no estaban bien" antes del reality. "Al comienzo pensaba que era amistad, ahora ya no. Veo que le gusta", declaró Onestini.