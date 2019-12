La queja de María Patiño: "No me gusta que me utilicen para debilitar a Mila Ximénez en 'GH VIP'"

El paso de Mila Ximénez por la séptima edición de 'GH VIP' está siendo de todo menos tranquilo y es que la periodista está viviendo unas semanas en las que ha pasado de la carcajada a la lágrima en cuestión de minutos. Por ello, para poder resistir hasta la última gala necesita el apoyo de sus seres más querido, algo que en cierta forma ha echado de menos, tal y como confesaba este domingo 8 de diciembre durante la emisión de 'GH VIP: El debate', conducido por Jordi González. "¿Hay alguien?", se preguntaba Ximénez, antes de enumerar que a sus compañeros les han ido a ver "novios, primos, amantes, cuñados, padres...". "A mí no ha venido a verme ni dios", se quejaba después.

Mila Ximénez y María Patiño

Pero la cosa no quedó ahí y es que a la colaboradora de 'Sálvame' tampoco le sentó demasiado bien un tuit de su amiga y compañera María Patiño a Adara Molinero. La presentadora de 'Socialité' escribió el tuit "Cuando logras vivir como sientes aún perdiendo... ¡has ganado!", que Zeppelin decidió lanzar en directo para que Molinero pudiese leerlo en directo y comprobar que un rostro tan importante de la cadena está de su lado. Esto no gustó mucho a Mila, que ha sentido que no ha recibido el apoyo que merecía de la andaluza: "¡Y encima dice María: Adara ganadora! (...) estoy alucinando", un cabreo que ahora Patiño ha querido subsanar publicando otro mensaje.

La también colaboradora de 'Sálvame' se ha quejado públicamente de lo que pasó este domingo durante el debate de 'GH VIP'. En un contundente mensaje lanzado por ella misma en su cuenta oficial de Twitter ha escrito: "No me gusta nada que me utilicen en un tuit para debilitar a mi amiga Mila Ximénez. Intento ser justa con lo que siento y con lo que veo. A partir de ahora, todo mi apoyo. Ganar Mila al 27050". De esta forma, la periodista ha querido dejar claro que sí quiere que gane su amiga pese a lo que piensa de Adara, por ello parece que va a iniciar una fuerte campaña en sus redes sociales y posiblemente también en los espacios en los que trabaja, para que la polémica periodista se convierta en la vencedora de esta séptima edición del espacio.

La indignación de Mila Ximénez

Más allá del tuit de María Patiño apoyando a Adara, Ximénez se ha mostrado muy molesta por la falta de apoyo que está recibiendo por parte del equipo de 'Sálvame'. "Me voy a dar un cabezazo con un foco, porque ya me voy a la mierda", afirmó la concursante, antes de mandar "un beso a todos" y de afirmar que "si tengo trabajo, me lo decís, que si eso ya me quedo en el 'Dúo' (...) me cago en la leche. Joder... ¿Me queda alguien? Porque como no ha venido nadie a verme...". Por ahora es una incógnita si en los próximos días algunos de sus compañeros subirán o no a Guadalix de la Sierra para transmitirle su apoyo.