Cruce de reproches entre Adara y Hugo Castejón en 'GH VIP 7': "Has hecho de todo por ganar el maletín"

La noche del miércoles 11 de diciembre, Mediaset emitió una nueva gala de ' GH VIP 7 ' en la que las cuatro finalistas, Mila Ximénez Noemí Salazar , se reencontraron con sus jefes de campaña, además de los exconcursantes Gianmarco Onestini Hugo Castejón . Precisamente el que fue el concursante repescado de la edición,, quien fuera su mayor apoyo al comienzo del concurso.

Adara y Hugo Castejón se enfrentan en 'GH VIP 7'

El exconcursante entró en la sala, donde saludó a Adara con expresión seria, algo que no pasó desapercibido para ella, quien le preguntó qué le pasaba. "No voy a estar haciendo una fiesta con las cosas que me has hecho", comentó Castejón, con sarcasmo. "Tú no evolucionas, ¿no?", replicó Molinero, ante lo que su excompañero declaró que "he visto cosas de ti que me han hecho mucho daño". "Me he dado cuenta de que tu amistad no era sincera", señaló Hugo, quien le recordó a la finalista que estaban en 'Gran hermano' y que "todo se acaba viendo", haciendo referencia a la conversación que había salido a la luz entre Adara y Joao, donde la concursante había criticado a Castejón con mucha dureza.

"¿Sabes cómo me siento que yo te contara las cosas y que tú por detrás dijeras que te doy asco?", echó en cara Hugo. "Después de un mes que ha pasado, ¿me vienes contando la misma historia? ¿De qué vas?", añadió la finalista, molesta, tras acusarlo de intentar "manipular la situación". "¿Puede haber algo más asqueroso que intentar pisar a las personas, intentar humillarlas por estar en televisión?", prosiguió Molinero, antes de señalar que era lo que Castejón había hecho en su concurso y "lo que has venido a hacer hoy" y de que el programa les mostrara imágenes de algunos momentos juntos. "Me has estado provocando continuamente, por lo bajito. Vas de que vas de frente y una mierda. Pensaba que eras mi amigo y es todo lo contrario", soltó Adara. "Yo confié en esa amistad, luché por ella mientras ella estaba diciendo que le daba asco", replicó Castejón.

"Con mi familia, no"

"Demostró ahí que tiene dos caras. Ha jugado con todo el mundo, con su familia, con Gianmarco", lanzó Castejón, momento en el que Adara estalló tras ponerse en pie al escuchar sus palabras. "No te pases. Con mi familia, no", atajó la concursante, mientras que Carlos Sobera le instó a Hugo a que se limitase "a hablar de su relación" con ella. "¿Sabes cómo estoy, aislada, que no tengo información y te atreves a decir que tengo dos caras con mi familia, sinvergüenza?", le recriminó Molinero, despertando quejas por parte de Castejón. "Tiene derecho a perder los nervios si mencionas a su familia, algo que no deberías hacer", señaló entonces Sobera. "Te dije antes de irte todo lo que pensaba. Te lo he dicho claramente. Vas de directo y eres un falso, frío y calculador. Jamás he visto una persona como tú", declaró Adara, antes de recriminar a su excompañero que hubiera intentado apartarla de su lado. "Creía que tenía una amiga y me encontré una enemiga. Has hecho de todo por ganar el maletín", criticó Castejón.