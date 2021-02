Adela González, al frente de 'La Redacción': "Queremos que la gente esté al día sin morirse de aburrimiento"

Telemadrid sigue apostando por el directo y su próximo paso retirar el western de la franja de la sobremesa para introducir un nuevo programa que promete aportar "información sin aburrimiento" con un concepto innovador. El plató de 'La Redacción' es exactamente eso: una redacción de un programa informativo en el que cada uno de los redactores se encargará de una sección.

Con la periodista Adela González al frente y con más de 20 secciones que le imprimen un ritmo frenético, este infoshow tiene el objetivo de captar la atención de los madrileños para entretenerles con actualidad. Para ello, se centrarán en mostrar las imágenes más impactantes del día, los vídeos que se han viralizado en las redes sociales y tendrán cabida las noticias más amenas y divertidas de la jornada en un programa que se emite de lunes a viernes de 15:30 a 17:30 horas. FormulaTV ha hablado con la presentadora para conocer todos los entresijos de este formato producido por La Fábrica de la Tele ('Sálvame').

Adela González, conductora de 'La redacción' en Telemadrid

¿Cómo es 'La redacción'?

Se trata de un infoshow: información y espectáculo, información y diversión. Eso lo vamos a poder visualizar a través de las imágenes de impacto o virales, que nos pueden llegar por el móvil y por las redes sociales. También queremos que sea una redacción abierta y que nos lleguen imágenes de los espectadores. Sobre todo, es una redacción viva en la que vamos a poder ver cómo se construyen y cómo se hacen las noticias. Además, va a haber un ritmo endiablado, vamos a ir de una cosa a la otra y si alguna información crece ya la abordaremos un poquito más adelante conforme nos vaya llegando más información. Queremos que la gente esté al día, que esté informada, pero que no se muera de aburrimiento. ¡No les vamos a dar opción de echarse la siesta!

Ya que estamos hablando de este nuevo concepto de programa, ¿crees que al público le va a gustar sentir que está dentro de una redacción?

Creo que le va a encantar. Las series que tanto gustaron sobre periodistas eran igual. El mundo del periodismo tiene un atractivo que sin duda está ahí. El público puede ver cómo es una redacción, cómo son las tripas de la redacción adonde llega la información de los distintos redactores y yo me voy acercando a verla o ellos vienen a mi mesa. Creo que es muy atractivo y tenemos en cuenta también que en el siglo XXI y la gente que nos está viendo va a ser un poco redactor y redactora de este equipo, porque queremos la participación ciudadana. Y también, sobre todo, queremos ver de la audiencia esta imagen curiosa, divertida, esa en la que te echas el café por encima cuando has ido a comprar el pan y nos enseñas tus pintas. Quiero decir, vamos a abrirnos un poquito y coger aire de tantas malas noticias que nos están dejando el 2020 y 2021.

Adela González, presentadora de 'La redacción' en Telemadrid

¿Y cómo nació esta idea tan innovadora?

Es una idea de La Fábrica de la Tele. Es un formato de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, que son unos genios en hacer televisión y en elaborar nuevos formatos, nuevas formas de contar la actualidad y entretener, o sea, reinventar un concepto y una forma de hacer tele, porque infoshows hay muchos, pero como este no. De alguna manera, le han dado una vuelta y lo han reinventado.

Nos has comentado que el público va a tener un papel fundamental, pero ¿os habéis planteado hacer entrevistas a personalidades?

Al ser un infoshow, la información nos va a ir llevando al día. Veremos quiénes son los protagonistas, veremos a qué huele el día, como se dice en las redacciones, y ya veremos de qué manera pueden encajar. En cualquier caso, si es noticia y tiene que estar para que la gente esté enterada, van a estar.

¿Hay alguna sección que crees que vaya a ser más rompedora o sorprendente para el público?

Todas en general. Es que nuestro programa es un conjunto de secciones y está compuesto por un equipo brutal, al que ya conocéis. De alguna manera, todo está enlazado y vamos a ir moviéndonos. Imagínate que estamos en una sección y, de repente, salta una información de última hora, pues nos vamos a saltar a otra. No es "cinco minutos de esto y cinco de lo otro", sino que es una redacción viva.

Acabas de mencionar a los miembros del equipo, háblanos un poco de ellos. ¿Hay alguna cara conocida para los espectadores de Telemadrid?

¡Todas son conocidas! Está Javier de Hoyos, María Rodríguez-Vico, José LuisTorá , Kiti Gordillo, Luis Calero... Para los deportes está Rodrigo Faez, que es un youtuber muy conocido, con más de 300.000 followers. Y luego tendremos a nuestros expertos y a nuestros colaboradores, que los iremos conociendo poco a poco. ¿Van a venir cada día uno? Pues la actualidad nos lo dirá.

Adela González junto a los redactores de 'La redacción'

¿Qué crees que aporta un programa como 'La Redacción' a las tardes de Telemadrid?

Porque al final estamos viendo que la información se impone, los espectadores están solicitando información de manera constante y ahora mismo en Telemadrid va a haber quince horas de directo. Es la única franja que no tenía una emisión en directo y va a aportar inmediatez, cercanía y vamos a intentar que aporte frescura. Además, aportamos esa parte de servicio público.

¿Te costó mucho aceptar el proyecto?

Me lo pensé, claro. Pero a priori, cuando me lo explicaron cómo se iba a tratar la actualidad y me enseñaron el plató, que es una declaración de intenciones, pues ya me picó el gusanillo. Conforme iba sabiendo más cosas, descubrí que me gustaba mucho el proyecto.

¿Da vértigo el reto de enfrentarse a un estreno? ¿Estáis preocupados por los datos de audiencia?

El vértigo siempre está y si no lo tienes antes de un estreno, ¡háztelo mirar! Existe vértigo porque es un formato nuevo y somos un equipo que está rodado pero por separado y ahora tenemos que hacer el engranaje, que está siendo una maravilla, porque ahora mismo estamos en la redacción, que la redacción donde trabajamos es el plató, no es un paripé. Los datos de audiencia preocupan como siempre, porque estamos en televisión y el dato siempre está ahí. Pero cuando se inicia una franja es cuestión de pico y pala, y de ir ganando décima a décima e intentando atraer y atrapar a un público que yo creo que sí que va a demandar este tipo de programas.

¿Estáis preocupados por la fuerte competencia que existe en esta misma franja en la televisión generalista? ¿Por qué debería quedarse con vosotros el público de Telemadrid?

La audiencia es brutal siempre, a todas horas, en todas las franjas, con todas las cadenas, no solo las generalistas, porque están ahí la TDT y todas las plataformas de series y películas. El mundo audiovisual está absolutamente fragmentado. Entonces, vamos a intentar atrapar al público. ¿Por qué va a funcionar? Porque no les vamos a dejar echarse la siesta, vamos a tenerles informados mientras están con el cafelito de antes de irse a comer o justo antes de irse a trabajar. De alguna manera, les vamos a atrapar: con las imágenes, con los vídeos virales, con el ritmo... ¡No les vamos a dejar que se aburran! Cada uno tiene su segmento, su público, y nosotros vamos a crear el nuestro.