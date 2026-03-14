Adiós a 'Al margen de todo': TVE cancela el programa de Dani Rovira tras solo 3 entregas

Por Redacción |

Radiotelevisión Española ha decidido cancelar de forma definitiva el programa 'Al margen de todo', presentado por el humorista Dani Rovira. El formato apenas ha tenido recorrido en televisión, ya que solo se han emitido tres entregas antes de que el ente público optara por retirarlo de la programación de La 1.

El espacio debutó a finales de febrero con la intención de ofrecer un programa nocturno basado en el humor, entrevistas y reflexiones sobre temas de actualidad. La propuesta buscaba un tono cercano y desenfadado, apoyándose en el estilo personal del presentador y en la participación de distintos invitados, como Lolita Flores o Elena Furiase.

Elena Furiase fue una de las invitadas de 'Al margen de todo'

A pesar de las expectativas iniciales, el programa no consiguió enganchar a una audiencia amplia. En el estreno, 'Al margen de todo' firmó un 10,1% con 765.000 espectadores y con el paso de las semanas, los datos de seguimiento fueron bajando progresivamente.

Dani Rovira presenta 'Al margen de todo' en TVE

Aprendizaje fugaz

En su segundo programa registró un 7,7% con 567.000 espectadores y en el tercero anotaron un 7,5% con 533.000 espectadores,. Ante esta situación, la cadena ha tomado la decisión de poner fin al proyecto antes de continuar produciendo más entregas.

De hecho, el propio Dani Rovira reaccionó públicamente agradeciendo el trabajo del equipo que participó en el programa. "Se cancela 'Al margen de todo'. No hemos sabido conectar con los espectadores. Gracias por la oportunidad y gracias a toda la gente que se ha dejado la piel en el proyecto. Otro aprendizaje más a nuestras espaldas", escribía el cómico en sus redes, destacando el esfuerzo colectivo y la experiencia vivida durante su desarrollo.