Adiós a 'Al margen de todo': TVE cancela el programa de Dani Rovira tras solo 3 entregas

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Al margen de todo
2026 - Act
España
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Radiotelevisión Española ha decidido cancelar de forma definitiva el programa 'Al margen de todo', presentado por el humorista Dani Rovira. El formato apenas ha tenido recorrido en televisión, ya que solo se han emitido tres entregas antes de que el ente público optara por retirarlo de la programación de La 1.
El espacio debutó a finales de febrero con la intención de ofrecer un programa nocturno basado en el humor, entrevistas y reflexiones sobre temas de actualidad. La propuesta buscaba un tono cercano y desenfadado, apoyándose en el estilo personal del presentador y en la participación de distintos invitados, como Lolita Flores o Elena Furiase.
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A pesar de las expectativas iniciales, el programa no consiguió enganchar a una audiencia amplia. En el estreno, 'Al margen de todo' firmó un 10,1% con 765.000 espectadores y con el paso de las semanas, los datos de seguimiento fueron bajando progresivamente.
Aprendizaje fugaz
De hecho, el propio Dani Rovira reaccionó públicamente agradeciendo el trabajo del equipo que participó en el programa. "Se cancela 'Al margen de todo'. No hemos sabido conectar con los espectadores. Gracias por la oportunidad y gracias a toda la gente que se ha dejado la piel en el proyecto. Otro aprendizaje más a nuestras espaldas", escribía el cómico en sus redes, destacando el esfuerzo colectivo y la experiencia vivida durante su desarrollo.