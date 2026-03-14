FormulaTV
Conectar

BAJAS AUDIENCIAS

Adiós a 'Al margen de todo': TVE cancela el programa de Dani Rovira tras solo 3 entregas

El propio presentador ha anunciado su cancelación en redes sociales.

Adiós a 'Al margen de todo': TVE cancela el programa de Dani Rovira tras solo 3 entregas
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Sábado 14 Marzo 2026 12:00 (hace 1 hora)

Programa relacionado

Al margen de todo

Al margen de todo

Al margen de todo

2026 - Act

España

Talk Show Entretenimiento Entrevistas

Radiotelevisión Española ha decidido cancelar de forma definitiva el programa 'Al margen de todo', presentado por el humorista Dani Rovira. El formato apenas ha tenido recorrido en televisión, ya que solo se han emitido tres entregas antes de que el ente público optara por retirarlo de la programación de La 1.

El espacio debutó a finales de febrero con la intención de ofrecer un programa nocturno basado en el humor, entrevistas y reflexiones sobre temas de actualidad. La propuesta buscaba un tono cercano y desenfadado, apoyándose en el estilo personal del presentador y en la participación de distintos invitados, como Lolita Flores o Elena Furiase.

Elena Furiase fue una de las invitadas de &#39;Al margen de todo&#39;
Elena Furiase fue una de las invitadas de 'Al margen de todo'
Vídeos FormulaTV

A pesar de las expectativas iniciales, el programa no consiguió enganchar a una audiencia amplia. En el estreno, 'Al margen de todo' firmó un 10,1% con 765.000 espectadores y con el paso de las semanas, los datos de seguimiento fueron bajando progresivamente.

En su segundo programa registró un 7,7% con 567.000 espectadores y en el tercero anotaron un 7,5% con 533.000 espectadores, lo que situó al espacio por debajo de los resultados que el canal esperaba para esa franja de emisión. Ante esta situación, la cadena ha tomado la decisión de poner fin al proyecto antes de continuar produciendo más entregas.

Dani Rovira presenta &#39;Al margen de todo&#39; en TVE
Dani Rovira presenta 'Al margen de todo' en TVE

Aprendizaje fugaz

De hecho, el propio Dani Rovira reaccionó públicamente agradeciendo el trabajo del equipo que participó en el programa. "Se cancela 'Al margen de todo'. No hemos sabido conectar con los espectadores. Gracias por la oportunidad y gracias a toda la gente que se ha dejado la piel en el proyecto. Otro aprendizaje más a nuestras espaldas", escribía el cómico en sus redes, destacando el esfuerzo colectivo y la experiencia vivida durante su desarrollo.

Ver todos los comentarios (6)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas