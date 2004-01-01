RTVE |

'Al margen de todo' ya tiene hueco en la parrilla de La 1. El programa de Dani Rovira llegará a RTVE el jueves 26 de febrero después de varias semanas de promoción. La fecha de estreno ha sido anunciada por la cadena a través de un nuevo spot que cuenta con Albert Pla como protagonista. El cantante aparece dando indicaciones entre bambalinas a Rovira antes de salir a escena. El actor de 'Ocho apellidos vascos' se pondrá al frente de este formato que sigue la estela de 'Futuro imperfecto', el espacio que Andreu Buenafuente presentaba antes de su parón laboral.

Con 'La revuelta' como telonero, 'Al margen de todo' intentará hacerse un hueco en la complicada noche de los jueves. En su estreno, Rovira y compañía se enfrentarán a la octava gala de 'GH Dúo', en Telecinco; a un nuevo capítulo de 'Perdiendo el juicio', la serie de Antena 3; a 'Horizonte', el programa de Iker Jiménez en Cuatro; y a la oferta de cine de laSexta.

El programa, producido por El Terrat (The Mediapro Studio), se ha presentado como una oferta donde el humor será el principal protagonista. El humorista estará acompañado por distintos colaboradores muy conocidos en el ámbito de la comedia e interpretación. Con 'Al margen de todo', Rovira regresa a la cadena pública como presentador después de ponerse al frente de 'La noche D' en 2021.