Por Redacción | |

Cuando se ha cumplido un año de la tragedia de la Dana, tras múltiples manifestaciones con el lema de 'Mazón dimisión' sin que se asumiesen responsabilidades y tras acudir a un funeral de Estado al que los propios familiares de las víctimas pidieron que no fuese, ha llegado el día: Carlos Mazón dimite como presidente de la Generalitat Valenciana.

Este lunes 3 de noviembre, ha anunciado su dimisión en una comparecencia institucional alegando lo siguiente: "Ya no puedo más". Lo hace un día después de haber haber mantenido varias llamadas telefónicas con Alberto Núñez Feijóo.

"Deporte nacional llamarme asesino"

"Sé que cometí errores, lo reconozco", ha dicho el hasta ahora presidente de la Generalitat Valenciana, criticando que haya "habido una campaña brutal en la que algunos han convertido en deporte nacional llamarme asesino". Entre sus fallos, también reconoce cometer "el error de mantener mi agenda ese día", refiriéndose a alargar la sobremesa el día de la dana.

Carlos Mazón en una foto de archivo

"Por voluntad personal habría dimitido hace tiempo"

Argumenta que "era inimaginable que en unas horas el Poyo pasase de estar seco a una trampa mortal" y ahora dice que debió "haber tenido la visión política de cancelar" su agenda. ". Pero ninguno fue por cálculo político o por mala fe", añade Mazón en su comparecencia.

Además, reconoce que si fuera por él, esta decisión de dimitir habría llegado mucho antes: "Por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables", verbaliza. Y, como no podía ser de otra manera, ha aprovechado para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez denunciando que "está llevando a cabo una pésima labor de reconstrucción". Para finalizar la comparecencia, he elegido esta frase: "Quizás mi marcha haga que se enfoque esta tragedia como se requiere", después de haber dicho que "Mientras unos usan la desgracia como excusa, yo no voy a poner ninguna".

No habrá elecciones anticipadas

Pese a anunciar su dimisión como presidente, Mazón seguirá aforado y como diputado. Además, ha anunciado que no va a convocar elecciones anticipadas por lo que pueda pasar y ha dejado en manos de el Partido Popular y Vox que decidan quién será el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana.

Mazón, durante su comparecencia institucional

Mientras Maribel Vilaplana declara

Esta comparecencia se produce en el mismo momento en el que Maribel Vilaplana, la periodista con quien estuvo Mazón el día de la dana en El ventorro durante casi cuatro horas. Las víctimas se han acercado al juzgado de Catarroja para exigirle a su llegada que cuente toda la verdad.

Entre otras cosas de las que tendrá que declarar, el periódico valenciano Levante-EMV asegura que cerca de las 17:40 de aquella fatídica tarde, Vilaplana le habría enseñado un vídeo a Mazón en el que se veía Utiel inundado. Sin duda, estas declaraciones podrían aportar nuevos detalles a todo lo que ocurrió ese día.