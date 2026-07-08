Adiós a la Gran Vía: este es el nuevo teatro de 'La revuelta' para su tercera temporada

Por Fidel Conejero |

Los espectadores de 'La revuelta' tendrán que despedirse de una de las imágenes más características del programa. Las conexiones de Jorge Ponce desde la Gran Vía de Madrid dejarán de formar parte del formato a partir de la tercera temporada, tal y como anunciaron el propio Ponce y David Broncano durante la emisión de este martes 7 de julio.

"Hoy es una conexión muy especial porque seguramente sea la última de este tipo que va a suceder. Nos despedimos de una cosa muy importante para nosotros, en uno de los programas finales de esta temporada", adelantó David Broncano antes de dar paso a Jorge Ponce. Ya desde la calle, el colaborador confirmó el cambio: "Esta es la última conexión aquí en la Gran Vía. Es la última calle de verdad, porque el año que viene nos vamos al Teatro Albéniz, aquí muy cerquita".

La conversación continuó con el tono habitual del programa. "En ese teatro también hay calles muy guapas alrededor", comentó Broncano. "Está la zona de Pontejos, está Sol muy cerca, pero lo que es la Gran Vía, este lugar así tan guapo...", respondía Ponce, antes de que el presentador rematara entre risas: "Nos costará más ir porque está un poco más lejos".

⚠️ PONCE SE DESPIDE DE LA GRAN VÍA



La temporada que viene nos cambiamos de teatro y esta es la última vez de muchas cosas. Adiós, querida esquina. Nos has regalado una cantidad increíble de personajes ❤️ #LaRevuelta @jponcerivero pic.twitter.com/aVbg4JrFt6 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) July 7, 2026

Un nuevo teatro con cerca de 300 butacas más

El motivo de esta despedida es el cambio de sede de 'La revuelta'. A partir de la próxima temporada, el programa dejará de grabarse en el Teatro Príncipe, situado junto a la Gran Vía madrileña, para trasladarse al Teatro Albéniz, ubicado en la calle de la Paz, a escasos metros de la Puerta del Sol. Aunque la distancia entre ambos recintos es reducida, el nuevo emplazamiento hará inviables las habituales conexiones desde la Gran Vía que Jorge Ponce ha protagonizado durante estas dos primeras temporadas.

La mudanza también supondrá una mejora para el público del programa. Mientras que el Teatro Príncipe dispone de un aforo de alrededor de 600 localidades, el Teatro Albéniz cuenta con cerca de 900 butacas, lo que permitirá aumentar considerablemente el número de espectadores que podrán asistir a las grabaciones de cada entrega.

El traslado llega pocos meses después de conocerse la renovación de 'La revuelta' por dos temporadas más. RTVE y El Terrat alcanzaron un acuerdo para garantizar la continuidad del formato hasta, al menos, 2028, con un incremento del presupuesto respecto a las dos primeras temporadas. De esta forma, el espacio de David Broncano afrontará una nueva etapa desde un teatro de mayor capacidad, aunque dejando atrás uno de los elementos más reconocibles de su puesta en escena: las conexiones de Jorge Ponce desde la Gran Vía madrileña.