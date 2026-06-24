Por Fidel Conejero |

Según una información publicada por el diario El Mundo, la documentación contractual de 'La revuelta' permite conocer por primera vez cómo se reparte la partida destinada a los principales rostros del programa de RTVE. Los datos revelan que David Broncano llegó a percibir un máximo de 21.111 euros por programa durante las dieciocho emisiones de octubre de 2024.

La cifra forma parte del presupuesto destinado al denominado "elenco principal" del espacio producido por El Terrat, integrado por el propio Broncano junto a Jorge Ponce, Ricardo Castella, Grison y Sergio Bezos. Según los documentos citados por el diario, el presentador concentró alrededor del 73,6% de la partida reservada a este grupo de colaboradores.

En aquel momento, la bolsa destinada al elenco principal ascendía a 28.675 euros por programa. Del total, Ponce percibía hasta 2.500 euros por entrega, Castella 1.944 euros, Grison 1.472 euros y Bezos 444 euros. No obstante, las cantidades podían variar en función del número de programas emitidos o de la existencia de circunstancias excepcionales de programación.

La publicación de estos datos pone cifras a una de lasdesde la llegada de 'La revuelta' a La 1. Hasta ahora, RTVE habíadetallada sobre los salarios individuales de los integrantes del programa, alegando motivos relacionados con laaudiovisual.

Maxi Iglesias y David Broncano en 'La Revuelta'

La renovación de 'La revuelta' eleva el presupuesto hasta 2028

La información también desvela detalles de la renovación firmada entre RTVE y El Terrat para las temporadas 2027 y 2028. El acuerdo contempla una inversión superior a los 31 millones de euros para ambos cursos, frente a los algo más de 28 millones destinados a las dos primeras temporadas.

Buena parte de ese incremento corresponde precisamente a la partida reservada al elenco principal. Según los contratos publicados por El Mundo, la bolsa destinada a Broncano y sus colaboradores pasará de 28.675 euros a 35.806 euros por programa, lo que supone una subida superior al 20%.

Aunque el reparto concreto de estas cantidades dependerá de las liquidaciones realizadas durante cada temporada, el diario estima que, si se mantuvieran porcentajes similares a los conocidos hasta ahora, el salario de Broncano podría situarse en torno a los 26.000 euros por programa en las próximas entregas.

La renovación llega además en un momento en el que el formato continúa siendo una de las principales apuestas de RTVE para el access prime time. Sin embargo, las audiencias se han moderado respecto a los primeros meses de emisión en La 1, cuando llegó a imponerse en algunas ocasiones a 'El hormiguero'. Actualmente, el espacio de David Broncano se mantiene como una de las ofertas más competitivas de la franja, aunque es el programa de Pablo Motos en Antena 3 el que logra el liderazgo de su franja.

Los nuevos contratos incluyen también cláusulas vinculadas al rendimiento del programa en audiencia y establecen distintos escenarios en caso de que el formato no alcance determinados objetivos durante las próximas temporadas. Pese a ello, RTVE mantiene su apuesta por 'La revuelta', que seguirá formando parte de la programación de La 1 hasta, al menos, 2028.