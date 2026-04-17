Por Adrián López Carcelén |

Adrián Rodríguez ha sido uno de los grandes iconos adolescentes de la pequeña pantalla. Sus interpretaciones en 'Los Serrano' o 'Física o química' le otorgaron una fama que el actor no ha sabido controlar. El pasado 2 de marzo, Rodríguez se sentó en 'Y ahora, Sonsoles' para hablar del proceso de salida de la clínica de desintoxicación en la que permanecía ingresado tras las últimas recaídas.

Tras salir de 'La cárcel de los gemelos', el actor preocupó a sus seguidores con unos inquietantes mensajes en sus redes sociales: "¿Alguien puede ayudarme? Mi expareja me ha dejado en la calle". Minutos después, Nayara Toro desmintió a Rodríguez y aseguró: "No he echado a nadie de mi casa. Se fue por su propio pie". Tras este cruce de afirmaciones, el actor ha permanecido dos días en tierra de nadie.

Adrián Rodríguez fue uno de los actores protagonistas de 'Física o química'

El equipo de 'Y ahora, Sonsoles' localizó a Adrián Rodríguez en la estación de tren María Zambrano de Málaga, tal y como anunció el espacio el jueves 16 de abril. El actor estaba manteniendo una conversación con dos policías cuando se percató de la presencia de una cámara del programa de Antena 3. Rodríguez se dirigió hacia ella y dio pie a una situación bastante violenta: "Suelta la cámara, baja la cámara. Que bajes la puta cámara, te estoy diciendo. ¡Baja la puta cámara! Gilipollas de mierda. Me voy a cagar en su puta madre".

El padre de Adrián Rodríguez en 'Y ahora, Sonsoles'

Antonio Rodríguez, padre de Adrián Rodríguez, se sentó en 'Y ahora, Sonsoles'

para hablar sobre este altercado y actualizar la situación en la que se encuentra su hijo: "Esto me supera (...). Quiero pensar que, si ha montado este pollo, habrá vuelto a consumir". Además, Antonio Rodríguez ha hablado sobre cómo se tomó la entrada de su hijo en el polémico reality 'La cárcel de los gemelos': "".

Cabe recordar que, durante su última entrevista en televisión, el actor reflexionó sobre su relación con las adicciones y confesó: "Hay mucha gente que se sentirá identificada en casa. Estas recaídas también existen, lo que siempre transmito es que se puede (...). La palabra recaída es como muy alarmante. A mí me ha ayudado a saber dónde no quiero volver. Ahora tengo muchísima ilusión y ganas".