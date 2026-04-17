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NUEVA POLÉMICA

Adrián Rodríguez ('Física o química'), detenido tras un altercado después de dos días desaparecido

El actor fue localizado en la estación de tren María Zambrano, en Málaga.

Adrián Rodríguez ('Física o química'), detenido tras un altercado después de dos días desaparecido
©Atresmedia
Por Adrián López CarcelénPublicado: Viernes 17 Abril 2026 11:28 (hace 5 horas)

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Y ahora, Sonsoles

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Adrían Rodríguez, en imágenes 20 fotos

Adrián Rodríguez luce su tatuado torso sin camiseta Adrián Rodríguez posa en calzoncillos sobre la cama Adrián Rodríguez posa en ropa interior para una sesión de fotos Torito junto a Adrián Rodríguez y Mireia Pairó, desnudos Adrián Rodríguez, desnudo en Primera Línea Adrián Rodríguez y Mireia Pairó, desnudos para Primera Línea Adrián Rodriguez desnudo con Torito Adrián Rodríguez dará las Campanadas en Telecinco Adrían Rodríguez en la segunda temporada de 'Chiringuito de Pepe' El actor Adrián Rodríguez será uno de los padrinos de 'Pequeños gigantes' Adrián Rodríguez es Dani Leal en 'Chiringuito de Pepe' Adrián Rodríguez, concursante de la cuarta edición de 'Tu cara me suena' Adrián Rodríguez muestra pectorales Adrián Rodríguez es David en la serie 'FoQ' Adrián Rodríguez con capucha Adrián Rodríguez de 'Física o Química' David y Fer, quinta temporada de 'FoQ' David y Fer se besan en 'Física o Química' Adrián Rodríguez en 'Física o química' David y Fer se enrollan en 'FoQ'

Adrián Rodríguez ha sido uno de los grandes iconos adolescentes de la pequeña pantalla. Sus interpretaciones en 'Los Serrano' o 'Física o química' le otorgaron una fama que el actor no ha sabido controlar. El pasado 2 de marzo, Rodríguez se sentó en 'Y ahora, Sonsoles' para hablar del proceso de salida de la clínica de desintoxicación en la que permanecía ingresado tras las últimas recaídas.

Tras salir de 'La cárcel de los gemelos', el actor preocupó a sus seguidores con unos inquietantes mensajes en sus redes sociales: "¿Alguien puede ayudarme? Mi expareja me ha dejado en la calle". Minutos después, Nayara Toro desmintió a Rodríguez y aseguró: "No he echado a nadie de mi casa. Se fue por su propio pie". Tras este cruce de afirmaciones, el actor ha permanecido dos días en tierra de nadie.

Adrián Rodríguez fue uno de los actores protagonistas de &amp;#39;Física o química&amp;#39;
Adrián Rodríguez fue uno de los actores protagonistas de 'Física o química'
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El equipo de 'Y ahora, Sonsoles' localizó a Adrián Rodríguez en la estación de tren María Zambrano de Málaga, tal y como anunció el espacio el jueves 16 de abril. El actor estaba manteniendo una conversación con dos policías cuando se percató de la presencia de una cámara del programa de Antena 3. Rodríguez se dirigió hacia ella y dio pie a una situación bastante violenta: "Suelta la cámara, baja la cámara. Que bajes la puta cámara, te estoy diciendo. ¡Baja la puta cámara! Gilipollas de mierda. Me voy a cagar en su puta madre".

El padre de Adrián Rodríguez en 'Y ahora, Sonsoles'

'Y ahora, Sonsoles' contó con el padre del actor para hablar sobre este altercado y actualizar la situación en la que se encuentra su hijo: "Esto me supera (...). Quiero pensar que, si ha montado este pollo, habrá vuelto a consumir". Además, Antonio Rodríguez ha hablado sobre cómo se tomó la entrada de su hijo en el polémico reality 'La cárcel de los gemelos': "Se me cayó el alma al suelo".

Antonio Rodríguez, padre de Adrián Rodríguez, se sentó en &amp;#39;Y ahora, Sonsoles&amp;#39;
Antonio Rodríguez, padre de Adrián Rodríguez, se sentó en 'Y ahora, Sonsoles'

Cabe recordar que, durante su última entrevista en televisión, el actor reflexionó sobre su relación con las adicciones y confesó: "Hay mucha gente que se sentirá identificada en casa. Estas recaídas también existen, lo que siempre transmito es que se puede (...). La palabra recaída es como muy alarmante. A mí me ha ayudado a saber dónde no quiero volver. Ahora tengo muchísima ilusión y ganas".

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