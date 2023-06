Lo más complicado del fin de 'Siete vidas' para Eva Santolaria: "Acabas saliendo del foco"

Por Franc Recio Martínez |

'El hormiguero' ha recibido para cerrar la semana a una de las míticas protagonistas de 'Compañeros'. Pablo Motos ha contado con la visita de Eva Santolaria, que ha promocionado su último proyecto profesional. La actriz ha hablado de la nueva serie de Amazon Prime Video, 'Citas Barcelona', pero también de su participación en la conocida ficción juvenil de Antena 3 y de 'Siete vidas'.

'El hormiguero'

Tras analizar la nueva serie de la plataforma de pago, Motos ha preguntado a la invitada por "el vacío" que llega tras un proyecto de grandes dimensiones, como las exitosas series que protagonizó de adolescente: "En mi caso, después de 'Compañeros' entré en 'Siete vidas'.. Fue después, cuando tomé varias decisiones a la vez con las que acabé saliendo del foco", explicaba acompañada de su compañero de reparto Carlos Cuevas

La intérprete ha dado más detalles de a qué se refería sobre estas decisiones que acabaron provocando una diminución de su presencia mediática: "En aquel momento me apetecía hacer teatro. Dices que sí a unos proyectos y otros que no. Algunos no salen y los que has rechazado funcionan mejor". "Estuve dos años sin representante, me fui a Barcelona y me quedé embarazada. Fueron una serie de cosas con las que desapareces. Luego, volver a estar en la cabeza del que toma las decisiones cuesta", añadía ante Pablo Motos.

Su desaparición mediática

Santolaria ha detallado que el mayor problema tras 'Siete vidas' fue desaparecer del foco mediática y que no la tuvieran en mente a la hora de escoger a las actrices para sus proyectos: "Esto es una cosa que me gustaría decir a la gente joven que está empezando y es que siempre tiene que haber una persona que piense en ti cuando están preparando una serie. Hablo para hacer un casting, no para hacer un personaje". "Volver a entrar en la rueda es más difícil de lo que parece", expresaba para zanjar el asunto.