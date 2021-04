Durante la noche del miércoles 28 de abril, 'La resistencia' contó con una superestrella del panorama musical nacional como invitada: Aitana Ocaña. Tras la publicación de su segundo álbum de estudio y la posterior gira, la exconcursante de 'Operación Triunfo' visitó a David Broncano para presentar su nuevo single "Ni una más", que verá la luz el 30 de abril. No obstante, el presentador no ha perdido la oportunidad de hacerle las dos preguntas clásicas: ¿Cuánto dinero tiene y cuántas relaciones sexuales ha mantenido en el último mes?

Aitana junto a David Broncano en 'La Resistencia'

Es cierto que Aitana fue la que pidió a Broncano que le hiciese esas preguntas después de una gran parte de entrevista hablando de alpinismo o mandando vídeos a la sobrina de Grison y del presentador. A la hora de responder al dinero, la cantante no dio una respuesta exacta, pero contó que se acababa de comprar una casa y estaba en una hipoteca. Fue entonces cuando el cómico sacó a la luz una curiosidad: "He visto antes un dato que me ha flipado: vives con Blanca Suárez".

Entre risas, Aitana confesó que no era exactamente así, ya que no vivía con ella. "Es cierto que cuando me mudé a Madrid, por contactos y tal me dijeron que Blanca estaba alquilando su piso, entonces, es mi casera hasta que me vaya a la casa nueva", argumentó tras la expectación que Broncano había creado: "Vaya casa. ¡Celebrity house!".

¿Cuántas relaciones sexuales mantiene Aitana?

Con la respuesta y anécdota a partir de la pregunta del dinero, Broncano insistió a su invitada para comprobar el número de relaciones sexuales que mantiene. "Tengo 22 años y tengo novio. No las cuento", confesó Aitana dejando entender que su vida sexual era más bien activa. ¿Vivirá su propio 'Élite' en casa con ?