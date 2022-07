'La Voz Kids' atrapa cada viernes y sábado a la audiencia gracias al talento de los niños y al carisma de los coahes de la séptima edición. David Bisbal, Aitana, Sebastián Yatra y Pablo López han ido formando sus equipos con los niños de forma individual, pero también han creado una gran familia entre todos.

La última noche de asaltos ha terminado para dar paso a las Semifinales, que llegan con las voces más potentes de la edición. Durante el viernes 15 de julio, se ha vivido un momento mágico en el plató de Antena 3 gracias a la actuación de Pol Calvo, uno de los concursantes del equipo del intérprete de "El patio".

Aitana en 'La Voz Kids'

El niño interpretó "I Will Always Love You" con un poderío que dejó boquiabierto a todo el mundo. Al terminar de cantar, el plató se revolucionó y todos los coaches se quedaron embobados. Asimismo, Yatra recordó que López fue el único que se giró con el niño: "La producción cometió un error tremendo contratándonos de coaches", exclamó impresionado.

Aitana y Sebastián Yatra abandonan el plató de 'La Voz Kids'

"Aitana, tú y yo nos deberíamos de ir ya", le dijo el colombiano por no haber reconocido el talento del niño antes. A raíz de ese comentario, los cantantes dejaron sus sillas vacías y abandonaron el plató entre risas. Bisbal se acercó a ellos y les acompañó de vuelta a sus puestos: "Lo estáis haciendo genial, chicos", les animó. El talent de Boomeran TV está en su recta final, pero estos momentos se quedan grabados para siempre.